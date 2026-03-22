Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, domenica 22 marzo 2026, i Pesci affrontano il potente simbolismo della Luna. Questa carta, nell’arcano maggiore, rappresenta i territori dell’inconscio, le illusioni, i sogni e le ombre che si muovono appena sotto la superficie razionale. La Luna invita a navigare nell’ambiguità, ad ascoltare gli echi delle emozioni profonde, accogliendo sia la luce che guida sia le nebbie che confondono. Riflette come uno specchio mutevole, offrendo sussurri da mondi nascosti che attendono solo di essere riconosciuti e compresi.

La carta della Luna è tradizionalmente interpretata come la chiamata a esplorare quella dimensione intima dove la logica si dissolve e resta soltanto la verità dei sentimenti.

Per i Pesci, segno che si distingue per sensibilità e una connessione quasi spirituale con l’universo emotivo, l’influsso della Luna nell’oroscopo di oggi assume un significato particolarmente profondo. Le vostre emozioni potranno apparire inesplicabili, inafferrabili come onde che arrivano dal largo. Questo arcano richiama alla mente la vostra naturale propensione a sentire oltre il visibile, a cogliere sfumature che spesso sfuggono agli altri. Potreste sentirvi posti davanti a scelte non immediate, perplessità o sogni più vividi del solito.

È il momento di accogliere la complessità del vostro sentire, senza forzare spiegazioni, ma lasciando che la voce silenziosa dell’intuizione vi guidi.

Parallelismi con altre culture

La simbologia lunare si ritrova in numerose tradizioni del mondo. Nell’antico Egitto, la dea Iside era associata alla Luna, venerata come custode dei cicli vitali e delle leggi misteriose che governano la trasformazione. In India, la Luna, chiamata Chandra, è legata alla mente, alle emozioni ed è considerata la regina della notte, capace di influenzare sogni e stati d’animo. Nel folclore scandinavo, Mani è il dio luna, considerato il tessitore del cambiamento e del destino tra le stelle, rappresentando il cammino per chi cerca verità nascoste.

Similmente, nelle credenze degli aborigeni australiani, la Luna è una presenza mutevole che insegna ad ascoltare le storie che si celano nei silenzi della natura. Queste immagini suggeriscono come ogni cultura abbia visto nella Luna uno specchio dell’anima, riconoscendole un potere misterioso e gentile che accompagna le notti e trasforma i pensieri in visioni.

Consiglio delle stelle per i Pesci: affidatevi alla saggezza dei sogni

L'oroscopo dei tarocchi di oggi suggerisce ai Pesci di dedicare tempo alla contemplazione e all’ascolto del mondo interiore. Oggi le risposte che cercate non verranno dalla razionalità, ma dalle impressioni e dalle sensazioni che emergono spontanee, magari attraverso una camminata sotto la luce lunare o prendendo appunti sui sogni notturni.

Le pratiche creative, come il disegno, la scrittura o la musica, potrebbero rivelarsi strade privilegiate per esprimere ciò che non trova parole. Affidatevi alla lentezza e lasciate emergere quel che si cela sotto la superficie: spesso le intuizioni più luminose provengono proprio dalle zone d’ombra che la Luna custodisce. Seguite il richiamo dei simboli e delle metafore, poiché solo chi sa fidarsi della propria percezione può scorgere le reali opportunità tra le pieghe dell’invisibile.