Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, domenica 22 marzo 2026, gli Ariete sono accompagnati dall’arcano maggiore del Bagatto. Questa carta rappresenta l’inizio, l’istinto creativo e la volontà di manifestare ciò che risiede nel profondo. Tradizionalmente, il Bagatto simboleggia l’arte di trasformare una semplice idea in atto concreto, come un artigiano che trasmuta il pensiero in realtà tangibile. La figura del Bagatto, tipica dei tarocchi di Marsiglia, regge sul tavolo gli strumenti di ogni mestiere, indicando che tutte le risorse necessarie sono a disposizione di chi ne sa fare uso con intelligenza e audacia.

In questa giornata, l’oroscopo suggerisce che la potenzialità di cominciare qualcosa di nuovo o di dare il via a una fase di cambiamento sarà particolarmente accessibile agli Ariete.

L’energia indomita degli Ariete trova nel Bagatto una fonte di ispirazione preziosa. Questo arcano sprona a prendere l’iniziativa e a confidare nelle proprie capacità, valorizzando il coraggio tipico del segno per superare esitazioni e dubbi. Spesso considerati pionieri dello zodiaco, gli Ariete potranno oggi sentire una spinta verso la sperimentazione, l’innovazione e il superamento dei limiti abituali. L’oroscopo dei tarocchi sottolinea come questa giornata possa offrire occasioni propizie per dimostrare abilità e saper integrare intuizione e azione.

Il Bagatto invita a non disperdere energie in troppe direzioni, ma piuttosto a canalizzarle per dare forma concreta ai propri desideri.

Parallelismi con altre culture

La figura simbolica del Bagatto è riscontrabile in diverse tradizioni esoteriche e culturali. Nella mitologia egizia, Thot era il dio degli scribi, patrono dell’invenzione e della scrittura, capace di creare realtà con la parola e il pensiero, proprio come il Bagatto, che modella il destino dalla materia grezza dei suoi strumenti. Nell’arte della cerimonia nella tradizione Yoruba, il Babalawo è il maestro che, attraverso il sistema Ifá, apre nuove possibilità consultando le energie universali: anche qui emerge la capacità di canalizzare volontà e creatività.

Nella cultura dei nativi americani, in particolare presso gli Hopi, il Coyote è il trickster, simbolo di trasformazione, improvvisazione e rinnovamento. In questa ottica, il Bagatto rappresenta la facoltà di ricominciare e di trovare soluzioni originali dove altri vedono solo ostacoli.

Consiglio delle stelle per gli Ariete: usate la creatività del Bagatto

L’oroscopo dei tarocchi invita gli Ariete a mettere in gioco la creatività, senza aver paura di mostrare la propria unicità né di osare nuovi percorsi. Potrebbe essere il momento ideale per dare il via a un progetto personale, sperimentare nuove strategie sul lavoro o sostituire vecchie abitudini con soluzioni fresche. Il Bagatto consiglia di scegliere un obiettivo concreto e di dedicare tempo ed energia per realizzarlo, evitando la dispersione e gli eccessi di entusiasmo non canalizzato.

Lasciatevi guidare dalla curiosità, rimanendo aperti alle possibilità offerte dalla giornata. Ricordate che ogni gesto, per quanto piccolo, può essere la scintilla iniziale di una trasformazione significativa secondo gli insegnamenti profondi di questo arcano.