Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, domenica 15 marzo 2026, i Pesci sono sollecitati dall’archetipo della Luna, l'arcano maggiore che racchiude il mistero dei mondi interiori e la potenza della fantasia. La Luna non rappresenta solo la notte e ciò che è nascosto agli occhi del giorno, ma custodisce il regno delle emozioni, dei sogni e delle intuizioni più profonde. Nell’iconografia tradizionale dei tarocchi, la Luna è spesso rappresentata come un astro che si rifrange sulle acque, simbolo dell’inconscio e della capacità di navigare tra illusioni e verità sommerse.

Chi incontra questa carta viene invitato a dare ascolto ai messaggi che nascono dal proprio abisso interiore e ad attraversare i sentieri incerti della percezione senza paura di perdersi.

Questo oroscopo dei tarocchi trova naturale espressione nel segno dei Pesci, che per natura porta in sé le acque profonde della sensibilità e dell’empatia. La Luna, con il suo bagliore fioco ma penetrante, vibra all’unisono con la tendenza dei Pesci a percepire ciò che sfugge alla razionalità, immergendosi in atmosfere rarefatte, ricordi e desideri talvolta difficili da afferrare. Questa domenica si presenta come un’occasione privilegiata per ascoltare la voce dei sogni, riflettere sulle emozioni spesso confuse e lasciar emergere intuizioni che possono guidare le scelte future.

Allo stesso tempo, l’influsso della Luna invita a prestare attenzione alle illusioni, distinguendo ciò che nutre davvero lo spirito da ciò che inganna come un miraggio.

Parallelismi con altre culture

La simbologia della Luna attraversa molteplici tradizioni. Nella cultura yoruba, la divinità Osanyin è associata sia alla profondità della notte che alla sapienza nascosta nelle erbe e nei sogni, mostrando una stretta parentela simbolica con l’arcano maggiore. In Giappone, la luna è celebrata nel festival chiamato Tsukimi, dove le persone osservano la luna piena per cogliere la sua energia spirituale e meditativa. Nella mitologia azteca, la luna era governata dalla dea Coyolxauhqui, che simboleggiava la connessione ciclica tra luce e oscurità, forza e vulnerabilità.

In tutte queste culture, la figura della Luna custodisce segreti, visioni e il potere di vedere oltre la realtà, donando agli individui uno sguardo meno ordinario, capace di abbracciare mondi paralleli fatti di simboli e presagi.

Consiglio delle stelle per gli Pesci: lasciatevi guidare dai sogni, ma senza smarrirvi

L’oroscopo dei tarocchi per oggi suggerisce agli Pesci di accogliere le suggestioni della Luna come una bussola delicata per orientarsi negli stati d’animo complessi. Trascorrere un momento in silenzio, dedicandosi alla scrittura di ciò che affiora nella mente o seguendo rituali creativi, può aprire le porte a una maggiore comprensione di sé. Tuttavia, è importante mantenere un filo conduttore con la realtà concreta, così da non lasciarsi trascinare da false apparenze o da insicurezze interne.

L’affidarsi alle proprie sensazioni profonde va tenuto insieme alla chiarezza di intenti, stabilendo limiti sani dove necessario. Attraversare il territorio della Luna permette di trasformare le paure in visioni feconde, coltivando sogni che abbiano radici forti nella realtà e nutrano la crescita personale e spirituale.