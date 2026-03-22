Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, domenica 22 marzo 2026, gli Scorpione sono accompagnati dall'arcano maggiore della Morte. Per tradizione esoterica, la Morte non simboleggia una fine in senso letterale, ma piuttosto una trasformazione radicale, un ciclo che giunge al suo termine per dare origine a un nuovo inizio. Il suo simbolismo richiama la necessità di lasciare andare ciò che non serve più, proprio come il serpente che cambia pelle: la rinascita esige il distacco da abitudini, situazioni o emozioni non più utili. Questa carta invita a un processo di rinnovamento profondo e inevitabile, necessario per evolvere attraverso una metamorfosi personale.

Gli Scorpione sentono, più di altri segni, il richiamo dell’oscuro e del misterioso, mostrando nella loro vita quotidiana una tendenza naturale a rigenerarsi attraverso il superamento delle crisi. L’influsso della Morte, nell’oroscopo odierno, si sovrappone armoniosamente a questa inclinazione. Si avverte un’energia intensa che spinge a lasciar cadere le vecchie strutture, invitando a ridefinire ruoli, idee e rapporti che appesantiscono. Non si tratta di un abbandono doloroso, bensì di una liberazione consapevole verso una nuova autenticità: proprio come il leggendario Scorpione che sopravvive al proprio veleno, è possibile accostarsi oggi con coraggio alla trasformazione, accettando anche l’ignoto che ne consegue.

Parallelismi con altre culture

La simbologia della Morte trova riscontro in molte culture del mondo, dove il concetto di fine e inizio è visto come parte di un unico grande ciclo. Nel sistema Ifá della religione Yoruba, il passaggio tra le fasi della vita è rappresentato da Odu che segnano momenti cruciali di cambiamento: la morte terrena conduce a una rinascita spirituale, senza soluzione di continuità. In Cina, il mito della fenice illustra perfettamente la distruzione che precede il rinnovamento, con l’uccello leggendario che si consuma nelle fiamme solo per rinascere dalle proprie ceneri. Nella filosofia tibetana, il Bardo indica il periodo di transizione tra la morte di una vita e la nascita di un'altra, sottolineando che ogni fine è solo una soglia per ulteriori possibilità.

L’antico Egitto celebrava il viaggio di Osiride, il dio che moriva e rinasceva, simboleggiando la potenza trasformatrice della morte come portale verso la luce. Ogni cultura esprime così, seppur in forme diverse, la fiducia nella ciclicità e nel valore rigenerante dei finali.

Consiglio delle stelle per gli Scorpione: abbracciate la trasformazione senza resistenze

L'oroscopo dei tarocchi suggerisce di vivere questa giornata con la consapevolezza che solo lasciando andare il passato si può accedere a possibilità inaspettate. Siate determinati nel riconoscere le situazioni che hanno esaurito il loro corso, tagliando con lucidità ciò che ostacola il progredire della vostra essenza. Cercate rituali simbolici che aiutino a celebrare questo passaggio, come scrivere una lettera di addio a una parte di voi che si è conclusa, oppure dedicare un momento meditativo alla visualizzazione della vostra rinascita.

Abbandonare la paura della perdita significa accordarsi con il ritmo universale delle cose, seguendo un impulso naturale verso la rinascita e non contro di essa. Proprio attraverso questa apertura al nuovo, la giornata può diventare occasione di potere personale e rinnovamento autentico, in linea con quanto la carta della Morte rappresenta nell’oroscopo odierno.