L'oroscopo della settimana dal 16 al 22 marzo 2026 è pronto a descrivere sette giorni straordinari per l’Ariete che domina la classifica con una determinazione d’acciaio. L’ingresso di Sole e Luna nel segno permette di tagliare traguardi professionali ambiziosi con una precisione chirurgica, superando ogni ostacolo senza commettere errori. La Bilancia risplende grazie a un fascino innato che favorisce accordi vantaggiosi e crea un'armonia profonda con le persone. Il Cancro attraversa un periodo di flemma generale, dove la sensazione di essere sotto esame costante richiede un impegno supplementare per gestire le responsabilità.

Oroscopo settimanale e pagelle per i segni della prima sestina

♈ Ariete: voto 10. L’ingresso del Sole nel segno inaugura una fase di rinascita straordinaria che permette di dominare la scena con autorità. Giovedì 19 marzo brilla la Luna nel settore, regalando un’intuizione fulminante utile per risolvere questioni rimaste in sospeso da troppo tempo. Le energie fluiscono libere e favoriscono iniziative coraggiose in ambito professionale, dove i risultati arrivano senza ritardi. La determinazione non manca mai e sostiene ogni passo verso il successo personale. I rapporti con gli altri diventano più diretti, sinceri e carichi di un entusiasmo travolgente che contagia l'ambiente circostante. Si avverte la spinta giusta per lanciare nuovi progetti ambiziosi.

La settimana scorre veloce tra conferme gratificanti e una grinta inesauribile che mette in ombra qualsiasi piccolo imprevisto. Ogni obiettivo sembra a portata di mano grazie a una chiarezza mentale invidiabile e a una forza d’animo costante.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

Top del giorno giovedì 19 marzo (Luna in Ariete);

giovedì 19 marzo (Luna in Ariete); ★★★★★ mercoledì 18, venerdì 20 (Sole in Ariete) e sabato 21;

★★★★ lunedì 16, martedì 17 e domenica 22.

♉ Toro: voto 8. La settimana si apre sotto i migliori auspici con una stabilità operativa che infonde sicurezza e tranquillità. Sabato 21 marzo la Luna entra nel segno regalando momenti di grande lucidità per gestire al meglio le risorse materiali a disposizione.

Le attività quotidiane procedono con un ritmo regolare che permette di pianificare con cura gli impegni futuri senza subire pressioni eccessive. In ambito professionale si consolidano posizioni importanti e si ottengono riscontri positivi per il lavoro svolto con dedizione. Le relazioni interpersonali godono di una buona armonia, fondata sulla fiducia reciproca e sulla capacità di ascolto. Mercoledì 18 marzo richiede maggiore prudenza nelle scelte immediate, ma la visione d'insieme resta comunque vincente. La domenica chiude il periodo con una nota di serenità ideale per ricaricare le batterie in vista di nuove sfide stimolanti. La concretezza guida ogni singola azione.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

Top del giorno sabato 21 marzo (Luna in Toro);

sabato 21 marzo (Luna in Toro); ★★★★★ lunedì 16 e domenica 22;

★★★★ martedì 17, giovedì 19 e venerdì 20;

★★★ mercoledì 18 marzo.

♊ Gemelli: voto 6.

Il percorso settimanale appare caratterizzato da alti e bassi che richiedono una gestione attenta delle priorità. Lunedì 16 marzo offre ottime opportunità di dialogo e scambi interessanti, mentre la metà della settimana presenta qualche rallentamento fastidioso. Mercoledì 18 marzo si avverte un calo di concentrazione che consiglia di evitare decisioni affrettate o compiti troppo complessi. Il settore lavorativo necessita di ordine e metodo per non accumulare ritardi che potrebbero pesare sul rendimento complessivo. Fortunatamente la domenica restituisce brio e voglia di comunicare, aprendo le porte a incontri piacevoli che distraggono dalle fatiche recenti. È fondamentale mantenere la calma nei momenti di confusione, cercando di non disperdere energie preziose in troppe direzioni diverse.

La pazienza diventa lo strumento principale per superare le giornate meno brillanti. Il fine settimana regala comunque spunti creativi validi per ripartire con il giusto spirito.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

★★★★★ lunedì 16 e domenica 22;

★★★★ martedì 17, giovedì 19 e sabato 21;

★★★ venerdì 20 marzo;

★★ mercoledì 18 marzo.

♋ Cancro: voto 5. Il periodo si presenta piuttosto faticoso a causa di un cielo che impone ritmi serrati e poca flessibilità. Martedì 17 marzo emergono tensioni che rendono difficile la collaborazione con i colleghi o la gestione delle responsabilità familiari. La sensazione di essere sotto esame costante genera stress e richiede un impegno supplementare per mantenere il controllo delle situazioni.

In ambito lavorativo occorre massima prudenza per evitare malintesi che potrebbero compromettere la qualità dei risultati finali. Sabato 21 marzo rappresenta l'unica vera isola di sollievo, dove è possibile ritrovare un equilibrio interiore e dedicarsi a ciò che gratifica realmente. Il resto della settimana scorre tra doveri pressanti e una stanchezza che si fa sentire soprattutto nelle ore serali. Non è il momento adatto per forzare la mano o pretendere cambiamenti immediati. Si consiglia di procedere con estrema cautela e attendere tempi migliori.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

★★★★★ sabato 21 marzo;

★★★★ lunedì 16, mercoledì 18, venerdì 20 e domenica 22;

★★★ giovedì 19 marzo;

★★ martedì 17 marzo.

♌ Leone: voto 7.

La settimana inizia con qualche intoppo che richiede grinta per essere superato, ma prosegue in netta risalita. Domenica 22 marzo si conquista la vetta grazie a un carisma rinnovato che permette di brillare in ogni contesto sociale. Giovedì 19 e venerdì 20 marzo offrono occasioni eccellenti per far valere le proprie idee e ottenere consensi significativi sul piano professionale. Il desiderio di affermazione è forte e spinge a osare di più, confidando nelle proprie capacità naturali di leadership. Le relazioni con i collaboratori migliorano sensibilmente grazie a una comunicazione più fluida ed efficace. Nonostante un lunedì sottotono, la determinazione non viene mai meno e consente di recuperare il terreno perduto con estrema rapidità.

Il weekend si preannuncia vivace e ricco di stimoli interessanti che aprono nuovi orizzonti per il futuro prossimo. La fiducia in se stessi è la chiave per vincere ogni piccola sfida quotidiana.

La valutazione della settimana:

Top del giorno domenica 22 marzo;

domenica 22 marzo; ★★★★★ giovedì 19 e venerdì 20;

★★★★ mercoledì 18 e sabato 21;

★★★ martedì 17 marzo;

★★ lunedì 16 marzo.

♍ Vergine: voto 6. L'andamento settimanale si rivela altalenante con momenti di grande efficienza alternati a fasi di stasi forzata. Lunedì 16 marzo la precisione chirurgica tipica del segno permette di sbrigare pratiche noiose con una facilità sorprendente. Al contrario, giovedì 19 marzo la confusione regna sovrana e consiglia di non intraprendere nuove strade ma di limitarsi alla gestione dell'ordinario.

In ufficio o in altri contesti produttivi è bene controllare ogni dettaglio due volte per non incorrere in sviste banali ma fastidiose. Il fine settimana regala maggiore serenità, specialmente nella giornata di sabato 21 marzo che favorisce i contatti e le piccole gratificazioni personali. È un periodo utile per riorganizzare le idee e pianificare le mosse future senza fretta. La logica rimane l'alleata più fedele per navigare tra le incertezze di una settimana che richiede spirito di adattamento e molta dedizione costante.

La graduatoria settimanale con le stelle:

★★★★★ lunedì 16 e sabato 21;

★★★★ martedì 17, venerdì 20 e domenica 22;

★★★ mercoledì 18 marzo;

★★ giovedì 19 marzo.

Previsioni zodiacali e voti della settimana per gli ultimi sei segni

♎ Bilancia: voto 7.

La settimana inizia in modo folgorante con un lunedì 16 marzo che regala una marcia in più per affrontare le sfide professionali. Il fascino naturale unito a una diplomazia impeccabile permette di appianare divergenze vecchie e nuove con estrema naturalezza. Martedì 17 e domenica 22 offrono momenti di grande soddisfazione personale e una buona armonia nei rapporti interpersonali. In ambito lavorativo si procede con passo sicuro verso traguardi concreti senza subire eccessive pressioni esterne. Venerdì 20 marzo richiede invece una pausa di riflessione per evitare errori dovuti a una stanchezza accumulata nei giorni precedenti. È fondamentale mantenere l’equilibrio tipico del segno anche quando le circostanze sembrano remare contro.

La capacità di mediazione resta la risorsa più preziosa per gestire al meglio ogni situazione complessa. Il weekend si chiude in bellezza con una domenica radiosa e serena.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

Top del giorno lunedì 16 marzo;

lunedì 16 marzo; ★★★★★ martedì 17 e domenica 22;

★★★★ mercoledì 18 e sabato 21;

★★★ giovedì 19 marzo;

★★ venerdì 20 marzo.

♏ Scorpione: voto 7. Il periodo si apre con una spinta energetica notevole che trova il suo culmine mercoledì 18 marzo, giorno ideale per osare e vincere sfide complesse. La determinazione è ai massimi livelli e permette di tagliare traguardi importanti in ambito professionale con una grinta invidiabile. Martedì 17 e giovedì 19 sono giornate proficue per pianificare nuove strategie o per consolidare quanto costruito finora con fatica.

Domenica 22 marzo suggerisce invece un profilo basso per evitare discussioni inutili che potrebbero rovinare il clima generale. In amore e nei rapporti sociali si avverte il bisogno di sincerità assoluta, portando a chiarimenti necessari e costruttivi. La capacità di analisi profonda aiuta a scorgere opportunità dove altri vedono solo ostacoli insormontabili. Si consiglia di dosare bene le forze per non arrivare al fine settimana troppo scarichi. La tenacia premierà ogni sforzo compiuto con costanza.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

Top del giorno mercoledì 18 marzo;

mercoledì 18 marzo; ★★★★★ martedì 17 e giovedì 19;

★★★★ lunedì 16 e venerdì 20;

★★★ sabato 21 marzo;

★★ domenica 22 marzo.

♐ Sagittario: voto 8.

Le stelle sorridono a questo segno regalando una settimana dinamica e ricca di stimoli entusiasmanti. Venerdì 20 marzo splende come il momento migliore per lanciare iniziative ambiziose o per compiere passi decisivi verso il successo. In ambito lavorativo si respira un'aria di rinnovamento che favorisce la nascita di collaborazioni vantaggiose e progetti a lungo termine. Giovedì 19 e sabato 21 offrono occasioni d'oro per ampliare i propri orizzonti mentali e materiali attraverso contatti brillanti. Nonostante un lunedì 16 un po' sottotono e pigro, il resto del periodo scorre con una fluidità sorprendente che infonde ottimismo e gioia di vivere. La voglia di fare è contagiosa e permette di trascinare gli altri verso obiettivi comuni con estrema facilità. La domenica si conferma piacevole e adatta a piccoli spostamenti o a letture stimolanti per la mente.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

Top del giorno venerdì 20 marzo;

venerdì 20 marzo; ★★★★★ giovedì 19 e sabato 21;

★★★★ martedì 17, mercoledì 18 e domenica 22;

★★★ lunedì 16 marzo.

♑ Capricorno: voto 6. L’andamento settimanale appare regolare ma privo di scossoni eclatanti, richiedendo una gestione saggia delle energie disponibili. Martedì 17 e mercoledì 18 si presentano come le giornate più produttive per concludere affari o per sistemare pendenze amministrative fastidiose. In ambito professionale la costanza premia sempre, anche se i risultati potrebbero arrivare con una leggera lentezza rispetto alle aspettative iniziali. Sabato 21 marzo è la giornata più critica del periodo, dove la stanchezza potrebbe prendere il sopravvento suggerendo un riposo forzato. È importante non forzare i tempi e rispettare le scadenze senza ansia da prestazione inutile. La domenica offre uno spazio di riflessione utile per rimettere ordine nelle priorità future e per godere di una ritrovata serenità domestica. Il segreto per superare la settimana indenni è procedere con metodo e non lasciarsi distrarre da questioni secondarie poco rilevanti.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

★★★★★ martedì 17 e mercoledì 18;

★★★★ lunedì 16, giovedì 19 e venerdì 20;

★★★ domenica 22 marzo;

★★ sabato 21 marzo.

♒ Acquario: voto 6. Il cammino settimanale si snoda tra impegni urgenti e una voglia di libertà che scalpita per uscire allo scoperto. Lunedì 16 e martedì 17 offrono gli spunti migliori per agire con inventiva e trovare soluzioni originali a problemi di vecchia data. In ambito lavorativo è necessario mantenere alta la guardia per non scivolare in banali errori di distrazione che potrebbero rallentare il flusso operativo. Mercoledì 18 e giovedì 19 permettono di consolidare i risultati ottenuti con fatica e di guardare avanti con discreta fiducia. Sabato 21 marzo si avverte un calo di vitalità che consiglia prudenza nei movimenti e nelle parole dette impulsivamente. La domenica restituisce un po' di brio e permette di dedicarsi a passatempi piacevoli che nutrono l'anima. È una settimana di transizione che prepara il terreno a futuri cambiamenti importanti. Si raccomanda di non trascurare i dettagli importanti.

La scaletta settimanale con voto e stelline quotidiane:

★★★★★ lunedì 16 e martedì 17;

★★★★ mercoledì 18, giovedì 19 e domenica 22;

★★★ venerdì 20 marzo;

★★ sabato 21 marzo.

♓ Pesci: voto 9. La settimana si preannuncia luminosa grazie alla Luna nel segno nella giornata di martedì 17 marzo, che esalta l'intuizione e la creatività ai massimi livelli. Le stelle favoriscono ogni iniziativa legata al mondo della fantasia e del sociale, portando successi inaspettati e gratificazioni profonde. Mercoledì 18 e venerdì 20 sono giornate eccellenti per stringere nuovi accordi o per concludere trattative importanti in ambito professionale. La sensibilità raffinata, secondo l'oroscopo, permette di percepire in anticipo le mosse altrui e di agire di conseguenza con estrema precisione. Il weekend scorre all'insegna della stabilità e della piacevolezza, ideale per godere di momenti sereni con le persone care. Ogni obiettivo sembra facilmente raggiungibile grazie a una fiducia incrollabile nelle proprie doti personali. È il momento giusto per seminare progetti ambiziosi che daranno frutti solidi nel tempo. La fortuna accompagna quasi ogni singolo passo compiuto con convinzione.

La graduatoria settimanale con le stelle: