Secondo l'oroscopo dal 6 al 12 aprile 2026, i nati sotto il segno del Cancro sono diventati più esigenti e cercano legami autentici, sentendo il bisogno di trasparenza e di solidificare le relazioni segrete. I nativi dell’Ariete attraversano una fase di rinascita sentimentale, lasciandosi il passato alle spalle per consolidare nuovi legami o ritrovare la complicità di coppia, nonostante un breve momento di nervosismo a metà settimana. Gli individui della Bilancia, infine, devono puntare sull'equilibrio e sul dialogo per gestire gli incontri inaspettati o le divergenze di coppia, facendo attenzione a non essere troppo suscettibili nei confronti di Capricorno e Ariete.

La settimana 6-12 aprile dal punto di vista dell'amore: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Se siete single, avete vissuto un marzo importante per il cuore e ora aprile vi offre la spinta giusta per consolidare i nuovi legami. È il momento ideale per lasciarvi alle spalle i ricordi dolorosi e guardare avanti. Fate solo attenzione a metà settimana: tra mercoledì e giovedì potrebbe sorgere un po' di agitazione. Per le coppie, torna finalmente la complicità. Se il lavoro vi ha tenuti distanti, ora potete ritrovare l’entusiasmo, chiarire ogni incertezza e tornare a sognare in grande insieme. Voto: 7,5

Toro – Se siete single, questo è il vostro momento: Venere apre le porte a incontri inaspettati. Potreste scoprire un'attrazione improvvisa per qualcuno che avevate ignorato o sottovalutato fino a ieri.

Aprendovi agli altri, ritroverete un sano ottimismo. Se invece siete in coppia, godetevi questa nuova sintonia. La comunicazione si fa fluida, permettendovi di risolvere vecchi nodi. Se c’è sintonia con la vostra dolce metà, iniziate a pianificare un traguardo importante da raggiungere entro l'inizio dell'estate. Voto: 8,5

Gemelli – Se siete single, potreste trovarvi divisi tra la voglia di novità e il desiderio di rifugiarvi in una vecchia storia che, purtroppo, prosegue solo per abitudine. È tipico del vostro segno entusiasmarvi subito per poi perdere interesse dopo poco: il punto è che avete un costante bisogno di novità. Per chi è in coppia, è fondamentale ricostruire un dialogo sincero, specialmente ora che Mercurio è in opposizione da tempo.

Superate i piccoli attriti puntando tutto sull’empatia e l’ascolto. Voto: 6,5

Cancro – Se siete single, i vostri sentimenti reclamano trasparenza. Valuterete ogni nuovo incontro con estrema cautela: grazie al sostegno di Venere, potreste anche concedervi un’avventura senza troppi impegni, ma la verità è che non vi accontentate più. Siete diventati molto più esigenti rispetto a un tempo e le storie superficiali non fanno più per voi. Chi vive una relazione clandestina sentirà il bisogno di uscire allo scoperto. Confrontatevi senza timori su bisogni e sogni comuni: è il segreto per rendere il vostro legame indistruttibile.

Voto: 8,5

Previsioni astrali per la settimana 6-12 aprile: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Se siete single, è il momento di smettere di accontentarvi di semplici parole. Con Venere in aspetto critico, il rigore diventa necessario: non abbiate paura di essere schietti. Entro il weekend potreste sentire il bisogno di rivedere una frequentazione o di chiedere conto a chi non vi convince del tutto. Per chi vive in coppia, potreste notare che alcuni vecchi equilibri ormai vi stanno stretti. Questo vi spingerà a cercare un confronto trasparente con la dolce metà, ma fate attenzione: tra venerdì e domenica cercate di smussare gli angoli per evitare discussioni inutili. Voto: 6

Vergine – Se siete single, tenete gli occhi aperti: un incontro del tutto casuale potrebbe trasformarsi nel vostro nuovo punto fermo.

Tra lunedì e martedì, non chiudetevi in casa; accettate quegli inviti o rispondete a quelle chiamate che vi fanno battere il cuore. La vostra naturale precisione e la grande sensibilità saranno le chiavi per costruire legami autentici. Per chi vive in coppia, Venere torna a sorridervi, anche se qualche pianeta contrario punterà i piedi. Il consiglio? Evitate di litigare per sciocchezze. Spesso la tensione deriva da preoccupazioni esterne, come il lavoro o il portafoglio: siate complici, non avversari. Voto: 7,5

Bilancia – Se siete single, questo è il momento di osservare chi vi circonda con occhio critico ma aperto: non abbiate paura di lasciarvi stupire da incontri inaspettati che potrebbero regalarvi sensazioni inedite.

Puntate tutto sull'equilibrio, elemento chiave sia per costruire legami solidi sia per riaccendere vecchie scintille. Se invece siete in coppia, apritevi al dialogo: condividete i vostri sentimenti e affrontate insieme anche le piccole divergenze per riscoprire il piacere della complicità. Attenzione però alla suscettibilità verso l'Ariete o il Capricorno; mercoledì, in particolare, cercate di essere chiari per prevenire inutili malintesi. Voto: 7,5

Scorpione – Se siete single, la posizione sfavorevole di Venere potrebbe rendervi piuttosto cauti. È una reazione comprensibile, specie se venite da un periodo turbolento. Durante il weekend potreste sentire il bisogno di testare la lealtà di qualcuno: apritevi pure a nuove conoscenze, ma cercate di non essere troppo impulsivi o sulla difensiva.

Per chi vive in coppia, è il momento di discutere apertamente di sogni e progetti a lungo termine. La sincerità sarà il vostro pilastro per le prossime tre settimane; nonostante l'intesa fisica resti alta, fate attenzione a piccoli malumori latenti che potrebbero emergere. Voto: 6,5

Oroscopo da lunedì 6 a domenica 12 aprile: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Se siete single, in questo periodo avvertite un desiderio irrefrenabile di novità. Gli incontri stimolanti non mancheranno, ma fate attenzione: un sentimento speciale potrebbe essere già sbocciato durante lo scorso marzo. Ascoltate il vostro istinto e apritevi alle sorprese senza timori. Per chi vive in coppia, la parola d'ordine è "cura": comunicate di più e prestate attenzione ai bisogni del partner per ritrovare l’armonia.

Da giugno in poi, grazie al sostegno di Giove, i grandi progetti di vita come un matrimonio, una convivenza o l’arrivo di un figlio avranno una marcia in più. Voto: 8,5

Capricorno – Se siete single, lasciatevi alle spalle un marzo un po' spento. Nel mese di aprile dovrete valutare i nuovi incontri con cura, perché i sentimenti potrebbero riaccendersi quando meno ve lo aspettate. Tenete d’occhio i giorni tra lunedì e mercoledì: una nuova conoscenza potrebbe finalmente fare breccia nel vostro cuore. Per quanto riguarda le coppie, se nelle scorse settimane avete vissuto tensioni causate dal lavoro o da stress esterni, è il momento di fermarsi. Ritagliatevi uno spazio per un confronto sereno: il dialogo è la vostra bussola.

Voto: 6,5

Acquario – La monotonia potrebbe giocarvi brutti scherzi se siete ancora in cerca dell'anima gemella. L'oroscopo vi consiglia di non affrettare i tempi, a meno che non vi accontentiate di rapporti occasionali. Non lasciatevi ingannare dall'entusiasmo iniziale delle nuove conoscenze: col tempo potrebbero rivelarsi deludenti. Se vivete in coppia, piccoli problemi economici o professionali potrebbero generare nervosismo tra voi e il partner. Le coppie solide supereranno tutto, ma per il weekend cercate di mantenere la calma e di non cedere alle polemiche. Voto: 6,5

Pesci – In questo periodo, le stelle vi sorridono: i single godranno di una marcia in più grazie a una configurazione astrale invidiabile.

La vostra intuizione è ai massimi livelli, permettendovi di connettervi subito con chi incontrate, favorendo la nascita di storie magari brevi, ma cariche di significato. Se state affrontando una fase turbolenta con il partner, non temete: le basi solide della vostra unione vi aiuteranno a superare i piccoli ostacoli. Sfruttate il fine settimana per ritrovare l'intesa e gettare le basi per un futuro sereno. Voto: 9