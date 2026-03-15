Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, domenica 15 marzo 2026, lo Scorpione riceve il messaggio profondo e senza compromessi della carta della Morte. Nei tarocchi, la Morte non è mai la fine in senso letterale, ma piuttosto il simbolo della trasformazione, del passaggio e della ciclicità della vita. L’iconografia di questa carta raffigura spesso una figura scheletrica che avanza oltre le apparenze, pronta a recidere ciò che non serve più per permettere a nuove possibilità di emergere. La Morte nei tarocchi sfida a lasciare andare con coraggio, a compiere il salto necessario affinché qualcosa di nuovo e più autentico possa nascere dalle ceneri del passato.

Per il segno dello Scorpione, la carta della Morte è un archetipo affine. Simbolo per eccellenza della rigenerazione e del cambiamento profondo, l’oroscopo di oggi vi invita ad abbracciare il processo di liberazione da ciò che vi trattiene, che siano vecchie abitudini, relazioni logore o semplicemente schemi mentali limitanti. Lo Scorpione, segno d’acqua e custode delle energie sottili della rinascita, è chiamato a cavalcare il cambiamento senza attaccamenti sterili. La forza emotiva e la tenacia tipiche del segno permettono di attraversare i passaggi più bui nella certezza che, anche nelle situazioni più difficili, il germoglio della rinascita è già in azione. Questo oroscopo dei tarocchi è un invito a vedere nei tagli e nei distacchi di oggi un passaggio necessario verso una primavera interiore.

Parallelismi con altre culture

La trasformazione simboleggiata dalla carta della Morte trova riscontro in molteplici tradizioni mondiali. Nell’antico Egitto, il mito di Osiride rappresenta la morte e la rinascita ciclica: il dio, ucciso e smembrato, viene ricomposto da Iside e risorge come sovrano del regno dei morti, custode della rigenerazione dei raccolti e degli spiriti. Nella cultura cinese, il mito della fenice che rinasce dalle proprie ceneri rappresenta lo stesso processo di dissoluzione e ricostruzione, diventando un simbolo di speranza e di rinnovamento. In Messico, la celebrazione del Día de los Muertos onora l’inevitabile legame tra vita e morte, proponendo la perdita non come tragedia, ma come opportunità di riconnessione spirituale e di memoria affettiva.

Anche nella filosofia buddista, la legge d’impermanenza ricorda che ogni forma è destinata a cambiare, favorendo così la crescita continua della consapevolezza.

Consiglio delle stelle per gli Scorpione: lasciate andare ciò che non vi serve più

L’oroscopo dei tarocchi di oggi offre uno spunto pratico: affidatevi al processo di trasformazione, senza paura di tagliare i legami con ciò che appare ormai sterile. Un rituale semplice può essere quello di dedicarsi a una pulizia simbolica della propria casa o del proprio spazio interiore, scegliendo oggetti, pensieri o comportamenti che sentite ormai distanti dalla vostra nuova essenza. Questo vi aiuterà a creare uno spazio di accoglienza per le opportunità che la vita vi sta preparando.

Coltivate un atteggiamento di fiducia nei confronti dei cambiamenti, anche quando sembrano richiedere sacrifici dolorosi, e ricordate che lo Scorpione cresce attraverso la metamorfosi. Ogni ciclo che si chiude spalanca le porte a un orizzonte ancora tutto da scoprire, dove la vostra forza interiore avrà modo di manifestarsi con rinnovata intensità.