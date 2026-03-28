L'oroscopo dell'amore di domani 29 marzo 2026, rivela l'arrivo di Giove nel quadro astrale della Vergine che in ambito sentimentale ritrova armonia con l'anima gemella. I single del Sagittario avranno modo di fare nuovi incontri. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

L'oroscopo dell'amore di domenica 29 marzo: Vergine romantica e passionale, Leone carismatico

Ariete - Avvertirete un'energia molto forte. Con la vostra anima gemella sarete travolgenti. Riuscirete a trasmettere le vostre emozioni senza freni. Voto: 8,5.

Toro - Le stelle vi invitano ad essere aperti al dialogo.

Single..... per voi sono previsti nuovi incontri. Godetevi la tranquillità del momento. Voto: 6.

Cancro - Le emozioni fluiscono intensamente. In coppia riuscirete ad esternare le vostre emozioni senza freni. Il vostro romanticismo sarà contagioso. Voto: 8,5.

Leone - Il vostro essere carismatici è ai massimi livelli. Attirerete dei sguardi ammirati, ma assicuratevi di dedicare attenzioni del tutto sincere a chi vi sta già vicino. Voto: 7.

Vergine - Voi nativi del segno sarete al top con la vostra anima gemella. Sarete invitati a lasciar andare l'essere perfetti. L'amore sarà fatto di piccole imperfezioni che rendono tutto unico, abbracciatele con molta dolcezza. Giove sarà dalla vostra parte.

Voto: 10.

Bilancia - Riuscirete ad esprimere i vostri bisogni con quella grazia che vi contraddistingue. In coppia tornerete ad essere passionali. Voto: 8.

Scorpione - La passione è magnetica, ma state molto attenti a non scivolare nella gelosia. Fidatevi del vostro istinto, facendo leva su prove concrete d'affetto. Voto: 8,5.

Sagittario - Una conversazione inaspettata potrebbe cambiare la vostra prospettiva su una conoscenza fatta da poco. Nel corso della giornata odierna sarete aperti al dialogo. Single... per voi sono previsti nuovi incontri. Voto: 10.

Capricorno - Saturno vi supporta nelle relazioni, sentimentali e voi ci metterete del vostro per renderle magiche. Single... per voi è giusto il momento di aprire le porte del vostro cuore.

Voto: 9,5.

Acquario - Sentirete il bisogno di essere liberi. Troverete un grande equilibrio tra i vostri spazi personali e la condivisione con la vostra anima gemella per evitare tensioni inutili. Voto: 10.

Pesci - Sarete immersi in un'aura di romanticismo quasi del tutto magico. Lasciatevi trasportare dalle emozioni, il cuore ringrazierà. Voto: 8.