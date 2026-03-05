L'oroscopo del giorno venerdì 6 marzo è dominato da una configurazione astrale intensa e trasformativa. Con Mercurio retrogrado nel segno dei Pesci, la comunicazione richiede estrema cautela: i malintesi sono dietro l’angolo, ma è il momento perfetto per l'introspezione.

L'Ariete accoglie il pianeta Venere, che stimolerà il segno di fuoco dal punto di vista sentimentale, invece i nativi Cancro dovranno mettersi al riparo da possibili incomprensioni. Incontri fulminanti potrebbero accendere l'intesa dei nativi Leone, mentre la Bilancia dovrà mettere le cose in chiaro in amore prima che peggiorino.

Previsioni oroscopo venerdì 6 marzo 2026 segno per segno

Ariete: il pianeta Venere raggiungerà finalmente il vostro segno zodiacale, ma dovrete avere ancora un po’ di pazienza prima di lasciarvi andare alle emozioni. La Luna infatti sarà in opposizione, e ci sarà qualche questione da risolvere. In ambito lavorativo ve la caverete bene, anche se sarà necessaria un po’ di prudenza nei vostri progetti. Voto - 8️⃣

Toro: sfera sentimentale fluida nonostante il cambio di passo di Venere. Il vostro rapporto potrebbe farsi un po’ più riflessivo, anche se le occasioni per mostrare buone emozioni non mancheranno. Nel lavoro Marte e Mercurio sostengono le vostre iniziative, regalandovi momenti e occasioni di crescita da non sottovalutare.

Voto - 7️⃣

Gemelli: la morsa di Venere in quadratura si è finalmente conclusa. Adesso, è arrivato il momento di dare una svolta alla vostra relazione e ricostruirla da nuove fondamenta. Per i single la vita sociale sarà destinata a decollare. In quanto al lavoro ci saranno ancora ritardi e imprevisti nel vostro impiego, che non andranno sottovalutati. Voto - 7️⃣

Cancro: il passaggio di Venere in quadratura potrebbe aprire qualche crepa nella vostra relazione di coppia. Potreste sentirvi un po’ sotto pressione e sentire il peso di alcune responsabilità familiari. In quanto al lavoro i vostri progetti andranno avanti secondo la vostra tabella di marcia, anche se il vostro umore a volte non sarà dei migliori.

Voto - 7️⃣

Leone: sfera sentimentale che torna a brillare per voi secondo l'oroscopo. Incontri fulminanti vi daranno quella scossa che serve per costruire un rapporto sincero e appagante, soprattutto per voi nati nella prima decade. In quanto al lavoro farete buoni progressi, ma dovrete ancora impegnarvi tanto per poter raggiungere il successo che meritate. Voto - 8️⃣

Vergine: previsioni astrali in rialzo durante questo venerdì di marzo. Il pianeta Venere sarà in una posizione migliore nei vostri confronti, aiutandovi a ritrovare la strada giusta verso un rapporto migliore. Nel lavoro non sarà il momento di prendere grandi rischi. Continuate i vostri progetti, con le dovute precauzioni. Voto - 7️⃣

Bilancia: cielo del momento che cambierà radicalmente dal punto di vista sentimentale.

L'arrivo di Venere in ariete farà calare il vostro fascino e il vostro modo di amare non sarà più così efficace. Sarà necessario mettere le cose in chiaro fin da subito per un quieto vivere. Nel lavoro evitate le distrazioni che possono rallentare lo sviluppo dei vostri progetti. Voto - 6️⃣

Scorpione: vita amorosa appagante in questo periodo, anche se queste stelle saranno meno influenti nei vostri confronti. Vivere un rapporto più profondo potrebbe farvi bene, ma fatelo con cautela. In ambito lavorativo state percorrendo la giusta strada. Marte e Mercurio a favore vi spingeranno a impegnarvi al massimo per raggiungere i vostri obiettivi, con risultati spesso convincenti. Voto - 8️⃣

Sagittario: Venere tornerà finalmente ad agire a vostro favore secondo l'oroscopo.

Le relazioni diventeranno più centrali, e il rapporto con il partner vi darà qualche soddisfazione in più. Sul fronte professionale non sarà il momento giusto per collaborazioni e contratti più ambiziosi, considerato Marte e Mercurio contro di voi. Voto - 7️⃣

Capricorno: stelle di venerdì che assumeranno una posizione contraria nei vostri confronti, almeno dal punto di vista sentimentale. La Luna e Venere in quadratura potrebbero fare emergere qualche incomprensione di troppo da gestire. Sul fronte professionale rimarrete concentrati sui vostri progetti, anche nei dettagli più sottili. Voto - 7️⃣

Acquario: previsioni astrali ottime in questa giornata di venerdì. La Luna e Venere vi sorrideranno, stravolgendo in positivo la vostra routine insieme al partner.

Se siete single nuovi incontri potrebbero rivelarsi stimolanti. Nel lavoro sarete una valida risorsa nel vostro gruppo, dimostrando tutte le vostre buone qualità. Voto - 8️⃣

Pesci: il pianeta Venere lascerà il vostro segno a partire da questo venerdì di marzo. Il rapporto con il partner si rivelerà ancora dolce e appagante, ma dovrete metterci del vostro affinché possiate stare bene insieme. In quanto al lavoro la creatività non mancherà, e con Marte in congiunzione avrete energie a sufficienza per raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 8️⃣