L'oroscopo di venerdì 20 marzo 2026 ci accoglie con il brivido del cambiamento: il Sole si appresta a varcare la soglia dell'Ariete, segnando l'Equinozio di Primavera e l'inizio del nuovo anno astrologico. È un momento di rinascita potente, un risveglio della natura che si riflette direttamente nelle nostre ambizioni e nel desiderio di lasciarci alle spalle il grigiore invernale. Le frequenze cosmiche di oggi spingono verso l'azione, ma richiedono anche una profonda consapevolezza di ciò che intendiamo seminare per i mesi a venire.

In questa giornata di transizione, i segni di Fuoco e d'Aria brilleranno per iniziativa e carisma, trovando terreno fertile per i loro progetti più audaci.

In particolare, il Leone, il Sagittario e i Gemelli saranno i veri protagonisti, baciati da stelle generose che regaleranno opportunità inaspettate. Al contrario, i segni di Terra e d'Acqua dovranno fare i conti con qualche piccola resistenza interna o qualche valutazione burocratica che richiederà pazienza.

Oroscopo di domani, venerdì 20 marzo e la classifica dei 12 segni zodiacali: energia per il Leone, Bilancia in cerca di equilibrio

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre) Voto 5. Parola chiave: giornata contraddittoria, troppa carne al fuoco e poca concretezza pratica.

Vi ritroverete a gestire un venerdì che sembrerà sfuggirvi di mano sin dalle prime ore del mattino. Sentirete il peso di mille impegni e avrete l'impressione che tutti vogliano qualcosa da voi contemporaneamente.

Vivrete una giornata contraddittoria, in cui il desiderio di armonia si scontrerà con una realtà fatta di scadenze e piccoli intoppi logistici. Metterete troppa carne al fuoco e il rischio concreto sarà quello di non riuscire a portare a termine nulla con la precisione che vi contraddistingue. La vostra proverbiale diplomazia vacillerà sotto i colpi di una poca concretezza pratica che vi renderà nervosi. Cercherete di accontentare tutti, ma finirete per trascurare voi stessi. Rimanderete le decisioni importanti a momenti più sereni.

CAPRICORNO (22 dicembre – 20 gennaio) Voto 5,5. Parola chiave: morale grigio, non fatevi ingannare da uno stato d'animo passeggero.

Le stelle di questo 20 marzo sembreranno riflettere un’ombra sul vostro umore solitamente solido.

Vi sveglierete con un morale grigio, forse influenzati da qualche pensiero di troppo legato a questioni professionali che non decollano come vorreste. Vi sentirete insolitamente fragili e inclini al pessimismo, ma il cielo vi suggerisce di restare lucidi: non fatevi ingannare da uno stato d'animo passeggero che svanirà con le prime luci del tramonto. Le vostre ambizioni rimangono intatte, dovrete solo accettare che ogni tanto anche i guerrieri più forti hanno bisogno di fermarsi a respirare. Eviterete i grandi assembramenti sociali preferendo la solitudine delle vostre riflessioni, ma non chiudetevi troppo nel vostro guscio.

CANCRO (22 giugno – 22 luglio) Voto 6. Parola chiave: carburazione lenta, Saturno vi blocca ma il lavoro resta in primo piano.

Il passaggio stagionale vi troverà un po' sottotono, quasi come se il vostro motore interno facesse fatica a girare al giusto ritmo. Avrete una carburazione lenta, faticando a ingranare nelle attività mattutine e sentendo il peso di responsabilità che sembrano più grandi del solito. Avvertirete che Saturno vi blocca, imponendovi rigore e forse qualche rinuncia a cui non eravate preparati. Nonostante questa sensazione di pesantezza, il lavoro resta in primo piano e sarà proprio la dedizione ai vostri compiti a salvarvi dalla malinconia. Dimostrerete una resilienza silenziosa, portando a casa il risultato minimo garantito senza però brillare per entusiasmo.

PESCI (20 febbraio – 20 marzo) Voto 6.

Parola chiave: prudenza finanziaria, meglio tirare il freno a mano con le spese.

Si conclude oggi il mese del vostro compleanno e il cielo vi invita a un bagno di realtà, specialmente per quanto riguarda il portafogli. Sarà necessaria una stretta prudenza finanziaria: potreste essere tentati da acquisti impulsivi o da investimenti poco chiari che promettono facili guadagni. Gli astri vi suggeriscono che sarà meglio tirare il freno a mano con le spese, evitando di prosciugare le vostre risorse per gratificazioni momentanee. Vi sentirete un po' limitati in questa necessità di controllo, ma la stabilità futura ringrazierà la vostra saggezza odierna. Userete la vostra intuizione per capire di chi potervi fidare in ambito economico, evitando collaborazioni dubbie.

SCORPIONE (23 ottobre – 22 novembre) Voto 6,5. Parola chiave: diplomazia e buonsenso, usate il ragionamento per risolvere le questioni quotidiane.

La giornata richiederà un controllo costante delle vostre emozioni più intense. Vi troverete in situazioni dove la vostra naturale tendenza al sarcasmo potrebbe creare attriti inutili. Per questo motivo, dovrete fare appello a una massiccia dose di diplomazia e buonsenso. Sarà una giornata interlocutoria in cui userete il ragionamento per risolvere le questioni quotidiane, mettendo da parte l'istinto che a volte vi porta a complicare le cose semplici. Se riuscirete a mantenere la calma nei rapporti interpersonali, chiuderete la serata con una piacevole sensazione di autogruppo.

Troverete soluzioni intelligenti a piccoli problemi domestici che vi trascinavate da tempo.

TORO (20 aprile – 20 maggio) Voto 7. Parola chiave: cambiamenti in arrivo, le decisioni che esitate a prendere stanno maturando.

Sentirete un fremito nell'aria, qualcosa che vi suggerisce che il terreno sotto i vostri piedi sta cambiando forma. Ci sono importanti cambiamenti in arrivo e, sebbene la vostra natura ami la stabilità, inizierete a guardare al futuro con occhi diversi. Vi renderete conto che le decisioni che esitate a prendere stanno maturando spontaneamente dentro di voi; non avrete più bisogno di spingere, ma solo di assecondare il flusso degli eventi. Sarà un venerdì di transizione positiva, in cui la concretezza sposerà finalmente l'intuizione.

Accetterete un consiglio prezioso da una persona anziana o esperta che vi aprirà nuovi orizzonti mentali.

VERGINE (24 agosto – 22 settembre) Voto 7. Parola chiave: ordine e scrupolosità, rimettere a posto le cose vi farà sentire bene.

In un mondo che sembra correre verso il caos primaverile, voi cercherete rifugio nella vostra zona di comfort: l'organizzazione. Applicherete un ordine e una scrupolosità maniacali in ogni ambito, dalla scrivania dell'ufficio alla gestione dei file digitali. Scoprirete che rimettere a posto le cose vi farà sentire bene, regalandovi una sensazione di controllo che placherà le vostre ansie latenti. Sarà una giornata produttiva sul piano pratico, ideale per sbrigare tutte quelle incombenze burocratiche che avevate accantonato.

Godrete di una chiarezza mentale invidiabile che vi permetterà di pianificare il fine settimana nei minimi dettagli.

ACQUARIO (21 gennaio – 19 febbraio) Voto 7,5. Parola chiave: simpatici e brillanti, siete pronti a superare le divergenze per la serenità.

Il vostro spirito innovativo troverà oggi una declinazione squisitamente sociale. Vi mostrerete agli altri come persone estremamente simpatiche e brillanti, capaci di catalizzare l'attenzione con idee originali e battute pronte. In ambito relazionale, sarete pronti a superare le divergenze che hanno caratterizzato le ultime settimane, mettendo la vostra voglia di armonia davanti all'orgoglio. È il momento perfetto per una riconciliazione o per stringere nuove amicizie che si riveleranno durature.

Trasformerete un impegno noioso in un'occasione di svago per voi e per chi vi circonda.

ARIETE (21 marzo – 19 aprile) Voto 8. Parola chiave: buonumore e alleanze stellari, inaugurate la vostra stagione con energia.

Siete i padroni di casa del nuovo ciclo zodiacale e l'energia si farà sentire con una forza travolgente. Sperimenterete un buonumore e alleanze stellari che vi renderanno quasi invincibili di fronte alle sfide professionali. Approfitterete di questo slancio per dare il via a nuovi progetti: inaugurerete la vostra stagione con energia, lasciando a bocca aperta colleghi e superiori per la vostra rapidità d'esecuzione. Il carisma sarà alle stelle e riuscirete a convincere chiunque della validità delle vostre idee.

Inizierete la giornata con una grinta invidiabile che contagerà positivamente tutto il vostro ambiente.

GEMELLI (21 maggio – 21 giugno) Voto 8,5. Parola chiave: giorno elettrizzante, vita sociale intensa e possibili attrazioni fatali.

Vi attende un giorno elettrizzante, uno di quelli in cui il telefono non smetterà di squillare e le notifiche si rincorreranno senza sosta. Godrete di una vita sociale intensa, dividendovi tra aperitivi, riunioni e incontri casuali che potrebbero cambiare il corso della vostra settimana. Attenzione al cuore, perché le stelle parlano di possibili attrazioni fatali: uno sguardo incrociato per strada o una conversazione stimolante potrebbero accendere una scintilla inaspettata.

Sarete comunicativi al massimo e la vostra curiosità vi spingerà a esplorare nuovi territori. Sfrutterete ogni occasione per mettervi in mostra e ampliare il vostro raggio d'azione.

LEONE (23 luglio – 23 agosto) Voto 8,5. Parola chiave: forza e vitalità, vi sentite sempre meglio e soddisfatti di ciò che avete.

Regnerete sovrani su questo venerdì, irradiando una forza e una vitalità che non lasceranno spazio a dubbi o incertezze. Vi sentirete in una forma fisica e mentale eccellente, percependo che vi sentite sempre meglio man mano che le ore passano. Sarete profondamente soddisfatti di ciò che avete costruito finora, e questa gratitudine attirerà ulteriore abbondanza nella vostra vita. È il momento ideale per osare, per chiedere un aumento o per dichiarare i vostri sentimenti a qualcuno di speciale: la fortuna vi sorriderà apertamente.

Riceverete un complimento o un riconoscimento pubblico che solleticherà piacevolmente il vostro ego.

SAGITTARIO (23 novembre – 21 dicembre) Voto 9. Parola chiave: giornata redditizia, tanti pianeti a favore rendono la vita sociale allegra.

Il podio spetta a voi, che cavalcherete l'onda di un entusiasmo contagioso. Sarà una giornata redditizia, non solo in termini economici ma anche di esperienze e contatti utili per il vostro futuro. Avrete tanti pianeti a favore che vi spianeranno la strada, eliminando ogni ostacolo dal vostro cammino. Questo supporto celeste renderà la vita sociale allegra, portandovi a vivere momenti di pura spensieratezza con le persone che amate. Il vostro ottimismo sarà la vostra arma vincente, permettendovi di vedere opportunità dove gli altri vedono solo problemi. Vi lancerete in una nuova avventura o pianificherete un viaggio che sognavate da tempo con estrema fiducia.