L'oroscopo della settimana dal 30 marzo al 5 aprile si apre con un cielo astrologico molto interessante. Dopo i forti movimenti di fine marzo, l’energia cambia ritmo: Mercurio torna diretto, rendendo più fluida la comunicazione e le decisioni, mentre Venere entra in Toro il 30 marzo, portando un clima più dolce nelle relazioni e un maggiore bisogno di stabilità emotiva e sicurezza.

È inoltre la settimana di Pasqua, simbolicamente legata a rinascita e rinnovamento: molti segni sentiranno il desiderio di chiudere situazioni del passato e ripartire con più serenità.

Le stelle favoriscono i sentimenti autentici, le riconciliazioni e le decisioni importanti sul lavoro.

Previsioni oroscopo dal 30 marzo al 5 aprile 2026 segno per segno

Ariete: nella settimana di Pasqua le stelle saranno tutto sommato discrete nei vostri confronti. Potreste chiarire qualche questione in sospeso se l'avete, e dedicarvi appieno alla vostra storia d'amore. In quanto al lavoro una buona comunicazione può aiutarvi a gestire in maniera più efficiente i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Toro: configurazione astrale che annuncia il passaggio del pianeta Venere nel vostro cielo durante questa settimana. Nutrirete buone emozioni nei confronti del partner, ma attenzione a non dare nulla per scontato.

In quanto al lavoro sarete capaci di gestire bene nuove responsabilità, grazie anche all'appoggio di stelle come Marte e Mercurio. Voto - 8️⃣

Gemelli: anche se il pianeta Venere si metterà alle vostre spalle, avrete ancora buone occasioni per lasciar trasparire i vostri sentimenti. Cercate solo di non pretendere troppo dal partner. In quanto al lavoro ci saranno ancora difficoltà da gestire nei vostri progetti, soprattutto se questi richiedono certe risorse economiche. Voto - 7️⃣

Cancro: vitalità in aumento nel prossimo periodo per voi nativi del segno, ora che Venere si sposterà in una posizione per voi più comoda. In amore vi sentirete bene con il partner, e potreste anche riuscire a mettere una pietra sopra certe questioni.

In ambito lavorativo sarete ancora un punto di riferimento, e potreste trovare qualcosa più di vostro gradimento. Voto - 8️⃣

Leone: state facendo un buon lavoro in questo periodo secondo l'oroscopo. Soprattutto se di recente siete riusciti a trovare qualcosa di stimolante e appagante, sarà piacevole per voi dare il vostro contributo professionale. In amore è arrivato il momento di mantenere una promessa fatta alla vostra fiamma. Anche se Venere sarà contro di voi, dimostrate sincerità e affetto con le persone a voi care. Voto - 7️⃣

Vergine: previsioni astrali in crescita per quanto riguarda i sentimenti. Il pianeta Venere si troverà in trigono dal segno del Toro, e vi darà quello slancio di cui avrete bisogno per vivere un rapporto più autentico.

Nel lavoro invece continuerete a faticare un po’ per gestire al meglio le vostre mansioni. Con Marte e Mercurio in opposizione, non sempre le vostre idee funzioneranno. Voto - 7️⃣

Bilancia: il passaggio di Venere nel segno del Toro vi aiuterà a chiarire alcuni dubbi della vostra vita sentimentale. Il rapporto tra voi e il partner tenderà a migliorare, dimostrando maggiore intesa e vitalità. In quanto al lavoro alcuni traguardi saranno ancora lontani, ma non per questo vi arrenderete. Voto - 7️⃣

Scorpione: sfera sentimentale che tenderà a farsi un po’ grigia durante questa settimana di Pasqua. Anche se Venere si sposterà in opposizione, cercate di mantenere un'atmosfera di pace tra voi e il partner.

Sul fronte professionale sarete capaci di prendere importanti decisioni per i vostri progetti, dimostrando di avere le capacità giuste. Voto - 7️⃣

Sagittario: configurazione astrale che tenderà a farsi meno influente dal punto di vista sentimentale. I momenti di complicità con il partner saranno possibili, ma non saranno così frequenti. Sul posto di lavoro il sostegno da parte di un collega sarà molto utile per portare avanti i vostri progetti senza commettere gravi errori. Voto - 7️⃣

Capricorno: previsioni astrali che annunciano una bella Venere dalla vostra parte in questa settimana speciale. Il desiderio di passione torna protagonista, così come la necessità di voler vivere un rapporto più affiatato.

Nel lavoro alcune decisioni richiederanno coraggio, e voi sarete pronti a dimostrare tutte le vostre capacità. Voto - 8️⃣

Acquario: vita sentimentale che potrebbe complicarsi nel prossimo periodo per voi nativi del segno. Con Venere che passa in quadratura dal segno del Toro, potrebbe emergere qualche incomprensione di troppo. Sarà una settimana delicata, che andrà gestita al meglio per non cadere in un periodo di crisi. In quanto al lavoro piccoli cambiamenti potrebbero aprire nuove strade. Voto - 6️⃣

Pesci: configurazione astrale che vedrà il pianeta Venere in una posizione migliore nei vostri confronti. La passione tornerà a farsi sentire, concedendovi momenti emozionanti da vivere insieme. In ambito professionale avrete tutti gli strumenti necessari per riuscire a mettere insieme progetti di primo livello. Voto - 8️⃣