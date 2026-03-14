L'oroscopo di domani 15 marzo 2026 è pronto a riservare cambiamenti imminenti. Il Toro, grazie al supporto di Saturno, tornerà ad essere premuroso e passionale in ambito sentimentale. Il Leone, invece, torna protagonista in campo professionale. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

Previsioni dello zodiaco di domenica 15 marzo: Toro protagonista, atmosfera magica per Pesci

Ariete - In ambito sentimentale tornerete ad essere aperti al dialogo e questo sarà senza dubbio un punto a vostro vantaggio. Nel lavoro la determinazione avrà un ruolo chiave.

Voto: 7,5.

Toro - Troverete stabilità nelle piccole cose che per voi avranno un valore molto importante. Con l'anima gemella avrete modo di poter chiarire un'incomprensione del passato. In questa fase sarete romantici e affettuosi. Saturno sarà vostro alleato. Voto: 10.

Cancro - Avvertirete il bisogno di proteggere la vostra sfera privata. Questa è la giornata giusta per poter riflettere sul vostro mondo interiore e per nutrire la vostra sensibilità. Voto: 7.

Leone - Ne lavoro chiunque vi guarderà con ammirazione. Riuscirete a superare egregiamente ogni sfida professionale. L'energia sarà vostra alleata. Voto: 9,5.

Vergine - Godetevi il riposo domenicale senza pianificare ogni minuto della giornata.

Un consiglio? Concedetevi il lusso di un'attività del tutto improduttiva. Voto: 8.

Bilancia - Ricercate l'armonia in ogni interazione. Sarà il momento giusto per circondarvi d'arte o di natura, ristabilendo quell'equilibrio estetico e spirituale che vi sta tanto a cuore. Voto: 8,5.

Scorpione - Aprirete il vostro cuore all'anima gemella. Nei confronti del partner sarete premurosi e romantici. La Luna in congiunzione vi permetterà di poter vivere nuove autentiche emozioni. Giornata top. Voto: 9.

Sagittario - L'avventura vi chiama, e voi rispondete presente, anche se solamente metaforicamente. Avrete fame di conoscere nuovi orizzonti e fare nuove interessantissime avventure. Voto: 9,5.

Capricorno - Sarete concentrati sui vostri obiettivi a lungo termine, ma oggi le stelle vi inviteranno a sollevare lo sguardo dalle scartoffie.

Avrete modo di vivere nuove emozioni. Voto: 9.

Acquario - Per voi nativi del segno non sono previste grandi novità all'orizzonte. Giornata all'insegna del relax e della tranquillità. Voto: 6.

Pesci - Sarete immersi in un'atmosfera quasi del tutto magica. Il vostro essere empatici vi permetterà di connettervi con gli altri. Riuscirete a dialogare al meglio con chi vi sta accanto. Voto: 8.