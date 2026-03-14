Mentre ci avviciniamo all'Equinozio di Primavera, l'oroscopo della settimana dal 16 al 22 marzo segna l'ingresso del Sole nel segno dell'Ariete, che si dimostrerà più allegro e ottimista.

Per il segno di fuoco la passione sarà a livelli elevati grazie anche a Venere, mentre le ambizioni del Leone saranno in primo piano. Un Toro più pragmatico penserà a gestire le proprie mansioni senza troppi giri di parole, mentre Scorpione sarà disposto a prendersi nuove responsabilità.

Previsioni oroscopo dal 16 al 22 marzo 2026 segno per segno

Ariete: questa settimana di metà marzo che vedrà l'inizio della stagione primaverile, annuncia un cielo abbastanza sereno nei vostri confronti.

Il Sole entrerà nel vostro segno, promettendo momenti maggiore serenità e passione insieme alla persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro avrete una visione a lungo termine dei vostri progetti, che possono darvi grandi soddisfazioni. Voto - 8️⃣

Toro: il vostro modo di fare più pragmatico vi permetterà di distinguervi in campo professionale secondo l'oroscopo. Vi sentirete pronti per nuove mansioni importanti, che possono darvi maggiori soddisfazioni. Sul fronte amoroso ci sarà voglia di novità, ma attenzione alla Luna che potrebbe darvi qualche grattacapo, soprattutto tra lunedì e martedì. Voto - 7️⃣

Gemelli: settore professionale che non vi darà tantissime soddisfazioni secondo l'oroscopo.

Un pizzico di audacia in più vi farà bene, ma dovrete anche essere abbastanza maturi e razionali in quel che fate. In amore la passione non mancherà grazie a Venere in sestile, ma attenzione alle giornate di Luna contraria, che possono causare qualche incomprensione. Voto - 7️⃣

Cancro: previsioni astrali sottotono in ambito amoroso. La vostra vita amorosa potrebbe presentare qualche incomprensione. Sarà necessario consolidare il vostro legame e ritrovare la vostra stabilità. In quanto al lavoro sarete capaci di prendervi importanti responsabilità. Marte e Mercurio a favore vi daranno soluzioni interessanti per i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Leone: le vostre ambizioni saranno in primo piano durante questa settimana di marzo.

Avrete grandi idee nel lavoro, e ci terrete tanto a poter raggiungere i vostri obiettivi. Le stelle saranno vostre amiche in amore, pronti a concedervi momenti di splendida intesa. Attenzione però alla Luna che potrebbe mettervi i bastoni tra le ruote. Voto - 7️⃣

Vergine: sfera sentimentale che vedrà un cielo tutto sommato discreto nei vostri confronti. Non ci sarà sempre un rapporto stabile, ma farete del vostro meglio per stare bene insieme. Nel lavoro dovrete essere più sicuri delle vostre capacità, e saper reagire agli ostacoli, soprattutto voi nati nella terza decade. Voto - 7️⃣

Bilancia: avrete una visione a lungo termine dei vostri progetti secondo l'oroscopo, proprio per questo motivo non dovrete avere fretta di raggiungere la vetta.

Sul fronte amoroso avrete voglia di evadere dalla vostra routine, ma con Venere in opposizione, questo vostro atteggiamento potrebbe rivelarsi sconveniente verso il partner. Voto - 6️⃣

Scorpione: sarà una settimana altalenante per quanto riguarda i sentimenti. Vorreste poter fare qualcosa di diverso insieme alla persona che amate, ma con queste stelle, spesso il vostro atteggiamento potrebbe non essere quello giusto. Nel lavoro arriveranno ottime notizie. Il sostegno di Marte e Mercurio vi permetterà di distinguervi e raggiungere ottimi risultati. Voto - 7️⃣

Sagittario: previsioni astrali ottime in amore in questa settimana di marzo. Con il partner vivrete un rapporto basato sul benessere e sul rispetto reciproco, senza trascurare emozioni e passione.

In quanto al lavoro meglio rivedere i vostri attuali progetti. Con Marte e Mercurio in quadratura, potrebbero esserci delle falle nelle vostre idee. Voto - 7️⃣

Capricorno: questa settimana di marzo vedrà il pianeta Venere in cattivo aspetto secondo l'oroscopo. Servirà diplomazia. Cercate di capire le esigenze del partner senza annullare le vostre. Bene il settore professionale, grazie ad alcune collaborazioni fruttuose, che possono darvi piacevoli soddisfazioni. Voto - 7️⃣

Acquario: piccole attenzioni quotidiane possono valere tanto in amore in questo periodo di Venere favorevole, più di mille dichiarazioni eclatanti. Date più spazio al romanticismo, dimostrando sempre rispetto. In quanto al lavoro un metodo efficace potrebbe aiutarvi a risparmiare tempo e risorse nei vostri progetti, e ottenere discreti risultati.

Voto - 8️⃣

Pesci: settore professionale che vi vedrà metodici e inarrestabili grazie al sostegno di Mercurio e Marte, Sarete abili nel risolvere problemi e portare avanti progetti complessi. In amore il vostro rapporto sarà stabile, ma potreste provare a fare qualcosa in più per mettere in risalto questo legame. Voto - 8️⃣