L'oroscopo delle sorprese di domani 11 marzo 2026 rivela novità interessanti per il Toro. Il Capricorno dovrà essere abile nel valutare un cambio di programma improvviso. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.
L'oroscopo delle sorprese dell'11 marzo: Sagittario forte, Vergine super sonico
Ariete - Tenetevi pronti. Potreste ricevere una proposta che non pensavate minimamente di ricevere. Potrebbe trattarsi di un messaggio o di una chiamata improvvisa che stravolgerà i vostri piani Voto: 6.
Toro - Sognerete ad occhi aperti. Molti dei vostri desideri oggi si avvereranno lasciandovi a bocca aperta.
Voto: 8,5.
Gemelli - Un vecchio amico o una conoscenza del passato farà capolino nella vostra vita. La nostalgia vi porterà ad ascoltare chi vi sta davanti. Voto: 5,5.
Cancro - Un piccolo regalo o un pensiero gentile da parte di una persona cara illuminerà la vostra giornata. Voto: 7.
Leone - Un gesto di generosità da parte della persona amata vi riempirà il cuore di gioia. La Luna sarà vostra alleata. Voto: 7,5.
Vergine - Voi nativi del segno in questo periodo sarete super sonici in ogni comparto, qualcuno riconoscerà davanti a tutti un vostro merito. Voto: 8.
Bilancia - Riceverete un complimento da parte del vostro datore di lavoro. Con i colleghi l'intesa sarà ai massimi storici. Voto: 8,5.
Scorpione - Sarete voi stessi la sorpresa per gli altri. Riuscirete a risolvere un enigma o un problema molto elaborato. Voto: 9,5.
Sagittario - In questo periodo vi sentite forti. Una coincidenza del tutto fortunata vi illuminerà il cammino. Voto: 9.
Capricorno - Un cambio di programma dell'ultimo minuto stravolgerà completamente i vostri piani. Dovrete essere abili nel riprogrammare al meglio la giornata. Voto: 5,5.
Acquario - Una sorpresa creativa vi porterà a riflettere sugli impegni con la dovuta calma. Nel complesso la giornata si prospetta piuttosto positiva. Bene in ogni comparto. Voto: 8,5.
Pesci - Un sogno fatto da poco troverà un bellissimo riscontro nella realtà. State attenti ai segnali e alle sincronicità: l'universo sta cercando di dirvi qualcosa di molto importante. Un consiglio? Cogliete l'attimo. Voto: 7,5.