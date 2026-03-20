Secondo l'oroscopo della settimana dal 30 marzo al 5 aprile, i nati sotto il segno del Cancro vivranno un periodo pasquale di grande armonia e complicità grazie alla loro determinazione nel proteggere la coppia dalle influenze esterne. I nativi del Toro sono invitati a superare i recenti risentimenti e l'apatia, sfruttando la propria naturale eleganza per aprirsi a nuovi incontri o ritrovare l'intesa con il partner. Infine, i Gemelli dovrebbero agire con decisione e leggerezza nei sentimenti, dichiarandosi apertamente e preferendo la concretezza del presente all'attesa di un ideale perfetto.

L'amore secondo l'oroscopo della settimana fino al 5 aprile: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Il clima astrale per voi è splendido: l'intesa con il partner brilla di luce propria. Durante la settimana di Pasqua, avrete l'occasione perfetta per archiviare i dubbi passati e tuffarvi nella passione o nella costruzione di nuovi obiettivi comuni. Al contrario, se avvertite che il rapporto è diventato troppo faticoso, abbiate il coraggio di chiudere i ponti con garbo. Conservare la dignità di ciò che è stato conta molto di più che trascinare a lungo un'unione ormai spenta. Voto: 8,5

Toro – Se gli ultimi eventi sentimentali vi hanno lasciato l'amaro in bocca o un pizzico di risentimento, non lasciatevi abbattere.

Questa settimana di Pasqua può trasformarsi in un periodo molto proficuo, a patto che affrontiate le sfide con la giusta attitudine. Siete dotati di un'eleganza naturale, eppure sembrate dubitare delle vostre capacità o di ciò che il futuro ha in serbo per voi. L'oroscopo vi incoraggia a scollarvi di dosso l'apatia: uscite e circondatevi di persone positive. Il clima primaverile è l’alleato perfetto per risvegliare i vostri desideri. Se siete in coppia, la complicità vi attende; se siete single, preparatevi a incontri decisamente stuzzicanti. Voto: 7

Gemelli – La stagione dei fiori potrebbe finalmente dare una scossa a chi vive con lo sguardo rivolto altrove. In questa settimana, inseguite ciò che volete senza esitazioni e dichiaratevi se qualcuno fa battere il vostro cuore.

Se notate dei dubbi nel prossimo, non giudicate: ognuno ha i propri motivi. Se la vostra situazione sentimentale è incerta, forse è perché avete preferito attendere un ideale perfetto piuttosto che godervi il presente. Cercate di ritrovare quella sana leggerezza che spesso vi salva. Voto: 7

Cancro – Durante la settimana di Pasqua, la vostra determinazione farà davvero la differenza. Sarete in grado di arginare le intromissioni esterne, liberando il vostro rapporto dai piccoli attriti quotidiani. Vi aspetta un clima di grande armonia, dove la complicità e il desiderio di coppia torneranno a essere protagonisti. Grazie a scelte concrete e mirate, darete vita a un futuro solido e rassicurante per entrambi.

Voto: 9

Astrologia e pagelle della settimana 30 marzo-5 aprile: da Leone a Scorpione

Leone – Non permettete ai dubbi o alle esitazioni di bloccarvi; imparate piuttosto a dominarli. Vi trovate in una fase di passaggio, in bilico tra vecchi timori e nuove sicurezze. Nonostante tutto, vivrete la settimana di Pasqua all'insegna della serenità e della soddisfazione. L'unica nota stonata potrebbe derivare da questioni irrisolte con un precedente partner e i relativi figli: questo è l'unico fronte che potrebbe spingervi a fare un passo indietro. Voto: 8

Vergine – Durante la settimana di Pasqua, cercate di stare alla larga dalle provocazioni e vedrete che tutto procederà per il meglio. È il momento ideale per dare concretezza ai vostri sogni familiari: che si tratti di un trasloco, di una convivenza o del grande passo verso il matrimonio, il cielo vi sostiene.

Se invece la vostra unione è già consolidata, preparatevi a vivere giorni vibranti e ricchi di intesa. Non lasciate che la routine prenda il sopravvento; pianificate un evento unico per risvegliare quel desiderio che la quotidianità ha reso pigro. Voto: 8

Bilancia – Invece di aspettare qualcuno che dia un senso alla vostra vita, guardatevi negli occhi e riconoscete il vostro valore. Considerate i legami affettivi come un traguardo prezioso e non come una necessità per sentirvi integri. In questa settimana di Pasqua, impegnatevi a costruire le vostre certezze interiori: imparate a stare bene con voi stessi e a celebrare la vita, a prescindere dalla presenza di un partner. Voto: 7,5

Scorpione – Entro la fine di questa settimana di Pasqua, potreste concretizzare un progetto importante, come cambiare abitazione o città.

Si tratta di una svolta che modificherà gli equilibri del vostro rapporto. Anche se all'inizio potreste sentirvi smarriti, sappiate che state andando verso il meglio: agite con intraprendenza. Piuttosto che ripetere che le sfide migliorano il carattere, è bene riconoscere che la vostra rinascita passa per un sentiero tortuoso, utile però a far emergere le vostre reali aspirazioni. Voto: 7,5

Previsioni amorose per la settimana 30 marzo-5 aprile: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Preparatevi a vivere una settimana di Pasqua caratterizzata da qualche conflitto. Potreste trovarvi nel mezzo di tensioni legate al lavoro o alla vita privata, magari a causa di visioni contrastanti con il partner su progetti e desideri.

Non lasciatevi scoraggiare: il vento sta cambiando direzione a vostro vantaggio. Avete la forza necessaria per appianare ogni divergenza o, se preferite, per chiudere col passato e proiettarvi verso il futuro con una prospettiva totalmente rinnovata. Voto: 7

Capricorno – In questo periodo sentirete il forte bisogno di esplorare nuovi confini. Potreste decidere di organizzare una fuga romantica o semplicemente coinvolgere chi amate in hobby originali e serate dinamiche. L'obiettivo è chiaro: assaporare ogni istante di relax insieme. Vivrete momenti incantevoli che vi permetteranno di riscoprire la complicità e il gioco della seduzione, portando una ventata di freschezza anche nei legami che hanno affrontato periodi difficili.

Voto: 8

Acquario – La settimana di Pasqua si apre con un pizzico di nostalgia. Forse un ricordo lontano o il pensiero di un legame significativo torna a bussare alla vostra porta, lasciandovi incerti sui vostri attuali sentimenti. È giunto il momento di chiudere i ponti con ciò che è stato per fare spazio a un capitolo inedito. Aprite il vostro cuore a un sentimento fresco, magari passionale e travolgente. Anche se siete single, non sottovalutate i piccoli flirt di questo periodo: potrebbero trasformarsi nel legame che avete sempre sognato. Voto: 7,5

Pesci – Durante la settimana di Pasqua, potreste notare un’evoluzione nei vostri rapporti, specialmente se basati su una forte attrazione: la nascita di una complicità mentale che profuma di amicizia.

Questo equilibrio è essenziale se desiderate costruire un'unione stabile e felice. Anche se dovrete affrontare qualche sfida, non scoraggiatevi; ricordate che nulla si ottiene senza sforzo. Per raggiungere i vostri obiettivi di coppia, sarà fondamentale il vostro impegno costante. Voto: 8