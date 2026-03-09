L'oroscopo dell'amore di domani 10 marzo 2026 anticipa l'ingresso della Luna nel quadro astrale della Bilancia. I nativi del segno torneranno ad esprimere al meglio le proprie emozioni. I nati del Capricorno beneficiano del supporto di Urano per sistemare con il partner incomprensioni del passato.

Previsioni zodiacali sull'amore di martedì 10 marzo: Capricorno e Bilancia voto 10

Ariete - Per voi dell'Ariete l'irruenza si trasformerà in passione magnetica. In un rapporto a due, lascerete a bocca aperta il vostro partner con un'iniziativa audace. Se invece siete single, il vostro essere carismatici sarà contagioso.

Voto: 8,5.

Toro - Per voi del Toro, l'amore oggi passa in secondo piano. Gli impegni lavorativi vi toglieranno energie, di conseguenza l'alchimia di coppia potrebbe risentirne. Voto: 6.

Cancro - La Luna vi invita alla tenerezza assoluta. In coppia tornerete ad essere travolgenti. Sigle... la magia delle stelle vi permetterà di poter incontrare la persona che avete sempre sognato. Voto: 9,5.

Leone - Sentirete la necessità di essere ammirati dall'anima gemella. Un consiglio? Fate attenzione a non oscurare chi amate: il grande amore brilla in due. Voto: 7, 5.

Vergine - Sarete del tutto analitici. Potreste cedere all'imprevisto sentimentale. Una persona che credevate essere solamente un amico potrebbe illuminarvi il cuore.

Voto: 7,5.

Bilancia - Siete in cerca di equilibrio? Questo è il momento perfetto per ottenerlo. Martedì 10 marzo sarà il giorno del chiarimento. La pace che ritroverete sarà in grado di migliorarvi sotto ogni aspetto. La Luna entra nel vostro segno zodiacale. Voto: 10.

Scorpione - Per voi l'amore ad oggi è intensità pura. Non vi accontenterete delle conversazioni superficiali; avvertirete il bisogno di vivere nuove entusiasmanti emozioni. Voto: 8,5.

Sagittario - Un viaggio mentale o il progetto di una fuga romantica accenderà il vostro entusiasmo. L'amore vi farà assaporare il piacere di orizzonti lontani. Voto: 9.

Capricorno - Urano è in congiunzione al vostro segno. Questo è il momento ideale per risolvere problemi di coppia e ridare al rapporto il valore che merita.

In questa fase sarete estremamente romantici. Voto: 10.

Acquario - La parola amore è sperimentazione. Avrete voglia di uscire fuori dagli schemi e proporre al partner qualcosa di inaspettato. Se siete single, sarete pronti a fare un incontro folgorante. Voto: 8.

Pesci - Oggi vi sentirete pronti a navigare in un oceano fatto di grandi emozioni. In coppia sarete romantici e passionali. Voto: 9.