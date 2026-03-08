Secondo l'oroscopo dal 16 al 22 marzo, i nati sotto il segno del Toro devono pianificare con rigore una settimana lavorativa intensa per dimostrare subito il proprio valore. I Sagittario sono invitati a gestire con prudenza le energie e a non farsi distrarre da facili promesse, puntando tutto sulla propria resilienza. I Pesci, infine, devono trasformare la stanchezza in determinazione, agendo con lungimiranza per superare gli ostacoli imprevisti.

Oroscopo e pagelle della settimana 16-22 marzo: da Ariete a Cancro

Ariete – È giunto il momento di sedervi a tavolino e far quadrare i conti.

In vista della primavera, che potrebbe rimescolare le carte nella vostra carriera e nelle finanze, fareste bene a muovervi d'anticipo. Non si tratta di imporsi privazioni eccessive, ma di agire con lungimiranza. Durante questa settimana, scegliere di rinunciare a un'uscita superflua o a un acquisto impulsivo darà una boccata d'ossigeno ai vostri risparmi. Guardare al domani è la strategia vincente. Voto: 6,5

Toro – Vi conviene programmare con cura le attività di questa settimana, poiché il carico di lavoro sarà impegnativo. Datevi da fare senza esitazioni, in particolare se avete appena iniziato un percorso lavorativo differente. Anche se il ritorno alla routine non sarà dei più semplici, otterrete ottimi risultati dimostrando immediatamente di che pasta siete fatti e quali sono i vostri piani.

Voto: 7,5

Gemelli – Non sentitevi in colpa se sentite il bisogno di concentrarvi maggiormente sulla sfera professionale. Anche se potreste finire per dedicare meno attenzioni ai vostri affetti o alle amicizie, ricordate che si tratta di un sacrificio temporaneo. In questa fase, stabilizzare le entrate è fondamentale, specialmente per dare concretezza alle vostre ambizioni a lungo termine. Ogni vostra decisione sarà guidata, inevitabilmente, dalle risorse finanziarie attualmente a disposizione. Voto: 7,5

Cancro – Ci sono ancora delle questioni lavorative che richiedono la vostra attenzione, ma siete finalmente in dirittura d'arrivo. Restate sereni perché tutto si sta evolvendo correttamente. Forse le circostanze esterne non sono perfette, ma è saggio valorizzare ciò che avete ottenuto finora.

Avete già raggiunto piccoli successi e i riscontri economici sono positivi: continuate ad avere fiducia nelle vostre capacità. Voto: 7,5

Astrologia dedicata alla settimana dal 16 al 22 marzo: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Permane una leggera esitazione nell'approcciare alcuni temi caldi della vostra carriera. Nonostante i dubbi, siete chiamati ad agire con determinazione. Puntate sul gioco di squadra: circondarvi delle persone giuste renderà il percorso molto più agevole. Molto, però, sarà legato all'indole e alla cooperazione dei vostri interlocutori. Per quanto riguarda le entrate, il bilancio è discreto e sotto controllo. Voto: 6,5

Vergine – Potete ritenervi soddisfatti degli obiettivi economici raggiunti, tuttavia, evitate di sedervi sugli allori.

Qualora non doveste centrare ogni bersaglio durante questa settimana, non fatene un dramma: avrete altre opportunità per rifarvi. Cercate però di non restare con le mani in mano. Sul fronte finanziario l'oroscopo vi consiglia di muovervi con molta cautela, poiché la fortuna non sembra favorire le speculazioni. Voto: 7

Bilancia – State investendo ogni energia in un’iniziativa che vi sta a cuore, anche se i primi passi sembrano più faticosi del previsto. La vostra dedizione sarà il motore che vi porterà al traguardo: non scoraggiatevi se la velocità non è quella sperata. Durante questa settimana, concentratevi su piccoli traguardi concreti invece di guardare solo alla meta finale. La costanza vi ripagherà con grandi soddisfazioni e tutto si risolverà positivamente.

Voto: 7,5

Scorpione – Avete una visione nitida del vostro futuro professionale e questa settimana vi offre le basi giuste per rafforzare il vostro percorso. Anche se le finanze e i guadagni extra richiedono ancora un po' di cautela, la situazione è destinata a sbloccarsi a breve. Continuate a muovervi con strategia e sapete che la ricompensa economica arriverà non appena le stelle saranno più favorevoli. Voto: 7,5

Previsioni lavorative e finanziarie della settimana 16-22 marzo: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – In questa settimana, la vostra soglia di attenzione potrebbe vacillare, rischiando di rallentare i piani previsti. Tuttavia, la vostra resilienza è proverbiale e vi permetterà di partorire intuizioni brillanti.

Un piccolo avvertimento: evitate di sovraccaricarvi di impegni. Concentratevi esclusivamente su ciò che riuscite a gestire concretamente e non lasciatevi ammaliare da promesse di facili profitti. Voto: 6,5

Capricorno – Avrete sette giorni per chiarire una questione in sospeso o trovare il modo di sbloccarla definitivamente. Se un obiettivo vi sta a cuore, agite con tempismo per raggiungerlo. Prestate, però, molta attenzione alla gestione del denaro ed evitate decisioni azzardate. Nelle negoziazioni, cercate di essere sintetici e franchi: il rischio, altrimenti, è quello di complicare i passaggi più semplici senza una reale necessità. Voto: 6,5

Acquario – Le opportunità che sognavate si stanno finalmente manifestando: questa settimana porta con sé una ventata di freschezza.

Avrete l'occasione di perfezionare i vostri progetti attuali o di lanciarvi in sfide mai affrontate prima. Per chi è in cerca di lavoro, il periodo è ideale per dare il massimo; preparatevi inoltre a una gestione più serena del vostro portafoglio. Voto: 8,5

Pesci – Non scoraggiatevi se in questo periodo vi sentite stanchi o bloccati in una routine faticosa. Questo periodo complicato è in realtà il terreno fertile su cui costruirete i vostri futuri traguardi. Cercate di essere previdenti e di gestire l'impulsività qualora le cose non dovessero procedere secondo i vostri piani. Anche se spunteranno delle complicazioni inattese, la vostra determinazione vi permetterà di uscirne a testa alta. Voto: 6,5