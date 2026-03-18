L'oroscopo di domani 20 marzo 2026 rivela cambiamenti interessanti per ogni segno zodiacale. I nati Toro porteranno a termine gli obiettivi lavorativi con successo. I nativi Ariete tornano passionali in coppia.
Previsioni zodiacali di venerdì 20 marzo: Toro su di giri, Capricorno male in amore
Ariete - Un'energia vibrante vi spingerà all'azione. Tuttavia vi consigliamo di non forzare troppo la mano. Ogni scelta andrà valutata con la dovuta calma. Voto: 5,5.
Toro - In ambito lavorativo sarete protagonisti assoluti. Riuscirete a portare a termine ogni obiettivo con il minimo sforzo.
L'energia sarà vostra alleata. Voto: 10.
Cancro - Avvertirete la necessità di proteggere i vostri affetti e la vostra privacy. La giornata si prospetta perfetta per dedicarvi alla casa e alle persone a voi care. Voto: 8,5.
Leone - Il vostro essere carismatici è alla base di tutto. La grinta vi porterà a mettere in pratica con successo le vostre idee. Voto: 7.
Vergine - Sarete chiamati a fare prova di pragmatismo. Alcune questioni burocratiche o economiche richiederanno la vostra attenzione. Voto: 7,5.
Bilancia - Cercherete il giusto compromesso in qualsiasi situazione. Riuscirete a risolvere alcune incomprensioni con i vostri colleghi. Voto: 8.
Scorpione - Il vostro intuito è del tutto acuto.
Se qualcosa non vi quadra riuscirete comunque ad approfondire la questione con la dovuta attenzione. Voto: 8,5.
Sagittario - Lo spirito d'avventura vi chiama, ma le responsabilità vi trattengono. Troverete una via di mezzo. Con il partner avrete modo di pianificare un viaggio romantico. Voto: 8,5.
Capricorno - In coppia lascerete poco spazio al dialogo. Il lavoro vi porterà via tanto tempo, lasciando poco spazio ai rapporti familiari. Voto: 5,5
Acquario - Metterete in pratica le vostre idee con ottimismo, lasciandovi guidare dal vostro intuito. Non avrete alcuna paura di sbagliare, questo è sicuramente un privilegio. Voto: 9,5.
Pesci - Il Sole che si prepara a lasciare il vostro segno, pertanto avvertite un misto di malinconia e speranza. Un consiglio? Ascoltate il vostro cuore e lasciatevi trasportare dalle vostre emozioni. Voto: 6.