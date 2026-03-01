Nell’oroscopo dei tarocchi di oggi, domenica 1 marzo 2026, i Pesci si specchiano nell’immagine enigmatica della Luna, uno degli arcani maggiori più sfuggenti ed evocativi. Questa carta, legata al mondo notturno, rappresenta i sentieri interiori dove la ragione fatica ad arrivare e si muovono le ombre delle emozioni più profonde. Nei tarocchi, la Luna suggerisce un viaggio attraverso dubbi, sogni, illusioni e intuizioni, un passaggio che invita alla riflessione e alla comprensione delle proprie paure. L’oroscopo di oggi chiama i Pesci a navigare tra i chiaroscuri della mente e del cuore, affidandosi al sottile equilibrio tra realtà e immaginazione.

Gli Pesci, segno d’acqua sensibile e ricettivo, trovano nella Luna una compagna affine, capace di valorizzare la loro proverbiale empatia e il loro talento nel percepire ciò che spesso sfugge. Spesso il confine tra sogno e realtà si fa sottile; in questa giornata, l’oroscopo invita a lasciarsi guidare dalle impressioni più sottili, senza però perdere di vista ciò che è concreto. Le acque della Luna possono portare messaggi attraverso la creatività, le visioni interiori o persino sogni dai risvolti significativi. Sta ai Pesci saper interpretare questi segnali, usando la loro saggezza emotiva come orientamento tra le nebbie dell’incertezza.

Parallelismi con altre culture

In molte tradizioni la Luna gode di centralità e mistero.

Nella cultura cinese, la luna piena viene celebrata durante la Festa di metà autunno: un momento in cui si onora il legame tra le generazioni familiari e ci si dedica alla contemplazione, mangiando dolci tradizionali detti "moon cake". Nel sistema Yoruba, Orisha Yemanjà, regina degli oceani e madre della luna, rappresenta la connessione tra acque profonde e dimensioni spirituali. Nel contesto della mitologia indiana, la Luna corrisponde a Chandra, dio dalle molte forme che influenza le emozioni e le acque interiori, proprio come accade nel viaggio simbolico dei Pesci. Anche in alcune tribù native del Nordamerica, la Luna era vista come custode dei misteri notturni e portatrice di sogni, ruoli simili a quelli che ricopre nella simbologia tarologica.

Consiglio delle stelle per gli Pesci: ascoltate la voce della vostra intuizione più autentica

L’oroscopo dei tarocchi suggerisce ai Pesci di rallentare e restare in ascolto dei segnali sottili. Pratiche come la scrittura automatica, il disegno libero o la meditazione possono aiutare a far emergere ciò che si cela oltre la superficie razionale. In questa giornata può essere utile custodire i sogni notturni in un diario, per cogliere indizi preziosi su desideri o timori inconsci. Dare spazio all’ispirazione, evitando di giudicare troppo le emozioni che affiorano, permette di navigare tra le correnti dell’animo senza smarrirsi. La Luna non promette risposte nette, ma offre la possibilità di comprendere se stessi in profondità e accogliere le proprie sensibilità come fonte di ricchezza. In questa esplorazione, la fiducia nell’intuito sarà la miglior stella polare.