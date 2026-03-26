L'oroscopo della settimana dal 30 marzo al 5 aprile 2026 annuncia un periodo che si muove con dinamiche diverse, distribuendo energie in modo selettivo tra i segni. Il Toro emerge con forza grazie alla presenza di Venere nel segno, elemento che rafforza stabilità, fascino e capacità di attrarre situazioni vantaggiose. Lo Scorpione attraversa una fase intensa e produttiva, sostenuta da una Luna favorevole che amplifica intuito e determinazione, rendendo possibili scelte incisive. Più variabile appare il percorso della Vergine, chiamata a gestire qualche rallentamento e a mantenere ordine tra impegni e priorità.

Anche così, ogni segno troverà spazi utili per avanzare, purché si mantenga lucidità nelle decisioni e si valorizzino le occasioni più concrete offerte dai giorni migliori.

Oroscopo settimanale e pagelle per i segni della prima sestina

♈ Ariete: voto 7. Un flusso energico attraversa la settimana e sostiene iniziative che richiedono coraggio e rapidità. Lunedì offre un avvio scorrevole, utile per organizzare attività e stabilire priorità senza eccessive pressioni. Martedì rappresenta il vertice del periodo: determinazione e lucidità favoriscono scelte incisive e risultati tangibili. Mercoledì conserva un’ottima vibrazione e permette di proseguire con sicurezza nei progetti già avviati. Giovedì e venerdì mantengono una buona stabilità, ideale per rafforzare collaborazioni o definire questioni pratiche.

Sabato invita a ridurre il ritmo e a concedere spazio al recupero delle energie. Domenica richiede cautela nelle relazioni, evitando reazioni impulsive. L’intero periodo si rivela costruttivo, purché ogni decisione venga ponderata con attenzione, senza lasciarsi trascinare da impulsi troppo immediati.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

Top del giorno martedì 31 marzo;

martedì 31 marzo; ★★★★★ lunedì 30 e mercoledì 1;

★★★★ giovedì 2 e venerdì 3;

★★★ sabato 4 aprile;

★★ domenica 5 aprile.

♉ Toro: voto 10. Un quadro astrologico estremamente favorevole accompagna il segno, offrendo stabilità e possibilità di crescita concreta. Lunedì risalta come momento principale grazie a Venere presente nel segno, elemento che amplifica fascino, sicurezza e capacità di attrarre circostanze vantaggiose.

Le relazioni risultano armoniose e anche sul piano professionale emergono conferme importanti. Martedì, giovedì e sabato mantengono una qualità elevata, permettendo di sviluppare progetti con decisione e continuità. Mercoledì, venerdì e domenica garantiscono comunque un equilibrio solido, utile per gestire responsabilità senza affaticamento. L’intera settimana sostiene scelte rilevanti e favorisce risultati duraturi. Le energie risultano ben distribuite e consentono di procedere con passo sicuro verso obiettivi concreti, valorizzando capacità personali e risorse già presenti.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

Top del giorno lunedì 30 marzo (Venere in Toro);

lunedì 30 marzo (Venere in Toro); ★★★★★ martedì 31, giovedì 2 e sabato 4;

★★★★ mercoledì 1, venerdì 3 e domenica 5.

♊ Gemelli: voto 7.

Una corrente vivace caratterizza il periodo, stimolando curiosità e desiderio di movimento. Lunedì si mostra più lento e suggerisce di evitare scelte affrettate, lasciando spazio a una gestione più attenta delle priorità. Martedì porta un lieve miglioramento, anche se permane qualche incertezza. Mercoledì e sabato offrono una buona stabilità e permettono di avanzare con discreta sicurezza nelle attività quotidiane. Giovedì emerge come punto di forza dell’intera settimana: idee brillanti e comunicazioni efficaci favoriscono risultati concreti e chiarimenti attesi. Venerdì e domenica risultano particolarmente positivi, ideali per incontri, scambi e opportunità legate alla sfera sociale. Il bilancio complessivo resta equilibrato, con momenti alterni ma ricchi di spunti utili per rinnovare progetti e prospettive personali.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

Top del giorno giovedì 2 aprile;

giovedì 2 aprile; ★★★★★ venerdì 3 e domenica 5;

★★★★ mercoledì 1 e sabato 4;

★★★ martedì 31 marzo;

★★ lunedì 30 marzo.

♋ Cancro: voto 6. Un andamento variabile accompagna i giorni e richiede attenzione nella gestione delle emozioni. Lunedì si distingue per una buona armonia e permette di affrontare impegni con maggiore serenità. Martedì, venerdì e sabato mantengono un livello discreto, utile per proseguire nelle attività senza particolari ostacoli. Mercoledì rappresenta la fase più delicata della settimana e invita a evitare tensioni o decisioni impulsive. Giovedì offre un equilibrio moderato, adatto alla riflessione e alla pianificazione.

Domenica riporta una vibrazione più favorevole e consente di recuperare stabilità interiore. L’insieme del periodo appare altalenante, ma non privo di occasioni positive. Con un atteggiamento prudente diventa possibile superare piccoli disagi e ristabilire un senso di equilibrio nelle relazioni e negli impegni quotidiani.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

★★★★★ lunedì 30 e domenica 5;

★★★★ martedì 31, venerdì 3 e sabato 4;

★★★ giovedì 2 aprile;

★★ mercoledì 1° aprile.

♌ Leone: voto 8. Una spinta costruttiva attraversa il periodo e incoraggia iniziative personali e professionali. Lunedì appare più contenuto, ma utile per definire strategie e organizzare i prossimi passi. Martedì, giovedì e venerdì offrono una buona continuità, favorendo risultati progressivi e consolidamento delle attività in corso.

Mercoledì e sabato rappresentano momenti particolarmente favorevoli, nei quali determinazione e creatività trovano espressione concreta. Domenica si distingue come giornata principale, portando entusiasmo e soddisfazioni, soprattutto nei rapporti personali o nelle iniziative più importanti. Il quadro generale risulta positivo e sostiene avanzamenti significativi. Con costanza e lucidità si possono trasformare intuizioni in risultati reali, mantenendo un equilibrio efficace tra ambizione e gestione delle risorse disponibili.

La valutazione della settimana:

Top del giorno domenica 5 aprile;

domenica 5 aprile; ★★★★★ mercoledì 1 e sabato 4;

★★★★ martedì 31, giovedì 2 e venerdì 3;

★★★ lunedì 30 marzo.

♍ Vergine: voto 5.

Un contesto meno lineare richiede attenzione e capacità di adattamento nelle scelte quotidiane. Lunedì, mercoledì, sabato e domenica mantengono una stabilità sufficiente per gestire impegni senza eccessive difficoltà, anche se non mancano piccoli rallentamenti. Martedì rappresenta il momento più favorevole e consente di ottenere risultati concreti, soprattutto nelle questioni pratiche o organizzative. Giovedì invita alla riflessione e suggerisce di non affrettare decisioni importanti. Venerdì appare la fase più delicata e richiede prudenza, evitando tensioni o confronti poco produttivi. L’intera settimana procede con ritmo moderato e alterna situazioni gestibili a momenti più impegnativi. Una gestione attenta delle energie permette comunque di mantenere un certo equilibrio e di affrontare con lucidità eventuali imprevisti.

La graduatoria settimanale con le stelle:

★★★★★ martedì 31 marzo;

★★★★ lunedì 30, mercoledì 1, sabato 4 e domenica 5;

★★★ giovedì 2 aprile;

★★ venerdì 3 aprile.

Previsioni zodiacali e voti della settimana per gli ultimi sei segni

♎ Bilancia: voto 8. Armonia e senso estetico guidano gran parte delle giornate, favorendo relazioni e decisioni ponderate. Lunedì e martedì offrono una base solida per gestire impegni e mantenere equilibrio nei rapporti, senza particolari tensioni. Mercoledì si distingue come momento centrale grazie alla Luna nel segno, che amplifica fascino personale, intuito e capacità di mediazione, rendendo più semplici incontri e chiarimenti. Giovedì e venerdì rappresentano le fasi più brillanti, con circostanze favorevoli che permettono di ottenere risultati concreti e rafforzare legami importanti.

Sabato conserva un buon livello di stabilità e invita a dedicarsi anche al benessere personale. Domenica appare più tranquilla, senza scosse rilevanti. Il periodo nel complesso sostiene scelte equilibrate e valorizza capacità diplomatiche, rendendo possibile consolidare rapporti e progetti.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

Top del giorno mercoledì 1° aprile (Luna in Bilancia);

mercoledì 1° aprile (Luna in Bilancia); ★★★★★ giovedì 2 e venerdì 3;

★★★★ lunedì 30, martedì 31 e sabato 4;

★★★ domenica 5 aprile.

♏ Scorpione: voto 9. Determinazione e intuito accompagnano il segno lungo un periodo particolarmente incisivo. Lunedì e martedì offrono una buona base di stabilità che consente di impostare strategie efficaci e di gestire con lucidità le priorità.

Mercoledì introduce una fase molto produttiva, nella quale idee e azioni trovano riscontro concreto. Giovedì mantiene un buon equilibrio e favorisce contatti utili. Venerdì emerge come punto principale grazie alla Luna nel segno, capace di intensificare percezioni e sicurezza interiore, rendendo possibili decisioni rilevanti o sviluppi significativi. Sabato prosegue con una vibrazione molto positiva, sostenendo risultati e progressi. Domenica conclude con serenità e consolidamento. L’insieme dei giorni appare favorevole e offre opportunità di crescita concreta, soprattutto per chi desidera rafforzare posizione e obiettivi.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

Top del giorno venerdì 3 aprile (Luna in Scorpione);

venerdì 3 aprile (Luna in Scorpione); ★★★★★ mercoledì 1 e sabato 4;

★★★★ lunedì 30, martedì 31, giovedì 2 e domenica 5.

♐ Sagittario: voto 6.

Il periodo si sviluppa con un’alternanza di fasi attive e momenti più riflessivi. Lunedì e martedì rappresentano le giornate più efficaci, con energia e iniziativa che favoriscono risultati concreti e decisioni rapide. Mercoledì introduce un ritmo più equilibrato, utile per gestire attività senza eccessive pressioni. Giovedì appare la fase più complessa della settimana e suggerisce cautela, evitando scelte impulsive o confronti diretti. Venerdì mantiene un tono moderato e invita a riorganizzare priorità. Sabato e domenica riportano una stabilità soddisfacente, favorendo relazioni e attività personali. Nel complesso l’andamento resta variabile, ma non privo di occasioni interessanti. Una gestione attenta delle energie permette di trasformare le fasi migliori in risultati utili, mantenendo un equilibrio tra azione e riflessione.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

★★★★★ lunedì 30 e martedì 31;

★★★★ mercoledì 1, sabato 4 e domenica 5;

★★★ venerdì 3 aprile;

★★ giovedì 2 aprile.

♑ Capricorno: voto 6. Una dinamica altalenante accompagna lo sviluppo dei giorni, richiedendo attenzione nelle scelte e nella gestione delle energie. Lunedì offre una base discreta che consente di affrontare impegni senza eccessivi ostacoli. Martedì e mercoledì rappresentano le fasi più produttive, nelle quali determinazione e senso pratico permettono di ottenere risultati concreti. Giovedì mantiene una buona stabilità e favorisce la continuità delle attività. Venerdì si presenta come il momento più delicato e invita a evitare tensioni o decisioni affrettate. Sabato scorre con un ritmo moderato, adatto alla riflessione. Domenica riporta un clima più sereno e consente di recuperare equilibrio. Nel complesso la settimana richiede pazienza e organizzazione, qualità che permettono di gestire al meglio ogni situazione e di mantenere una direzione coerente.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

★★★★★ martedì 31 e mercoledì 1;

★★★★ lunedì 30, giovedì 2 e domenica 5;

★★★ sabato 4 aprile;

★★ venerdì 3 aprile.

♒ Acquario: voto 7. Idee nuove e desiderio di cambiamento accompagnano gran parte del periodo, creando un contesto stimolante. Lunedì offre una buona stabilità e permette di organizzare con chiarezza gli impegni. Martedì appare più incerto e richiede prudenza nelle decisioni. Mercoledì introduce un ritmo moderato, utile per riflettere e valutare nuove possibilità. Giovedì migliora sensibilmente il clima e favorisce contatti e collaborazioni. Venerdì e domenica rappresentano le fasi più brillanti, con opportunità interessanti e sviluppi positivi. Sabato emerge come giornata principale, portando entusiasmo e intuizioni grazie a una spinta energetica più intensa. Il quadro generale risulta costruttivo e sostiene iniziative innovative. Con un approccio flessibile diventa possibile trasformare idee in progetti concreti.

La scaletta settimanale con voto e stelline quotidiane:

Top del giorno sabato 4 aprile;

sabato 4 aprile; ★★★★★ venerdì 3 e domenica 5;

★★★★ lunedì 30 e giovedì 2;

★★★ mercoledì 1° aprile;

★★ martedì 31 marzo.

♓ Pesci: voto 6. Sensibilità e intuito accompagnano lo sviluppo della settimana, anche se non mancano alcune oscillazioni. Lunedì e giovedì rappresentano i momenti più favorevoli, con una buona capacità di cogliere segnali utili e gestire situazioni con maggiore consapevolezza. Martedì, mercoledì e venerdì, secondo l'oroscopo settimanale, mantengono un equilibrio discreto e permettono di portare avanti attività quotidiane senza particolari difficoltà. Sabato si presenta come la fase più delicata, suggerendo di evitare sovraccarichi o decisioni affrettate. Domenica riporta una certa tranquillità e favorisce il recupero emotivo. L’andamento complessivo appare variabile, ma gestibile con attenzione. Affidarsi all’intuizione consente di orientarsi meglio tra le diverse situazioni, mantenendo un equilibrio tra esigenze pratiche e sfera interiore.

La graduatoria settimanale con le stelle: