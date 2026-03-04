L'oroscopo dell'amore di domani 5 marzo 2026 sancisce l'ingresso della Luna nel quadro astrale del Capricorno che torna ad essere romantico e premuroso. L'Acquario a causa di Mercurio in aspetto dissonante tenderà a chiudersi in sé stesso, lasciando poco spazio al dialogo.

Previsioni dello zodiaco di giovedì 5 marzo: Giove inciderà il Leone ad essere più amorevole

Ariete - Per voi nativi del segno è arrivato il momento di concentrare la vostra energia nelle relazioni sentimentali. La passione vi premierà, l'intesa con il partner tornerà ad essere ottima.

Voto: 7,5

Toro - Le stelle sono dalla vostra parte. Un consiglio? Godetevi la dolcezza dei piccoli gesti. La vostra dolcezza verrà vista come un grande pregio da chi vi sta accanto. Voto: 7.

Cancro - Le vostre emozioni saranno profonde, come nuotare nel bel mezzo dell'oceano. Riuscirete a sorprendere il partner con un gesto romantico. Voto: 8,5

Leone - Nei confronti della persona amata sarete amorevoli e allo stesso tempo premurosi. Urano vi spinge ad essere un po' meno orgogliosi. Voto: 6,5.

Vergine - Tenderete ad essere un po' troppo critici, sia nei vostri confronti, che nei confronti del partner. Voto: 5,5.

Bilancia - L'essere armoniosi vi renderà luminosi agli occhi della persona amata. Vivrete nuove emozioni.

Se siete single non tiratevi indietro, esternare il vostro fascino. Voto: 8.

Scorpione - Se siete in cerca dell'anima gemella, è arrivato il momento di agire. Gli innamorati, per cercare stabilità in coppia, potranno contare sul supporto di Venere. Voto: 8,5.

Sagittario - Avete sete di avventura e di nuovi orizzonti. Se la vostra storia vi sembra stretta, cercate di portare un pizzico di novità invece di scappare. Per i single, un incontro del tutto inaspettato durante un viaggio è possibile. Voto: 8,5.

Capricorno - Oggi le stelle vi chiederanno di abbassare la guardia. Non sarà un segno di debolezza, l'obiettivo sarà quello di mettere in evidenza la vostra dolcezza ed esternare a pieno le vostre emozioni.

La Luna sarà dalla vostra parte. Voto: 10.

Acquario - Mercurio vi manderà in totale confusione. Tenderete ad essere meno aperti al dialogo e piuttosto orgogliosi di voi stessi. Voto: 5.

Pesci - Metterete da parte il lavoro per dedicare maggiore spazio al vostro partner. Trascorrere del tempo in compagnia della persona amata vi riempirà il cuore di gioia. Voto: 8,5.