L'oroscopo dell'amore di domani 2 marzo sancisce l'ingresso della Luna nel quadro astrale del Cancro. I nativi del segno ritroveranno grande affinità con l'anima gemella. I Pesci saranno affettuosi, il Leone invece tenderà a chiudersi in sé stesso.
Previsioni astrologiche di lunedì 2 marzo: Toro coccolato, Pesci affettuoso
Ariete - Il vostro obiettivo sarà quello di riscoprire la dolcezza della vulnerabilità. Una persona che credevate di conoscere molto bene vi farà vedere un lato nascosto, in voi crescerà il desiderio di scoprire cosa nasconde. Voto: 6,5.
Toro - Vi sentirete amati e coccolati. Troverete nel partner la vostra ancora di salvezza. Ricambierete con dolcezza ogni singolo gesto romantico. Voto: 8.
Cancro - Preparatevi ad un'ondata di romanticismo. Il partner riuscirà a sorprendervi con un gesto estremamente romantico. Lasciatevi cullare dalle emozioni, la Luna è dalla vostra parte. Voto: 10.
Leone - Il vostro essere affascinanti non passerà inosservato, tuttavia tenderete a chiudervi in voi stessi lasciando poco spazio al dialogo. Voto: 7,5.
Vergine - Tornerete a dare maggior valore al dialogo, con il partner l'intesa tornerà ad essere quella dei giorni migliori. Voto: 8.
Bilancia - Non temete di sbilanciarvi: il cuore non è una bilancia, ma un muscolo che ha bisogno di battere molto forte.
Grazie al supporto di Urano tornerete ad essere super passionali. Voto: 8,5.
Scorpione - Vivrete dei momenti di una grande intensità emotiva. Con il partner riuscirete a chiarire malintesi del passato e tornerete a guarderete al futuro con grande ottimismo. Voto: 9.
Sagittario - Single... in questa fase potreste innamorarvi di una persona del tutto diversa da voi. Chi invece è già impegnato in una relazione potrebbe mettere in cantiere un bel viaggio romantico. Voto: 9,5.
Capricorno - Il partner riuscirà a conquistare la vostra attenzione con un regalo che attendevate da tempo. In coppia sarete romantici e premurosi. 10.
Acquario - Il partner a causa dei vostri impegni professionali potrebbe sentirsi un po' trascurato.
Il dialogo sarà la chiave giusta per mantenere salda la vostra relazione. Voto: 5,5.
Pesci - Vivrete un sogno ad occhi aperti. Il vostro essere empatici vi darà la possibilità di captare al meglio i desideri della persona amata. Voto: 9.