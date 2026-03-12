Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, giovedì 12 marzo 2026, i Gemelli si trovano sotto l'influsso del Bagatto, arcano maggiore che incarna il principio dell'inizio, la curiosità, il talento multiforme e l’arte del “fare”. Il Bagatto è spesso rappresentato come un giovane davanti a un tavolo con oggetti diversi, simbolo delle molteplici possibilità che la vita offre e delle risorse interiori che possono essere usate per dare vita a nuove idee e progetti. La sua energia richiama all'azione, ma anche alla consapevolezza del proprio potenziale creativo, invitando a usare tutte le proprie risorse con intelligenza e flessibilità.

In questo oroscopo dei tarocchi, il Bagatto sprona ad agire, ma anche a credere nell’abilità di trasformare ogni situazione in occasione di crescita personale.

Nella giornata odierna, i Gemelli saranno condotti a sperimentare concretamente le molteplici potenzialità insite nella loro natura. Il Bagatto, come rappresentazione simbolica della creatività pura, è affine alla natura doppia e mutevole del vostro segno. Le mani abili del Bagatto, infatti, ricordano il bisogno dei Gemelli di comunicare, imparare e cambiare prospettiva, proprio come chi si destreggia tra lingue, idee e situazioni. Oggi la rapidità mentale, la capacità di rinnovarsi e il desiderio di esplorare diversi ambiti potranno tradursi in soluzioni originali soprattutto se sarete pronti a mettervi in gioco senza timori, accettando la fortuna della sorpresa.

Parallelismi con altre culture

La figura del Bagatto trova riscontri in molte culture che celebrano l’astuzia e il talento poliedrico. Nel teatro giapponese dell'Ukiyo-e, la maschera dello “shinobi” rappresenta colui che assume vari ruoli per raggiungere il proprio scopo, simile all’abilità trasformista del Bagatto. In Africa Occidentale, la figura del trickster (ad esempio Anansi il Ragno tra gli Akan del Ghana) esprime la capacità di utilizzare l’intelligenza e il racconto per superare ostacoli, affermando che la mente flessibile spesso prevale sulla forza pura. Nelle antiche culture mesoamericane, Quetzalcoatl era un dio associato al vento e alla parola, alle nuove scoperte e alla trasformazione.

Tutti questi archetipi mettono in comune la centralità della comunicazione e l’impulso a percorrere sentieri molteplici come fa il Bagatto nei tarocchi, passando senza confini tra diversi piani dell’esistenza.

Consiglio delle stelle per gli Gemelli: seguite la spinta creativa senza timori

L'oroscopo dei tarocchi consiglia ai Gemelli di non lasciarsi frenare dal timore di sbagliare nelle proprie iniziative. Il Bagatto ricorda che la padronanza delle idee nasce dalla spontaneità e dalla volontà di agire. Sarebbe utile incanalare l’energia in un nuovo progetto, magari creativo o intellettuale, o affrontare con entusiasmo una situazione che richiede un adattamento rapido. Praticare l’arte del “primo passo” oggi può portare risultati sorprendenti; basta tenere vivo il desiderio di apprendere e di lasciarsi guidare dalla curiosità.

Evitate la dispersione, scegliendo di mettere a frutto uno dei vostri tanti talenti: la versatilità degli Gemelli è un tesoro, ma lo diventa davvero solo se viene orientata verso un intento concreto. La giornata odierna offre una tavolozza di possibilità, sta a voi dipingere il vostro percorso con le tinte dell'audacia e dell’inventiva.