L'oroscopo dell'amore di domani 8 marzo 2026 ha in serbo novità sentimentali per ciascun segno zodiacale. L'Acquario tornerà ad essere premurosi nei riguardi dell'anima gemella. Il Leone potrà beneficiare della Luna in congiunzione per ritrovare massima intensa con il partner.

Previsioni zodiacali sull'amore di domenica 8 marzo: Pesci bene in amore, Leone al top

Ariete - Se siete in coppia, evitate di voler aver ragione ad ogni costo, la tenerezza vince sulla logica. Se siete da soli, un incontro inaspettato potrebbe accendervi. Voto: 5,5.

Toro - Urano sarà dalla vostra parte.

Sarete pronti a ricevere un dono da chi vi sta accanto. Nuove emozioni da vivere. Voto: 8.

Cancro - Vi sentirete avvolti da una nuvola di nostalgia. Non abbiate paura di mostrare il vostro essere vulnerabili: è proprio lì che risiede la vostra attrazione. 6,5.

Leone - Vi troverete al centro dell'attenzione, proprio come piace a voi. Userete questo fascino per conquistare l'attenzione del partner che avrà occhi soltanto per voi. Luna in congiunzione. Voto: 9.

Vergine - Sarete molto romantici. L'anima gemella resterà ammaliata dal vostro essere premurosi. Godetevi questa parentesi di dolcezza. Voto: 7,5.

Bilancia - Single... avrete modo di fare nuovi incontri interessanti. Voi innamorati riuscirete a vivere a pieno ogni singola emozione.

In coppia sarete travolgenti. Voto: 8.

Scorpione - Passione è la parola chiave. Il magnetismo che emanate sarà irresistibile agli occhi dell'anima gemella. Saturno sarà vostro alleato. Voto: 8,5.

Sagittario - Gli impegni lavorativi metteranno a dura prova la vostra calma interiore. In coppia il dialogo potrebbe venire meno. L'umore non sarà quello dei giorni migliori. Voto: 5.

Capricorno - Un consiglio: date la possibilità a chi vi ama di starvi veramente accanto. Single... questo è il momento migliore per poter fare nuovi piacevoli incontri. Voto: 6,5.

Acquario - passionali, premurosi e romantici: avrete tutti i requisiti per poter brillare in ambito sentimentale. L'anima gemella si sentirà amata e desiderata. Voto: 10.

Pesci - Con il partner vivrete momenti di forte intesa spirituale. Giove vi permetterà di poter vivere emozioni uniche. Voto: 8,5.