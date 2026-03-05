L'oroscopo della settimana dal 9 al 15 marzo 2026 svela un cielo vivace, con alcune energie che si muovono con decisione, mentre altre invitano alla prudenza. Il Sagittario brilla grazie a un cielo generoso che stimola iniziative e spirito d’avventura, soprattutto all’inizio del periodo quando la Luna attraversa il segno e amplifica entusiasmo e fiducia. Nel frattempo il Capricorno si prepara a vivere uno dei momenti costruttivi: l’ingresso della Luna nel segno a metà percorso rafforza determinazione, concretezza e capacità di ottenere risultati tangibili.

Atmosfera più delicata invece per i Pesci, chiamati a gestire qualche oscillazione emotiva e piccoli rallentamenti.

Oroscopo settimanale e pagelle per i segni della prima sestina

♈ Ariete: voto 6. La settimana in analisi procede con un andamento alterno, capace di mescolare entusiasmo e prudenza. Lunedì introduce un clima piuttosto dinamico e favorisce una migliore organizzazione degli impegni quotidiani. Martedì e mercoledì rappresentano i momenti più produttivi: l’energia cresce e alcune questioni rimaste in sospeso trovano finalmente un orientamento più chiaro, soprattutto sul piano pratico o lavorativo. Giovedì e venerdì mantengono un tono soddisfacente, utile per consolidare iniziative avviate nei giorni centrali.

Sabato invita a rallentare il passo e a non caricare eccessivamente l’agenda, lasciando spazio al riposo o a piccoli interessi personali. Domenica appare invece più delicata: qualche lieve tensione familiare o un imprevisto domestico richiede calma e buon senso. Nel complesso la settimana offre occasioni utili, purché si evitino decisioni impulsive e si mantenga equilibrio nelle relazioni.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

★★★★★ martedì 10 e mercoledì 11;

★★★★ lunedì 9, giovedì 12 e venerdì 13;

★★★ sabato 14 marzo;

★★ domenica 15 marzo.

♉ Toro: voto 8. Nell'aria su respira un’atmosfera costruttiva che incoraggia iniziative concrete e decisioni ponderate. Lunedì parte con ottima energia e permette di sistemare questioni rimaste sospese nei giorni precedenti.

Martedì e giovedì mantengono un clima positivo, utile per rafforzare collaborazioni o affrontare impegni professionali con maggiore sicurezza. Mercoledì risulta più tranquillo, adatto a riflettere e pianificare senza fretta. Venerdì emerge come il momento più brillante dell’intero periodo: intuizioni chiare e circostanze favorevoli rendono possibile ottenere risultati importanti o ricevere riconoscimenti inattesi. Sabato conserva un tono molto soddisfacente e favorisce la vita sociale o la condivisione di progetti familiari. Domenica resta serena e permette di concludere la settimana con un senso di stabilità. Nel complesso il periodo appare fertile, con diverse occasioni per consolidare sicurezza materiale e serenità affettiva.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

venerdì 13 marzo; ★★★★★ lunedì 9 e sabato 14;

★★★★ martedì 10, giovedì 12 e domenica 15;

★★★ mercoledì 11 marzo.

♊ Gemelli: voto 6. La settimana in arrivo si presenta vivace ma non sempre lineare. Lunedì introduce un clima discreto che consente di riprendere alcune attività rimaste in sospeso. Martedì e mercoledì rappresentano le fasi più brillanti: la mente appare rapida, le comunicazioni scorrono con facilità e diventa possibile ottenere risposte attese da tempo. Giovedì mantiene una buona stabilità, soprattutto nelle relazioni professionali o nei contatti utili per il futuro. Venerdì richiede invece maggiore prudenza: qualche ritardo o piccola incomprensione potrebbe creare momentanei rallentamenti.

Sabato risulta più leggero e invita a ritrovare un po’ di leggerezza nella vita sociale o negli interessi personali. Domenica torna un clima positivo che aiuta a recuperare equilibrio e serenità. Nel complesso la settimana alterna fasi di entusiasmo e pause riflessive, offrendo comunque spunti utili per riorganizzare progetti e obiettivi.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

★★★★★ martedì 10 e mercoledì 11;

★★★★ lunedì 9, giovedì 12 e domenica 15;

★★★ sabato 14 marzo;

★★ venerdì 13 marzo.

♋ Cancro: voto 7. I prossimi sette giorni si aprono con una spinta favorevole, il che incoraggia iniziative e chiarimenti importanti. Lunedì mostra subito un clima promettente, utile per affrontare questioni pratiche o professionali con maggiore sicurezza.

Martedì si distingue come giornata di particolare rilievo: intuizioni precise e circostanze favorevoli permettono di ottenere risultati concreti o ricevere notizie positive. Mercoledì mantiene una vibrazione molto costruttiva e favorisce i rapporti personali. Giovedì procede con equilibrio, ideale per consolidare ciò che è stato avviato nei giorni precedenti. Venerdì invita a mantenere calma e pazienza, soprattutto nei dialoghi più delicati. Sabato rappresenta la fase meno brillante della settimana e suggerisce di evitare decisioni importanti. Domenica riporta serenità e stabilità emotiva. Nel complesso il periodo offre buone occasioni di crescita personale e permette di rafforzare legami importanti.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

martedì 10 marzo; ★★★★★ lunedì 9 e mercoledì 11;

★★★★ giovedì 12 e domenica 15;

★★★ venerdì 13 marzo;

★★ sabato 14 marzo.

♌ Leone: voto 7. Il periodo prende avvio con una fase piuttosto prudente che invita a osservare con attenzione ciò che accade attorno. Lunedì appare il momento più incerto e consiglia di evitare reazioni impulsive. Martedì mostra già un miglioramento e consente di recuperare fiducia nelle proprie capacità. Mercoledì rappresenta il punto più luminoso dell’intero periodo: iniziative personali, contatti professionali e intuizioni creative trovano terreno fertile. Giovedì e domenica mantengono una vibrazione molto favorevole e permettono di ottenere risultati soddisfacenti o rafforzare rapporti significativi.

Venerdì e sabato scorrono con equilibrio, senza particolari scosse ma con buone possibilità di consolidare progetti. Nel complesso la settimana offre progressi graduali e incoraggia a mantenere costanza negli obiettivi. Con pazienza e lucidità diventa possibile trasformare piccoli passi in risultati concreti e duraturi.

La valutazione della settimana:

mercoledì 11 marzo; ★★★★★ giovedì 12 e domenica 15;

★★★★ venerdì 13 e sabato 14;

★★★ martedì 10 marzo;

★★ lunedì 9 marzo.

♍ Vergine: voto 7. La settimana mostra un andamento complessivamente positivo, capace di offrire occasioni interessanti soprattutto nella gestione delle attività quotidiane. Lunedì parte con ottimo slancio e permette di affrontare impegni professionali con organizzazione e precisione.

Martedì e venerdì mantengono una buona stabilità, utile per consolidare accordi o chiarire questioni rimaste in sospeso. Mercoledì appare più impegnativo e richiede maggiore pazienza nei rapporti con colleghi o familiari. Giovedì invita alla riflessione e alla pianificazione, senza forzare decisioni importanti. Sabato torna una vibrazione molto favorevole che stimola iniziative personali e momenti piacevoli nella vita privata. Domenica rappresenta il punto più brillante dell’intero periodo: l’atmosfera diventa distesa e alcune situazioni trovano finalmente una soluzione soddisfacente. Nel complesso la settimana consente di rafforzare sicurezza interiore e stabilità nelle relazioni.

La graduatoria settimanale con le stelle:

domenica 15 marzo; ★★★★★ lunedì 9 e sabato 14;

★★★★ martedì 10 e venerdì 13;

★★★ giovedì 12 marzo;

★★ mercoledì 11 marzo.

Previsioni zodiacali e voti della settimana per gli ultimi sei segni

♎ Bilancia: voto 6. Un clima altalenante accompagna lo scorrere dei giorni e richiede equilibrio nelle scelte. Lunedì apre la settimana con una discreta stabilità, utile per sistemare impegni rimasti in sospeso o chiarire alcune questioni pratiche. Martedì emerge come uno dei momenti più promettenti: la lucidità mentale favorisce dialoghi costruttivi e consente di ottenere risposte attese. Mercoledì mantiene un tono soddisfacente e permette di proseguire con serenità nei progetti avviati.

Giovedì rappresenta la fase più delicata; piccoli rallentamenti o incomprensioni suggeriscono prudenza nelle decisioni. Venerdì scorre con maggiore leggerezza e invita a recuperare armonia nei rapporti personali. Sabato offre un clima abbastanza favorevole per incontri o iniziative sociali. Domenica conclude il periodo con energia rinnovata e prospettive incoraggianti. Nel complesso la settimana richiede misura e capacità di mediazione, qualità che permettono di superare ogni piccola oscillazione.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

★★★★★ martedì 10 e domenica 15;

★★★★ lunedì 9, mercoledì 11 e sabato 14;

★★★ venerdì 13 marzo;

★★ giovedì 12 marzo.

♏ Scorpione: voto 6. Per questo segno lo scorrere dei giorni richiede pazienza e capacità di adattamento.

Lunedì procede senza grandi scosse ma invita a non pretendere risultati immediati. Martedì appare più incerto e suggerisce prudenza nei dialoghi o nelle decisioni impulsive. Da mercoledì il clima cambia gradualmente: l’atmosfera diventa più collaborativa e alcune situazioni iniziano a trovare una direzione concreta. Giovedì e venerdì rappresentano i momenti più efficaci della settimana, con intuizioni brillanti e possibilità di ottenere conferme in ambito professionale o personale. Sabato mantiene un tono positivo e favorisce contatti interessanti o iniziative sociali. Domenica chiude il periodo con un senso di maggiore equilibrio. Nel complesso la settimana mostra un’evoluzione progressiva: dopo un avvio prudente arrivano giorni capaci di restituire fiducia e offrire opportunità utili per il futuro.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

★★★★★ giovedì 12 e venerdì 13;

★★★★ mercoledì 11, sabato 14 e domenica 15;

★★★ lunedì 9 marzo;

★★ martedì 10 marzo.

♐ Sagittario: voto 9. Energia ed entusiasmo accompagnano gran parte della settimana, creando un contesto molto favorevole alle iniziative personali. Lunedì risplende come giornata principale grazie alla Luna presente nel segno, elemento che amplifica intuizioni, fiducia e spirito d’azione. Le occasioni arrivano con naturalezza e permettono di affrontare nuovi progetti con determinazione. Martedì conserva un tono molto brillante e incoraggia contatti professionali o decisioni importanti. Mercoledì, giovedì e venerdì mantengono un equilibrio costruttivo che aiuta a consolidare risultati e rafforzare collaborazioni. Sabato torna una vibrazione particolarmente dinamica, ideale per muoversi, incontrare persone o dare forma a idee rimaste in attesa. Domenica conclude la settimana con serenità e soddisfazione. Nel complesso il periodo appare ricco di prospettive positive e sostiene con decisione ogni iniziativa capace di aprire nuovi orizzonti.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

lunedì 9 marzo (Luna in Sagittario); ★★★★★ martedì 10 e sabato 14;

★★★★ mercoledì 11, giovedì 12, venerdì 13 e domenica 15.

♑ Capricorno: voto 10. Una fase particolarmente favorevole illumina il cammino del segno e rende la settimana tra le più promettenti del periodo. Lunedì e martedì offrono un buon equilibrio che consente di impostare programmi concreti e affrontare con lucidità ogni responsabilità. Mercoledì apre una sequenza di giornate molto produttive, nelle quali impegno e determinazione trovano risultati tangibili. Giovedì si distingue come momento principale grazie alla Luna presente nel segno: sensibilità e forza interiore si uniscono creando condizioni ideali per decisioni importanti. Venerdì prosegue con grande solidità e permette di consolidare accordi o progetti professionali. Sabato mantiene un clima positivo, adatto a pianificare nuove iniziative. Domenica conclude il periodo con soddisfazioni personali e un senso di stabilità duratura. Nel complesso la settimana sostiene ambizioni e progetti concreti, offrendo possibilità reali di avanzamento.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

giovedì 12 marzo (Luna in Capricorno); ★★★★★ mercoledì 11, venerdì 13 e domenica 15;

★★★★ lunedì 9, martedì 10 e sabato 14.

♒ Acquario: voto 8. Movimento, curiosità e voglia di novità caratterizzano il percorso dei prossimi giorni. Lunedì appare piuttosto tranquillo e invita a organizzare con calma gli impegni. Martedì e mercoledì mostrano un buon equilibrio e permettono di affrontare attività professionali con maggiore sicurezza. Giovedì apre una fase molto favorevole che stimola idee creative e collaborazioni interessanti. Venerdì mantiene un tono positivo e facilita dialoghi costruttivi con persone utili per progetti futuri. Sabato rappresenta il momento più luminoso della settimana: la Luna nel segno amplifica intuizioni e desiderio di libertà, favorendo incontri e iniziative originali. Domenica conserva un’ottima vibrazione e permette di chiudere il periodo con entusiasmo. Nel complesso la settimana offre spunti creativi e opportunità relazionali capaci di portare aria nuova nella vita quotidiana.

La scaletta settimanale con voto e stelline quotidiane:

sabato 14 marzo (Luna in Acquario); ★★★★★ giovedì 12 e domenica 15;

★★★★ martedì 10, mercoledì 11 e venerdì 13;

★★★ lunedì 9 marzo.

♓ Pesci: voto 5. Un andamento piuttosto variabile richiede attenzione nelle decisioni e nella gestione delle energie. Lunedì apre comunque con una vibrazione positiva che permette di sistemare alcune questioni pratiche o familiari. Martedì e mercoledì mantengono un clima abbastanza stabile, utile per proseguire nelle attività quotidiane senza particolari tensioni. Giovedì, secondo l'oroscopo settimanale, rappresenta uno dei momenti migliori del periodo e favorisce intuizioni utili o piccoli successi personali. Venerdì scorre con equilibrio, anche se invita a non forzare situazioni ancora poco chiare. Sabato appare la giornata più delicata della settimana: stanchezza o qualche imprevisto potrebbero rallentare i programmi. Domenica riporta una certa serenità e permette di recuperare tranquillità emotiva. Nel complesso il periodo richiede prudenza e capacità di adattamento, qualità che aiutano a superare qualche oscillazione momentanea.

La graduatoria settimanale con le stelle: