L’oroscopo della settimana dal 23 al 29 marzo porta energie intense e momenti di riflessione per molti segni zodiacali. Le stelle invitano a trovare equilibrio tra emozioni, ambizioni professionali e benessere personale.

I nativi Leone avranno modo di brillare e sentirsi realizzati, soprattutto in amore, mentre il Cancro sarà capace di concretizzare ottimi risultati al lavoro. Per i nativi Pesci ci saranno momenti di crescita al lavoro, invece il segno della Vergine dovrà fare attenzione alle scelte che prenderà per i propri progetti.

Previsioni oroscopo dal 23 al 29 marzo 2026 segno per segno

Ariete: l'ultima settimana di marzo vedrà un cielo soddisfacente nei vostri confronti. Anche se la Luna vi darà qualche fastidio tra mercoledì e giovedì, con Venere a favore, sarà possibile mantenere un buon equilibrio tra voi e la persona che amate. In quanto al lavoro avrete voglia di emergere, ma dovrete avere anche le conoscenze adeguate. Voto - 8️⃣

Toro: settimana vivace per i sentimenti, ma da vivere con la giusta calma e delicatezza. Le emozioni con il partner possono diventare profonde soltanto una volta raggiunta la giusta intesa. Nel lavoro la costanza sarà il vostro più grande punto di forza, e con il sostegno di Marte e Mercurio in sestile, sarete capaci di centrare ottimi risultati.

Voto - 8️⃣

Gemelli: previsioni astrali positive in campo amoroso secondo l'oroscopo. Comunicazione e leggerezza caratterizzeranno la vostra storia d'amore. Anche voi single potreste sentirvi più a vostro agio in compagnia delle persone giuste. In ambito lavorativo nuove idee e contatti potrebbero aiutarvi a risolvere delicate mansioni che non sapete bene come risolvere. Voto - 7️⃣

Cancro: sarà difficile far valere le vostre emozioni quando il pianeta Venere si trova in quadratura. Queste stelle così complicate non dureranno ancora per molto, e la Luna a favore tra mercoledì e giovedì vi aiuterà a capire cosa potete fare per migliorare. In quanto al lavoro sarete una valida risorsa nel vostro gruppo, ma sappiate che sarà importante terminare alcune mansioni prima del tempo.

Voto - 6️⃣

Leone: la Luna e Venere vi permetteranno di sentirvi brillanti e realizzati in questo periodo, soprattutto se di recente avete raggiunto nuovi traguardi. La sicurezza affettiva del partner vi guida verso un rapporto romantico e affiatato. Nel lavoro il potenziale non vi manca, e presto potreste riuscire a esprimerlo appieno. Voto - 9️⃣

Vergine: attenzione alle scelte che deciderete di prendere per il vostro impiego secondo l'oroscopo. La posizione di Marte e Mercurio potrebbe farsi stancante, ma sarà comunque difficile ottenere il meglio dalle vostre mansioni. In ambito amoroso il vostro rapporto sarà stabile, ma alcune situazioni potrebbero richiedere pazienza. Voto - 6️⃣

Bilancia: rafforzare il dialogo con la persona che amate sarà molto importante per riuscire a costruire un legame migliore secondo l'oroscopo.

In questa settimana la Luna vi darà una mano, aiutandovi a trovare la strada verso un legame migliore. In quanto al lavoro prendete i vostri progetti con la dovuta calma, senza correre troppi rischi. Voto - 6️⃣

Scorpione: sfera sentimentale stabile durante questa settimana di marzo. Tra voi e il partner ci sarà intesa, ma attenzione a non superare certi limiti. Se siete single attenzione a non donarvi troppo per il momento. In quanto al lavoro le opportunità non mancheranno, e se gestite nella maniera adatta, vi porteranno verso il successo che meritate. Voto - 8️⃣

Sagittario: questa settimana non inizierà benissimo in amore a causa della Luna in opposizione. Di contro, Venere sarà dalla vostra parte, e vi aiuterà a mantenere il giusto equilibrio nella vostra relazione di coppia.

In quanto al lavoro potrebbe essere una buona soluzione approcciarsi a progetti più alla vostra portata, e lasciare indietro idee irrealizzabili. Voto - 7️⃣

Capricorno: le emozioni non sono il vostro forte a causa di Venere in quadratura, e la Luna non vi darà molte occasioni per migliorare. Single oppure no, concentratevi di più su voi stessi per il momento. In quanto al lavoro sarete una valida risorsa nel vostro gruppo, capaci di poter gestire bene anche progetti più complessi. Voto - 6️⃣

Acquario: previsioni astrali positive durante questa settimana secondo l'oroscopo. Sarà un bel periodo per la vostra relazione di coppia, illuminata dalla guida di Venere in sestile. Per quanto riguarda il lavoro avrete buone prospettive di crescita, ma dovrete dimostrare impegno e costanza in quel che fate.

Voto - 8️⃣

Pesci: vita amorosa poco brillante all'inizio di questa settimana secondo l'oroscopo a causa della Luna in quadratura. Fortunatamente, le cose miglioreranno in fretta, e già da mercoledì avrete modo di vivere un rapporto equilibrato e piacevole. In quanto al lavoro prenderete i vostri progetti con molta serietà, dimostrandovi spesso abili e affidabili. Voto - 8️⃣