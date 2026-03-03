L'oroscopo delle sorprese di domani 4 marzo 2026 rivela degli interessanti cambiamenti per ciascun segno zodiacale. iL Capricorno verrà travolto dall'affetto del partner, i Pesci invece realizzeranno un sogno nel cassetto e affronteranno ogni novità con audacia.
L'oroscopo delle sorprese di mercoledì 4 marzo: Pesci super audaci, l'Ariete incontra una vecchia conoscenza
Ariete - Una persona che non vedevate da tempo tornerà a farsi viva. Potrebbe trattarsi di un collega o di una vostra vecchia fiamma, la scelta di riaccoglierà o meno nella vostra vita spetterà a voi.
Voto: 6.
Toro - Un piccolo imprevisto professionale potrebbe mandarvi in confusione. L'obiettivo del giorno è quello di restare concentrati sugli obiettivi da raggiungere. Voto: 5,5.
Gemelli - Le novità riguarderanno la sfera sentimentale. Dal partner potreste ricevere un regalo inaspettato. Single... è giunto il momento di fare nuove conoscenze. Voto: 7.
Cancro - Un segreto di famiglia o un ricordo d'infanzia tornerà a bussare alla vostra porta portandovi grande tranquillità interiore. La sorpresa sarà dentro di voi. Voto: 7,5.
Leone - Il vostro lavoro verrà ripagato. Il vostro datore di lavoro sarà orgoglioso di voi, pertanto potreste riceverà un premio inaspettato. Voto: 8.
Vergine - Alcuni imprevisti quotidiani vi metteranno alla prova, ma voi sarete in grado di superare ogni ostacolo con grande ottimismo facendo leva sul supporto della Luna.
Voto: 8,5.
Bilancia - Riceverete un complimento o una dichiarazione da una persona molto importante per voi. Questo evento vi farà sentire estremamente gratificati. Voto: 9.
Scorpione - Mercurio in aspetto dissonante vi farà perdere un po' di certezze, soprattutto in ambito professionale dove potreste avvertire un piccolo calo di concentrazione. Voto: 5.
Sagittario - Un viaggio o uno spostamento all'ultimo momento cambierà del tutto i vostri piani. Lasciate a casa la bussola e lasciatevi trasportare a pieno dalle emozioni del momento. Voto: 6,5.
Capricorno - Il partner riuscirà a sorprendervi con la sua dolcezza e voi saprete accogliere ogni gesto romantico con grande affetto. Voto: 8.
Acquario - In ambito professionale avrete modo di fare una scelta importante che potrebbe cambiare l'inerzia della vostra carriera lavorativa. Voto: 6,5.
Pesci - Voi nativi del segno sarete del tutto audaci. Avrete modo di poter realizzare un piccolo ma importante sogno nel cassetto. Voto: 10.