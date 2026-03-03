L'oroscopo di domani 4 marzo da la possibilità ai nativi di ciascun segno dello zodiaco di conoscere i capricci del cuore. Il Cancro tornerà ad essere passionale, il Leone invece riscopre il suo fascino interiore.

Previsioni zodiacali di mercoledì 4 marzo: Marte sprona l'Ariete a compiere il primo passo

Ariete - Marte vi spronerà a fare il primo passo. Single... è giunto il momento di esternare il vostro sentimento. Innamorati, voi invece, dovrete essere bravi a sorprendere il partner. Voto: 7,5.

Toro - In questo preciso momento siete alla ricerca di stabilità.

Venere vi sussurrerà dolci parole, starà a voi saperne captare il senso. Voto: 6,5.

Cancro - Voi nativi del segno sarete ottimisti e allo stesso tempo premurosi. Riuscirete a godervi a pieno la vostra relazione amorosa. L'intesa con il partner sarà perfetta. 10.

Leone - Il palcoscenico è tutto per voi. Riuscirete ad esternare alla persona amata tutto il vostro fascino. Single è giunto il momento di mettere da parte la timidezza e mostrare a chi vi sta vicino tutta la vostra bellezza. Voto: 9.

Vergine - In coppia avrete modo di poter chiarire con il partner un piccolo battibecco del passato rimasto irrisolto. Il dialogo sarà la chiave per risolvere ogni singolo problema. Voto: 7,5.

Bilancia - L'armonia sarà la vostra stella polare.

Oggi cercherete il compromesso ideale e la bellezza in ogni singolo gesto. Voto: 8.

Scorpione - La gelosia potrebbe bussare alla vostra porta, evitate di lasciarla entrare. Dovrete essere bravi a mantenere la calma ed evitare discussioni inutili. Voto: 8.

Sagittario - Tenderete ad essere troppo impulsivi e poco accondiscendenti. L'essere troppo orgogliosi vi renderà a suo tempo meno affascinanti agli occhi del partner. Voto: 5,5.

Capricorno - Tornerete ad essere aperti al dialogo e il partner ne sarà estremamente felice. Finalmente tornerete a brillare di luce. Voto: 9.

Acquario - Rivendicate la vostra libertà. L'anima gemella, allo stesso tempo, potrebbe notare in voi un certo distaccamento. Voto: 5,5.

Pesci - Prenderete in considerazione l'idea di trascorrere insieme al partner un bel weekend romantico. I single del segno avranno modo di fare nuove conoscenze. Voto: 10.