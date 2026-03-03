L'oroscopo del 4 marzo 2026 con classifica assegna la medaglia d'oro alla Bilancia, quella d'argento al Capricorno e il bronzo al Toro. Fanalino di coda il Sagittario che avrà una giornata un po' sottotono.

Classifica dei Segni astrologica — 4 marzo 2026

1. ♎︎ Bilancia – Top del giorno

Luna in Bilancia e sestile Venere-Urano favoriscono charme, relazioni e intuito sociale: grande empatia e capacità di ottenere risultati nel dialogo.

2. ♑︎ Capricorno –

Fortuna concreta con Luna favorevole, capacità di chiarezza e successo su obiettivi pratici. Anche possibile avanzamento in amore o carriera.

3. ♉︎ Toro –

Il sestile Venere-Urano è “casa vostra”: sorprese positive, idee nuove, opportunità improvvise in amore/affari.

4. ♓︎ Pesci –

Venere nel vostro segno vi rende affascinanti e intensamente reattivi alle novità. L’intuizione è alta e potete realizzare piccoli sogni.

5. ♏︎ Scorpione –

Energia profonda e trasformativa, con possibilità di novità interessanti in relazione o decisioni importanti.Giornata intensa ma fertile. Venere in Pesci vi parla di sentimenti autentici, mentre Urano in Toro (opposto) porta scosse relazionali: qualcuno vi sorprende, oppure siete voi a rompere uno schema emotivo che non regge più.

6. ♍︎ Vergine –

Luna favorevole per buona parte della giornata (soprattutto nel lavoro♍︎ Vergine –

Luna favorevole per buona parte della giornata (soprattutto nel lavoro e nelle attività pratiche); equilibrio mentale aiutato dal sestile tra pianeti.

7. ♌︎ Leone –

Luna opposta a Mercurio/Venere provoca qualche tensione nelle relazioni, ma Urano attiva energie spontanee: risultati arrivano con un po’ di adattamento.

8. ♊︎ Gemelli –

Relazioni e comunicazioneattenzione alla chiarezza: novità possibili ma servono precisione e calma.

9. ♋︎ Cancro –

Sensibilità accentuata ma giornata meno scorrevole, richiede equilibrio fra cuore e testa; Luna opposta può portare qualche confusione nei rapporti.

10. ♒︎ Acquario –

Energia originale ma meno stabile: novità sì, ma serve attenzione per non perdere di vista i propri obiettivi.

11. ♈︎ Ariete –

Impazienza e frenesia possono creare tensioni; energie di Urano vi stimolano, ma conviene scegliere bene prima di agire.

Per voi è una giornata strana ma cruciale. Saturno vi chiede maturità: siete in una fase in cui non potete più improvvisare come prima. Il sestile Venere–Urano vi osserva da lontano e vi invita a cambiare modo di vivere affetti e desideri, ma senza scatti impulsivi.

12. Sagittario –

Giornata un po’ sottotono, con imprevisti che richiedono pazienza e selezione delle energie; meglio concentrarsi sulle priorità