L'oroscopo di venerdì 6 marzo 2026 si apre sotto un cielo di grande fermento planetario, dove le energie della stagione pescina iniziano a mescolarsi con i primi fremiti di una primavera che bussa alle porte. La Luna, nel suo transito odierno, tesserà trame complesse tra il bisogno di concretezza e il desiderio di evasione, spingendo molti di voi a cercare un equilibrio tra il dovere quotidiano e i sogni nel cassetto. Sarà una giornata in cui la comunicazione giocherà un ruolo fondamentale: le parole potranno essere ponti verso il successo o barriere insormontabili, a seconda di come deciderete di usarle.

In questo scenario astrale così dinamico, i tre segni che brilleranno più degli altri, favoriti da una benevola protezione stellare, sono il Sagittario, il Leone e il Toro. Mentre il fuoco dei primi due arderà di nuova linfa, la terra del terzo troverà finalmente la solidità necessaria per costruire progetti a lungo termine.

Preparatevi a scoprire come le costellazioni influenzeranno il vostro cammino in questo venerdì che promette di non essere affatto banale. Che si tratti di amore, lavoro o benessere personale, le stelle hanno già tracciato una rotta: spetterà a voi seguirla con intelligenza e spirito d'adattamento.

Oroscopo di domani, venerdì 6 marzo e la classifica dei 12 segni zodiacali: Sagittario al primo posto, Bilancia in difficoltà

BILANCIA (23 settembre - 22 ottobre) Voto 5,5. Parola chiave: polemiche sul lavoro e contrasti, serve equilibrio e armonia in amore.

Sentirete addosso il peso di un cielo che sembra volervi mettere alla prova proprio sul piano delle relazioni professionali. In questo venerdì, affronterete polemiche sul lavoro e contrasti che potrebbero nascere da semplici malintesi o da una vostra eccessiva pignoleria. Vi sentirete messi in discussione e la tentazione di rispondere per le rime sarà fortissima; tuttavia, dovrete sforzarvi di mantenere quel contegno che vi contraddistingue.

Non permetterete a un collega poco collaborativo di rovinarvi la giornata. Anche nella sfera privata, la situazione richiederà estrema cautela: per evitare che le tensioni esterne invadano le mura domestiche, vi renderete conto che serve equilibrio e armonia in amore. Cercherete un punto d'incontro con il partner, mettendo da parte l'orgoglio per dare spazio all'ascolto. Sarà una serata utile per riflettere su cosa volete davvero dai vostri collaboratori.

CANCRO (22 giugno - 22 luglio) Voto 6. Parola chiave: tensioni di coppia e sospetti, usate delicatezza per fare chiarezza.

Il vostro animo sensibile oggi sarà particolarmente ricettivo, forse troppo, portandovi a vedere ombre dove ci sono solo luci soffuse.

Vivrete ore caratterizzate da tensioni di coppia e sospetti che potrebbero minare la vostra serenità interiore. Avrete l'impressione che vi venga nascosto qualcosa, ma prima di lanciare accuse infondate, farete bene a interrogarvi sulle vostre insicurezze. Le stelle suggeriscono un approccio morbido: usate delicatezza per fare chiarezza con la persona amata, evitando scenate teatrali che finirebbero solo per allontanarvi. Nel lavoro, procederete con il freno a mano tirato, preferendo l'osservazione all'azione diretta. Entro sera, la Luna vi aiuterà a sgonfiare i dubbi più pesanti, regalandovi una visione più lucida della realtà. Non chiudetevi nel vostro guscio, ma lasciate uno spiraglio per il dialogo sincero.

CAPRICORNO (22 dicembre - 19 gennaio) Voto 6. Parola chiave: siate diplomatici contro le critiche e non appesantitevi delle richieste altrui.

Vi ritroverete al centro di un piccolo turbine di pretese che arriveranno da ogni direzione, sia in ufficio che in famiglia. Il consiglio degli astri per questo venerdì è molto chiaro: siate diplomatici contro le critiche che potrebbero piovervi addosso da chi non comprende il vostro metodo di lavoro. Invece di arroccarvi sulle vostre posizioni, proverete a spiegare le vostre ragioni con calma olimpica. La sfida più grande sarà quella di porre dei limiti sani: non appesantitevi delle richieste altrui solo per un senso di dovere o di colpa. Imparerete a dire qualche "no" strategico per salvaguardare la vostra energia mentale, che oggi non sarà al top.

La serata richiederà solitudine o la compagnia di pochissimi intimi per ricaricare le batterie in vista del weekend.

SCORPIONE (23 ottobre - 21 novembre) Voto 6,5. Parola chiave: progetti fertili e crescita professionale, ma servirà molta pazienza.

Il cielo di marzo sta lavorando per voi nel sottobosco, preparando il terreno per cambiamenti significativi. In questa giornata, intravedrete la nascita di progetti fertili e crescita professionale, grazie a contatti che si riveleranno preziosi nelle prossime settimane. Tuttavia, l'irruenza tipica del vostro segno dovrà essere domata: le stelle vi avvertono che servirà molta pazienza per vedere i primi frutti concreti. Non tutto accadrà oggi, e questa attesa potrebbe rendervi nervosi.

Canalizzerete questa energia magnetica in attività creative o in una strategia d'attacco per un affare che vi sta a cuore. In amore, sarete intensi ma forse un po' troppo esigenti; cercate di non soffocare chi vi sta accanto con le vostre continue verifiche di lealtà.

ARIETE (21 marzo – 19 aprile) Voto 7. Parola chiave: fascino e disponibilità, ma evitate attacchi e rivendicazioni eccessive.

Entrerete in questo venerdì con una carica vitale invidiabile, pronti a conquistare la scena con il vostro innato carisma. Sprigionerete fascino e disponibilità verso il prossimo, attirando sguardi ammirati e nuove simpatie sia nel tempo libero che sul posto di lavoro. Questa luce positiva vi permetterà di ottenere piccoli vantaggi e di sciogliere vecchi rancori.

Tuttavia, dovrete stare attenti a non eccedere con la fiducia in voi stessi: le stelle suggeriscono cautela, quindi evitate attacchi e rivendicazioni eccessive nei confronti di chi ha un potere decisionale superiore al vostro. Se sentirete di aver subito un torto, non sarà questo il momento ideale per andare allo scontro frontale. Puntate sulla diplomazia e vedrete che otterrete molto di più. La serata si preannuncia frizzante per i single.

GEMELLI (21 maggio – 21 giugno) Voto 7. Parola chiave: vigore nel lavoro e nuove idee, ma attenzione alle incomprensioni per soldi.

La vostra mente sarà un vulcano in continua eruzione, capace di partorire soluzioni brillanti a problemi che sembravano irrisolvibili.

Mostrerete un grande vigore nel lavoro e nuove idee che attireranno l'attenzione dei vostri superiori, proiettandovi verso traguardi ambiziosi. Sarete i re della comunicazione, capaci di convincere chiunque della validità dei vostri progetti. C'è però un piccolo neo in questo quadro luminoso: dovrete prestare molta attenzione alle incomprensioni per soldi. Che si tratti di una spartizione di spese in famiglia o di un rimborso professionale, assicuratevi che tutto sia scritto nero su bianco per evitare discussioni tediose a fine giornata. La gestione del portafoglio richiederà prudenza, ma il successo professionale compenserà ampiamente qualche piccolo grattacapo economico.

VERGINE (24 agosto – 22 settembre) Voto 7.

Parola chiave: ritrovate la calma e il benessere personale per superare i nervosismi.

Dopo giorni piuttosto frenetici, sentirete il bisogno impellente di tirare i remi in barca e dedicarvi un po' di tempo. In questo venerdì, l'obiettivo principale sarà uno solo: ritrovate la calma e il benessere personale attraverso piccoli gesti quotidiani, come una passeggiata all'aria aperta o la lettura di un buon libro. Sarà essenziale staccare la spina per superare i nervosismi accumulati a causa di scadenze pressanti o di colleghi poco precisi. Le stelle vi invitano a non essere troppo severi con voi stessi e a concedervi qualche piccolo lusso. Una volta ritrovato il vostro centro, sarete in grado di affrontare anche gli imprevisti dell'ultimo minuto con una lucidità sorprendente.

La salute trarrà grande beneficio da una dieta più equilibrata e da un sonno ristoratore.

PESCI (20 febbraio – 20 marzo) Voto 7. Parola chiave: gratificazioni nel lavoro con il pubblico e nuovi progetti in arrivo.

State navigando in acque amiche e la vostra empatia sarà la chiave di volta di questo venerdì. Otterrete grandi gratificazioni nel lavoro con il pubblico, dove la vostra capacità di ascolto e il vostro intuito vi permetteranno di risolvere situazioni delicate con estrema naturalezza. Sarete amati dai clienti e stimati dai colleghi per la vostra gentilezza non comune. Inoltre, sentirete nell'aria l'eccitazione per nuovi progetti in arrivo che solleticheranno la vostra fantasia e la vostra voglia di fare.

Non abbiate paura di osare: il cielo supporta le vostre visioni più audaci. In amore, vivrete momenti di profonda connessione spirituale con il partner, mentre i single potrebbero fare incontri interessanti in contesti artistici o legati al volontariato.

TORO (20 aprile – 20 maggio) Voto 7,5. Parola chiave: priorità agli affari e agli accordi, senza però trascurare la famiglia.

Questo 6 marzo vi vedrà particolarmente focalizzati sulla sfera materiale e realizzativa. Darete la massima priorità agli affari e agli accordi, muovendovi con la sicurezza di chi sa esattamente dove vuole arrivare. È il momento giusto per firmare contratti, negoziare termini o pianificare investimenti a lungo termine, poiché il vostro fiuto per il profitto sarà ai massimi livelli.

Tuttavia, la Luna vi ricorderà che non di solo pane vive l'uomo: agirete con determinazione senza però trascurare la famiglia, che richiederà la vostra presenza fisica e affettiva. Sarete in grado di incastrare perfettamente gli impegni di lavoro con quelli privati, dimostrando una capacità organizzativa invidiabile. Un regalo inaspettato o una buona notizia economica allieteranno il vostro pomeriggio.

ACQUARIO (20 gennaio – 19 febbraio) Voto 7,5. Parola chiave: decisioni importanti e determinazione, sfruttate i cambiamenti favorevoli.

Il vento del cambiamento soffia forte nelle vostre vele e voi sarete pronti a cavalcarlo con audacia. Sarete chiamati a prendere decisioni importanti e determinazione non vi mancherà affatto, specialmente se dovrete tagliare rami secchi che impediscono la vostra evoluzione personale. Questo è il momento di agire: sfruttate i cambiamenti favorevoli che si presenteranno sotto forma di proposte inaspettate o di intuizioni folgoranti. Non avrete paura di uscire dalla vostra zona di comfort, anzi, la novità sarà il carburante che alimenterà la vostra giornata. Anche nei rapporti interpersonali, sarete più diretti del solito, guadagnandovi il rispetto di chi vi circonda. La fortuna vi sorride nei viaggi e negli spostamenti brevi.

SAGITTARIO (22 novembre – 21 dicembre) Voto 8. Parola chiave: energia positiva e sostegno in amore, è il momento di risollevarvi.

Vi sentirete come se aveste finalmente ritrovato la bussola dopo un periodo di nebbia. Infonderete energia positiva in ogni attività che intraprenderete, trascinando anche i più pigri con il vostro entusiasmo contagioso. Le stelle vi garantiranno un solido sostegno in amore, rendendo i rapporti esistenti più complici e passionali, o favorendo incontri folgoranti per chi ha il cuore libero. Per molti di voi, questo è il momento di risollevarvi da una piccola batosta recente, sia essa morale o fisica. Avrete voglia di viaggiare, di esplorare nuovi orizzonti mentali e di ridere di gusto. La vostra autostima tornerà a splendere, permettendovi di guardare al futuro con un ottimismo rinnovato. Approfittate di questa scia luminosa per proporre un'idea audace in ufficio.

LEONE (23 luglio – 23 agosto) Voto 8. Parola chiave: periodo fortunato e grandi opportunità, ma non sovraccaricatevi di impegni.

State vivendo un periodo fortunato e grandi opportunità busseranno alla vostra porta, forse anche in modo simultaneo. Sarete magnetici, autorevoli e dotati di una visione strategica che vi permetterà di anticipare i tempi. Il successo sembra a portata di mano, ma c'è un avvertimento da non ignorare: non sovraccaricatevi di impegni spinti dalla smania di voler fare tutto e subito. Imparerete a delegare e a scegliere solo le battaglie che valgono davvero la pena di essere combattute. L'amore sarà un trionfo di passione e dedizione, con momenti indimenticabili che scalderanno il cuore. Celebrate i vostri successi, ma ricordatevi di riposare la mente per mantenere questa lucidità eccezionale.

SAGITTARIO (22 novembre – 21 dicembre) Voto 8. Parola chiave: energia positiva e sostegno in amore, è il momento di risollevarvi.

Siete i sovrani assoluti di questo cielo di marzo, protetti da transiti che esaltano ogni vostra qualità. Vi sentirete come se aveste finalmente ritrovato la bussola dopo un periodo di nebbia. Infonderete energia positiva in ogni attività che intraprenderete, trascinando anche i più pigri con il vostro entusiasmo contagioso. Le stelle vi garantiranno un solido sostegno in amore, rendendo i rapporti esistenti più complici e passionali, o favorendo incontri folgoranti per chi ha il cuore libero. Per molti di voi, questo è il momento di risollevarvi da una piccola batosta recente, sia essa morale o fisica. Avrete voglia di viaggiare, di esplorare nuovi orizzonti mentali e di ridere di gusto. La vostra autostima tornerà a splendere, permettendovi di guardare al futuro con un ottimismo rinnovato. Approfittate di questa scia luminosa per proporre un'idea audace in ufficio.