Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, giovedì 12 marzo 2026, gli Ariete ricevono la benedizione del Bagatto, arcano maggiore legato a inizio, creatività e capacità di trasformazione. Il Bagatto, chiamato spesso anche il Mago nei testi più antichi, simboleggia l'arte di rendere possibili le idee attraverso l'azione concreta. Egli maneggia i suoi strumenti sul tavolo non solo come illusionista, ma come colui che trasforma le potenzialità in realtà, dimostrando la forza dell'ingegno e della volontà. Il suo messaggio vibra tra le mani di chi ogni giorno sceglie di agire, di sperimentare e di credere nelle proprie risorse, risvegliando la magia nascosta nei gesti quotidiani.

Per gli Ariete il Bagatto rappresenta un richiamo all'azione e all'iniziativa, tratti profondi di questo segno. L'energia del giorno odierno stimola l'impulso a provare sentieri inediti, affrontando con audacia ogni nuova sfida. Si tratta di una fase particolarmente favorevole per proporre idee, lanciarsi in progetti personali o, semplicemente, guardare la realtà con occhi rinnovati. Il Bagatto conferisce fiducia nei propri mezzi, rinnovando la consapevolezza che ogni iniziativa, anche la più piccola, nasconde in sé un potere trasformativo. Questa carta invita gli Ariete a non temere l'imprevisto e ad accogliere la giornata come un terreno fertile su cui seminare creatività e coraggio.

Parallelismi con altre culture

Le qualità incarnate dal Bagatto trovano eco in molte tradizioni del mondo. Nella cultura Yoruba, ad esempio, il dio Eshu è considerato il messaggero tra gli dei e rappresenta l’ingegno, la parola e la strada che si apre davanti a chi sa adattarsi e intuire nuove vie. Nell’antico Egitto, Thot era venerato come il dio della scrittura e dell’invenzione, custode della saggezza e delle arti magiche, molto simile al Bagatto per capacità di manipolare e creare grazie all’intelletto. In epoca rinascimentale europea, l’alchimista incarna la stessa tensione verso la trasformazione degli elementi e della realtà, operando attraverso conoscenza e sperimentazione. Persino nella mitologia indiana, il dio Ganesha non solo rimuove gli ostacoli, ma viene celebrato anche come ispiratore della saggezza pratica, fondamentale per affrontare l’ignoto.

Queste figure sottolineano, in forme diverse, il valore universale dell'invenzione e della fiducia in se stessi.

Consiglio delle stelle per gli Ariete: trasformate le idee in azione

L'oroscopo dei tarocchi suggerisce di accogliere la giornata imitando la destrezza del Bagatto. Valorizzate le vostre capacità naturali di iniziativa e bando alla paura davanti a ciò che non conoscete. Dedicate qualche minuto, appena svegli, a fissare le idee più brillanti che affiorano alla mente e scegliete una di esse per darle subito concretezza. Anche un piccolo gesto di creazione può innescare reazioni a catena sorprendenti nel corso della giornata, aprendo porte e rinnovando energie. Ricordate che la vera abilità del Bagatto risiede nel saper cogliere il momento giusto e nell'affrontare la realtà con spirito curioso. Oggi, ogni Ariete potrà allenare quella meravigliosa arte di fare, sperimentare e, forse, scoprire un talento ancora nascosto tra le pieghe della routine quotidiana.