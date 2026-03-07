L'oroscopo di domenica 8 marzo 2026 si tinge di sfumature intense e vibranti, proprio in coincidenza con una giornata dedicata alla forza e alla sensibilità. Le configurazioni celesti di oggi disegnano un quadro astrologico dinamico, dove l'energia della Luna gioca un ruolo da protagonista, influenzando l'umore e le decisioni dei dodici segni dello zodiaco. È una domenica che invita alla riflessione ma anche all'azione mirata, un momento in cui il cielo sembra voler premiare chi sa ascoltare il proprio istinto senza perdere di vista la concretezza della realtà quotidiana.

In questa giornata così significativa, le stelle sorridono in modo particolare ai segni d'Acqua e di Terra, che riusciranno a canalizzare meglio le frequenze astrali positive. Scorpione, Pesci e Toro sono i tre segni più favoriti dalle stelle, pronti a vivere ore di grande gratificazione e successi inaspettati. Al contrario, i segni d'Aria e di Fuoco potrebbero risentire di qualche opposizione planetaria, rendendo necessario un approccio più prudente e riflessivo per evitare piccoli inciampi diplomatici o fisici.

Oroscopo di domani, domenica 8 marzo, festa della donna e la classifica dei 12 segni zodiacali: trionfo dei sentimenti per lo Scorpione, Bilancia sottotono

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre) Voto 5,5.

Parola chiave: atmosfera tempestosa e nervosismo, cercate l'appoggio degli altri per gestire gli affari.

Purtroppo la vostra domenica non si aprirà sotto i migliori auspici. Le stelle indicano un'atmosfera tempestosa e nervosismo che aleggeranno in casa o nel vostro ambiente abituale. Vi sentirete probabilmente incompresi o messi all'angolo da responsabilità che non avete scelto di assumervi. Il consiglio degli astri è quello di non cercare di fare tutto da soli: cercate l'appoggio degli altri per gestire gli affari, siano essi domestici o legati a progetti imminenti. La vostra naturale propensione all'equilibrio oggi vacillerà, ma delegando compiti e ammettendo di avere bisogno di una mano, riuscirete a stemperare la tensione.

Eviterete così di scoppiare per un nonnulla davanti a chi non ha colpe.

CAPRICORNO (22 dicembre – 20 gennaio) Voto 6. Parola chiave: ritrovate il romanticismo e non trascurate i segnali di stress dello stomaco.

Una sufficienza che sa di recupero, ma che richiede attenzione. Questa domenica vi chiederà di mettere da parte la vostra proverbiale corazza di ghiaccio: ritrovate il romanticismo e dedicate del tempo di qualità al partner o a una persona che state frequentando. Tuttavia, il fisico manderà qualche segnale d'allarme che non dovrete ignorare: non trascurate i segnali di stress dello stomaco. Le preoccupazioni degli ultimi giorni si sono accumulate proprio lì. Eviterete cibi pesanti e discussioni animate a tavola.

Se riuscirete a rilassare la mente, anche il corpo vi ringrazierà, permettendovi di godere di una serata finalmente dolce e distesa.

ARIETE (21 marzo – 19 aprile) Voto 6,5. Parola chiave: grinta nel braccio di ferro professionale, ma occhio alla salute e alla Luna storta.

Sentirete scorrere nelle vene una notevole grinta nel braccio di ferro professionale che state portando avanti, anche se oggi è domenica. La vostra mente sarà già proiettata alle sfide di domani, ma dovrete fare i conti con una stanchezza latente. Il cielo vi avverte: occhio alla salute e alla Luna storta. La quadratura lunare potrebbe rendervi più irritabili del solito, portandovi a rispondere male a un familiare o a un amico stretto.

Non sovraccaricate la vostra agenda; avrete bisogno di riposo per non arrivare a lunedì con le batterie completamente scariche. Usate la vostra forza per proteggere il vostro spazio vitale, non per attaccare chi vi sta vicino.

SAGITTARIO (23 novembre – 21 dicembre) Voto 6,5. Parola chiave: qualche tensione domestica da superare con il rinnovamento e la vostra carica erotica.

La giornata si presenterà con luci e ombre. Avrete a che fare con qualche tensione domestica da superare con il rinnovamento: forse è il momento di cambiare disposizione ai mobili o semplicemente di rinfrescare l'aria nei vostri rapporti più stretti. Nonostante qualche battibecco per questioni di routine, la vostra ancora di salvezza sarà la vostra carica erotica.

Sotto le lenzuola ritroverete quell'intesa che sembrava svanita nel caos quotidiano. Sfrutterete questo magnetismo per appianare le divergenze e riscoprire che, nonostante tutto, la passione resta il motore principale delle vostre giornate.

ACQUARIO (21 gennaio – 19 febbraio) Voto 6,5. Parola chiave: energia fisica bassa ma ottime finanze, non lasciatevi frenare dai rimpianti del passato.

Vi ritroverete a fare i conti con un'energia fisica bassa ma ottime finanze. Se da un lato il corpo vi chiederà di restare sul divano, dall'altro riceverete notizie rassicuranti sul fronte economico, forse un piccolo extra o un investimento che inizia a fruttare. La sfida più grande sarà psicologica: non lasciatevi frenare dai rimpianti del passato.

Guarderete avanti con fiducia, chiudendo i cassetti dei "se" e dei "ma". Anche se non avrete la forza per scalare una montagna, userete questa domenica per pianificare i vostri prossimi passi finanziari con estrema lucidità.

LEONE (23 luglio – 23 agosto) Voto 7. Parola chiave: vicini a una svolta economica o amorosa, lasciatevi guidare dalla scintilla della passione.

Siete ufficialmente vicini a una svolta economica o amorosa. Il cielo di oggi vibra di promesse che attendono solo di essere colte. Non dovrete fare calcoli troppo freddi; piuttosto, lasciatevi guidare dalla scintilla della passione in tutto ciò che farete. Che si tratti di un nuovo hobby o di una dichiarazione d'amore, l'importante sarà agire con il cuore.

La vostra generosità attirerà vibrazioni positive e persone pronte a sostenervi. Sentirete che il vento sta cambiando direzione e che finalmente la fortuna sta per bussare alla vostra porta con forza.

GEMELLI (21 maggio – 21 giugno) Voto 7,5. Parola chiave: al centro dell'attenzione e pronti a inventare nuovi sogni nonostante le fatiche passate.

Brillerete di luce propria in questa domenica di marzo. Sarete al centro dell'attenzione e pronti a inventare nuovi sogni, recuperando quell'entusiasmo che ultimamente era stato offuscato. Nonostante le fatiche passate, troverete la forza di guardare al futuro con occhi nuovi. La vostra capacità di comunicare sarà al top: userete le parole giuste per incantare chi vi circonda e per proporre idee che fino a ieri sembravano irrealizzabili.

Sarà una giornata ideale per socializzare e per rimettere in moto la vostra fervida immaginazione.

VERGINE (24 agosto – 22 settembre) Voto 7,5. Parola chiave: relax e risate ritrovate in camera da letto, favorite le chiusure di collaborazioni inutili.

Finalmente un po' di tregua. Godrete di relax e risate ritrovate in camera da letto, riscoprendo una complicità con il partner che mancava da tempo. Sul fronte pratico, gli astri vi daranno la spinta necessaria per fare pulizia nella vostra vita: sono favorite le chiusure di collaborazioni inutili. Vi libererete di pesi morti e di persone che non portano valore aggiunto al vostro percorso. Vi sentirete più leggeri e pronti a concentrarvi solo su ciò che conta davvero.

La vostra efficienza non ne risentirà, anzi, ne uscirà rinvigorita.

CANCRO (22 giugno – 22 luglio) Voto 8. Parola chiave: entusiasmo e strada giusta nel lavoro, ma vietato lamentarsi o essere gelosi.

Le stelle vi indicano con chiarezza che avete imboccato l'entusiasmo e strada giusta nel lavoro. Anche se oggi è un giorno festivo, riceverete intuizioni preziose per la vostra carriera. Tuttavia, il cielo vi pone un limite: è vietato lamentarsi o essere gelosi. Se riuscirete a domare queste piccole insicurezze emotive, vivrete una giornata di grande soddisfazione. Guarderete ai successi degli altri come uno stimolo e non come un'offesa personale. La vostra sensibilità sarà il vostro punto di forza se saprete canalizzarla verso la creatività e la costruzione del vostro futuro.

TORO (20 aprile – 20 maggio) Voto 8,5. Parola chiave: fiuto per gli affari e Luna generosa, è il momento perfetto per lanciarsi anche in amore.

Per voi si prospetta una giornata eccellente. Avrete un eccezionale fiuto per gli affari e Luna generosa, il che significa che ogni vostra intuizione potrebbe trasformarsi in oro nel giro di poco tempo. Ma non sarà solo una questione di soldi: è il momento perfetto per lanciarsi anche in amore. Se siete single, un incontro casuale potrebbe accendere una miccia inaspettata; se siete in coppia, la serata promette scintille. Non avrete paura di osare e la fortuna vi premierà per il vostro coraggio e la vostra determinazione.

SCORPIONE (23 ottobre – 22 novembre) Voto 9.

Parola chiave: configurazione astrale splendida, successo assicurato in ogni campo e baci improvvisi.

Siete i re dello zodiaco per questa domenica! Vivrete una configurazione astrale splendida che vi permetterà di sentirvi invincibili. Il successo assicurato in ogni campo non è un'esagerazione: dalle piccole sfide quotidiane ai grandi progetti, tutto sembrerà incastrarsi alla perfezione. In amore, preparatevi a ricevere baci improvvisi e manifestazioni d'affetto che vi scalderanno il cuore. La vostra aura sarà magnetica e irresistibile. Approfittate di questo stato di grazia per chiedere ciò che desiderate, perché le stelle oggi non sanno dirvi di no.

PESCI (20 febbraio – 20 marzo) Voto 9. Parola chiave: mare calmo e cuore grande, approfittate delle facilitazioni improvvise per le questioni di casa.

Condividete il podio con lo Scorpione grazie a un mare calmo e cuore grande. La vostra sensibilità oggi si trasformerà in una forza tranquilla capace di risolvere qualsiasi conflitto. Approfittate delle facilitazioni improvvise per le questioni di casa: un problema burocratico o domestico che vi trascinavate da tempo troverà una soluzione inaspettatamente semplice. Vi sentirete in armonia con il mondo e pronti a donare amore a chiunque incroci il vostro cammino. Sarà una domenica di pura magia emotiva, dove i sogni potrebbero confondersi felicemente con la realtà.