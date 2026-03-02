L'oroscopo di martedì 3 marzo 2026 ci proietta in una giornata di transiti intensi, dove le energie celesti sembrano voler definire confini netti tra chi salirà sul podio della fortuna e chi, invece, dovrà navigare in acque agitate. La configurazione astrale odierna vede una Luna che stimola la concretezza, ma che al contempo entra in frizione con pianeti lenti, creando un clima di attesa misto a una sottile frenesia. È un martedì che non ammette mezze misure: o si cavalca l'onda del successo o si rischia di rimanere impantanati in piccoli intoppi burocratici o emotivi.

In questa giornata così dinamica, la bussola cosmica punta decisa verso i segni di Terra e d'Acqua, che sapranno gestire al meglio le sollecitazioni esterne. I tre segni più favoriti dalle stelle sono senza dubbio lo Scorpione, il Capricorno e il Toro, che beneficeranno di una protezione astrale quasi assoluta. Al contrario, i segni mutabili come i Gemelli, i Pesci e il Sagittario vivranno ore decisamente più complesse, dove la pazienza sarà l'unica vera arma a disposizione.

Preparatevi a scoprire come i movimenti planetari influenzeranno i vostri progetti professionali e i vostri battiti del cuore. Che siate pronti a brillare o costretti a una sosta forzata, ricordate che ogni transito è un insegnamento prezioso.

Oroscopo di domani, martedì 3 marzo e la classifica dei 12 segni zodiacali: trionfo per Scorpione e Capricorno, Gemelli e Pesci in forte affanno

GEMELLI (21 maggio – 21 giugno) Voto 4. Parola chiave: nulla procede come desiderato a causa di troppi transiti negativi.

Purtroppo per voi, le stelle di questo martedì sembrano aver deciso di remare contro ogni vostro piano. Vi sveglierete con la sensazione che il mondo parli una lingua diversa dalla vostra e, purtroppo, constaterete che nulla procede come desiderato. La causa è da ricercarsi in un accumulo di quadrature che renderanno la comunicazione ostica e i risultati professionali latitanti. Dovrete armarvi di una pazienza certosina, poiché ogni documento che invierete o ogni telefonata che farete sembrerà cadere nel vuoto o generare malintesi.

Non forzate la mano: in una giornata segnata da troppi transiti negativi, l'unica strategia vincente sarà quella del basso profilo. Eviterete così di alimentare polemiche sterili in famiglia o con il partner, che oggi vi sembrerà particolarmente distante dalle vostre necessità. Rimandate le decisioni importanti a giorni migliori.

PESCI (20 febbraio – 20 marzo) Voto 4. Parola chiave: giorno per niente favorevole, un esempio da manuale di transiti pesanti.

Cari nati sotto il segno dei Pesci, questo martedì 3 marzo si preannuncia come una salita ripida e faticosa. Vi sentirete probabilmente sopraffatti dalle responsabilità e dalle richieste altrui, vivendo un giorno per niente favorevole sotto il profilo dell'umore.

Gli astri disegnano nel vostro cielo configurazioni che sono un esempio da manuale di transiti pesanti, capaci di minare anche la vostra proverbiale resilienza emotiva. Avvertirete un senso di malinconia o di inadeguatezza che non ha basi reali, ma che influenzerà pesantemente la vostra produttività. Nel lavoro, presterete il fianco a critiche che di solito scivolano via, ma che oggi vi colpiranno nel segno. Chiuderete la giornata con il desiderio di isolarvi: fatelo, ma non permettete ai pensieri cupi di prendere il sopravvento. Domani il cielo inizierà a schiarirsi.

SAGITTARIO (22 novembre – 21 dicembre) Voto 4,5. Parola chiave: semaforo rosso dal cielo, giornata di stop e possibili tensioni.

Voi che siete abituati a correre liberi verso l'orizzonte, oggi dovrete fare i conti con un brusco semaforo rosso dal cielo. Gli astri vi imporranno una giornata di stop forzato che mal si concilia con la vostra natura esuberante e ottimista. Sentirete il peso di responsabilità che avevate sottovalutato e questo genererà in voi un forte senso di frustrazione. Le stelle mettono in guardia contro possibili tensioni nell'ambiente lavorativo, dove un collega o un superiore potrebbe mettere in dubbio il vostro operato. Non reagite d'impulso: la vostra solita schiettezza oggi verrebbe percepita come arroganza. Anche in amore, il clima sarà tiepido; eviterete i confronti diretti per non rischiare di dire parole di cui potreste pentirvi entro sera.

È il momento di riflettere più che di agire.

VERGINE (24 agosto – 22 settembre) Voto 5. Parola chiave: non siete in giornata, avvertite stanchezza e una forma fisica non ottimale.

Nonostante la vostra solida organizzazione, questo martedì vi vedrà arrancare dietro ai mille impegni della quotidianità. La verità è che semplicemente non siete in giornata e ogni piccolo compito vi sembrerà una montagna insormontabile. Molti di voi avvertiranno stanchezza sin dal risveglio, segno che le energie psicofisiche sono agli sgoccioli dopo un periodo di stress intenso. Questa forma fisica non ottimale vi suggerisce di rallentare i ritmi e di non pretendere troppo da voi stessi. Non è il momento di iniziare diete drastiche o allenamenti estenuanti, ma piuttosto di ascoltare i segnali che il corpo vi invia.

Nel lavoro, limiterete i danni portando a termine solo l'ordinaria amministrazione. Serata da dedicare esclusivamente al riposo, magari con un buon libro o un bagno caldo.

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre) Voto 5,5. Parola chiave: lieve inquietudine difficile da comprendere, cercate di indagarne le cause.

Vi sentirete come sospesi in una bolla di incertezza, cari Bilancia. Le stelle di questo 3 marzo non vi sono apertamente ostili, ma vi trasmetteranno una lieve inquietudine che vi renderà meno lucidi del solito nel prendere decisioni. Si tratta di una sensazione difficile da comprendere razionalmente, poiché apparentemente tutto sembra procedere sui binari giusti, eppure sentirete che qualcosa manca.

Cercate di indagarne le cause guardandovi dentro con onestà: forse un desiderio inespresso o una situazione affettiva che state trascurando sta bussando alla porta della vostra coscienza. Non sfogate questo senso di insoddisfazione sugli altri, specialmente nel contesto domestico. Entro sera, un chiarimento con una persona amica vi aiuterà a ritrovare un briciolo di equilibrio.

ARIETE (21 marzo – 19 aprile) Voto 6. Parola chiave: martedì senza effetti speciali, grinta non proprio da manuale.

Per voi che vivete di sfide e adrenalina, questo sarà un martedì senza effetti speciali. Il cielo non vi regalerà grandi scossoni, né in positivo né in negativo, lasciandovi in una sorta di "limbo" della quotidianità che potreste trovare noioso.

Noterete una grinta non proprio da manuale, sentendovi meno reattivi del solito di fronte alle opportunità che vi si presenteranno. Non forzate la mano: accettate questa giornata di transizione come un'occasione per ricaricare le batterie in vista di traguardi più ambiziosi. Nel lavoro, procederete con metodo ma senza particolari guizzi creativi. In amore, la serata scorrerà via tranquilla, forse troppo, ma dopo le turbolenze passate, un po' di sana routine non vi farà certo male.

ACQUARIO (21 gennaio – 19 febbraio) Voto 7. Parola chiave: giornata dedicata al lavoro con un occhio di riguardo ai guadagni.

Il vostro martedì sarà caratterizzato da un forte senso del dovere e da una concretezza che raramente vi appartiene in modo così marcato.

Sarà una giornata dedicata al lavoro, dove metterete da parte i sogni e le utopie per concentrarvi su compiti pratici e obiettivi tangibili. Le stelle suggeriscono di muovervi con un occhio di riguardo ai guadagni: potreste individuare una nuova strategia per ottimizzare le vostre risorse o ricevere una proposta interessante che promette entrate extra nel medio periodo. Sarete molto convincenti durante le riunioni o nelle trattative commerciali. Non trascurate però del tutto la sfera privata: anche se la mente è rivolta al portafoglio, un piccolo gesto d'affetto verso chi vi sta accanto renderà la serata molto più piacevole e gratificante.

CANCRO (22 giugno – 22 luglio) Voto 7,5. Parola chiave: momento incoraggiante ed entusiasmo per ciò che state facendo.

Finalmente le nubi iniziano a diradarsi e vi permettono di guardare al futuro con rinnovata speranza. Questo 3 marzo rappresenterà per voi un momento incoraggiante, specialmente per quanto riguarda i progetti personali a cui tenete di più. Sentirete crescere dentro di voi un forte entusiasmo per ciò che state facendo, una spinta vitale che contagerà positivamente anche chi vi circonda. Sarete capaci di trasformare una situazione d'ufficio stagnante in un'opportunità di crescita, grazie alla vostra sensibilità e al vostro intuito. Le stelle favoriscono i contatti con persone lontane o nuovi ambiti di studio. In amore, la complicità con il partner aumenterà notevolmente, permettendovi di fare piani a lungo termine.

Godetevi questa ondata di ottimismo, ve la siete meritata.

LEONE (23 luglio – 23 agosto) Voto 8. Parola chiave: ottime opportunità d'affari e prospettive di incrementare le entrate.

Il ruggito torna a farsi sentire forte e chiaro nelle stanze del potere. Questo martedì vi vedrà protagonisti assoluti della scena professionale, dove saprete muovervi con un fiuto infallibile per il successo. Gli astri segnalano ottime opportunità d'affari che potrebbero concretizzarsi proprio nelle ore centrali della giornata. Avrete le giuste prospettive di incrementare le entrate, grazie a un colpo di genio o a una negoziazione condotta con maestria. La vostra autorevolezza sarà riconosciuta da tutti e non avrete timore di esporre le vostre idee, anche le più ambiziose.

Nonostante il focus sia sul successo materiale, troverete il tempo per brillare anche socialmente. Una cena o un evento mondano vi permetteranno di fare incontri molto utili per il vostro prestigio personale.

TORO (20 aprile – 20 maggio) Voto 8,5. Parola chiave: amabili e dolci, con la fiamma dell’amore che arde altissima.

Cari Toro, la vostra natura sensuale e affettiva troverà in questo martedì la sua massima espressione. Vi mostrerete agli occhi degli altri estremamente amabili e dolci, capaci di appianare ogni contrasto con un sorriso e una parola gentile. Le stelle proteggono la vostra sfera sentimentale, con la fiamma dell’amore che arde altissima, garantendovi momenti di rara intensità con la persona amata. Se siete single, il vostro fascino magnetico non passerà inosservato e un incontro casuale potrebbe trasformarsi in qualcosa di molto profondo. Anche sul lavoro, la vostra calma olimpica sarà la vostra forza: riuscirete a risolvere problemi complessi senza mai perdere la pazienza. È una giornata magica, in cui la bellezza e l'armonia guideranno ogni vostro passo.

SCORPIONE (23 ottobre – 21 novembre) Voto 9. Parola chiave: cielo fantastico e positivo, è il vostro momento di brillare.

Le stelle hanno deciso di incoronarvi re della giornata. Vi troverete sotto un cielo fantastico e positivo che esalterà ogni vostra qualità, dalla tenacia all'intuizione quasi profetica. È senza dubbio il vostro momento di brillare, sia che si tratti di ottenere un riconoscimento professionale atteso da tempo, sia che si tratti di conquistare il cuore di qualcuno che vi sembrava irraggiungibile. Ogni ostacolo sembrerà svanire al vostro passaggio e avrete la sensazione, finalmente reale, di avere il controllo totale della vostra vita. Sfrutterete questo favore astrale per avviare progetti ambiziosi o per chiudere accordi vantaggiosi. La vostra energia sarà magnetica e carismatica; non abbiate paura di osare, perché la fortuna oggi bacia la vostra audacia.

CAPRICORNO (22 dicembre – 20 gennaio) Voto 9. Parola chiave: giornata di giubilo, pratica e razionale come piace a voi.

Chiudiamo in bellezza con il segno del Capricorno, che vive un martedì da incorniciare. Sarà per voi una giornata di giubilo, dove i successi arriveranno non per caso, ma come frutto della vostra instancabile dedizione. Vi muoverete in modo estremamente pratico e razionale come piace a voi, riuscendo a incastrare ogni impegno con una precisione millimetrica. Riceverete conferme importanti in ambito economico e la vostra posizione lavorativa risulterà più solida che mai. Le stelle vi regalano anche una lucidità mentale fuori dal comune, permettendovi di pianificare i prossimi mesi con estrema lungimiranza. Anche in famiglia, regnerà un clima di stima reciproca e solidità. Siete sul tetto del mondo: godetevi il panorama e la soddisfazione di aver costruito tutto con le vostre mani.