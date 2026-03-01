Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, domenica 1 marzo 2026, lo Scorpione si trova sotto l’influsso della carta della Morte, una delle figure più enigmatiche e rigenerative dell’intero mazzo degli arcani maggiori. La Morte nei tarocchi non rappresenta la fine fisica, bensì il passaggio attraverso un cambiamento radicale, una trasformazione profonda che libera da ciò che è ormai superato. Questa carta parla di rinnovamento interiore e della capacità di lasciare andare gli schemi obsoleti per abbracciare una nuova fase dell’esistenza. La falce, gli scheletri e i fiori che compaiono spesso nella raffigurazione della Morte non evocano distruzione, ma la naturale sequenza della vita, dove ogni chiusura prepara un terreno fertile per la rinascita.

Dal punto di vista simbolico, tale messaggio è particolarmente vicino all’essenza dello Scorpione, segno che da sempre si nutre di metamorfosi. In questa giornata, secondo l’oroscopo dei tarocchi, lo Scorpione viene chiamato a guardarsi allo specchio senza alcun timore di ciò che deve essere lasciato andare. Questo arcano invita a tagliare i legami con situazioni, abitudini o relazioni che hanno perso funzione e vitalità. Proprio come il ciclo naturale insegna che la decomposizione prepara la terra a nuova semina, così lo Scorpione è pronto ad accogliere il cambiamento, non come una sconfitta, ma come un percorso ineludibile verso versi di maturazione personale. La profondità emotiva tipica del segno diventa oggi il suo più grande alleato nell’accettare e agevolare questa transizione.

Parallelismi con altre culture

La carta della Morte nei tarocchi trova interessanti echi in numerose tradizioni del mondo. Nella mitologia azteca, il ciclo della vita e della morte è celebrato dai riti dedicati a Mictecacihuatl, la dea della morte, la cui funzione è guidare le anime nel loro viaggio nell’aldilà ma anche proteggere le nuove nascite nel ciclo eterno dell’esistenza. In India, il dio Shiva, spesso chiamato il distruttore, è venerato come colui che dissolve per permettere una rinascita cosmica: la danza di Shiva rappresenta il continuo passaggio tra fine e inizio, senza paura della trasformazione. Tra gli Yoruba, il concetto di morte e rigenerazione si riflette nello spirito di Egun, gli antenati, la cui energia permea la comunità e consente il fluire della vita oltre la scomparsa del corpo fisico.

Similmente, nel buddismo tibetano, la pratica del bardo prepara la coscienza al trapasso, ritenendo la morte un’opportunità di evoluzione spirituale e non una semplice conclusione. In tutte queste tradizioni è chiaro come la morte sia la soglia del divenire, portatrice di una saggezza che invita al lasciar andare per poter realmente crescere.

Consiglio delle stelle per gli Scorpione: accogliete senza paura il nuovo ciclo

L’oroscopo dei tarocchi suggerisce allo Scorpione di non ostinarsi a trattenere ciò che ormai ha esaurito la propria energia. Nei momenti in cui si percepisce la paura del cambiamento, è utile ricorrere a rituali personali di passaggio, come scrivere su carta ciò che si desidera lasciare andare, per poi bruciarlo in un gesto simbolico di liberazione.

Anche la cura del corpo attraverso un bagno o una camminata nella natura può accompagnare il distacco da vecchie tensioni per predisporre alla rinascita. L’oroscopo invita a ricordare che ogni conclusione porta in sé la radice di una nuova intuizione, di una possibilità inaspettata. È tempo di valutare la propria quotidianità con occhi diversi e di fidarsi della capacità innata dello Scorpione di risorgere più forte da ogni finale. La vera rinascita viene dal coraggio di attraversare la soglia senza nostalgia, con gratitudine per tutto ciò che è stato.