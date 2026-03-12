Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, giovedì 12 marzo 2026, i Pesci sorreggono la vibrante energia della Luna, arcano maggiore che domina i territori ambigui dell’inconscio e dei sentimenti profondi. In molte tradizioni esoteriche, la Luna incarna il mistero delle emozioni nascoste e l’infinità degli stati onirici, disvelando illusioni e offrendo la chiave per esplorare ciò che si cela dietro l’apparenza della realtà quotidiana. La sua luce argentea riflette, più che illuminare, invitando a osservare i propri moti interiori con occhi nuovi, oltre la superficie dell’abitudine.

I Pesci, segno d’acqua e di continua trasformazione, si specchiano perfettamente in questa carta. L’oroscopo dei tarocchi odierno suggerisce una giornata in cui il confine tra sogno e realtà si assottiglia, portando con sé possibilità di intuizioni profonde, ma anche il rischio di rimanere intrappolati nelle nebbie dell’indecisione. La Luna invita i Pesci a fidarsi delle percezioni intuitive, poiché spesso le risposte che cercano arrivano nei momenti di calma o tramite simboli che parlano direttamente al cuore. Siate consapevoli delle vostre sensazioni e lasciatevi trasportare da quell’empatia fluida che da sempre vi contraddistingue, evitando però di naufragare nell’irrazionale.

Parallelismi con altre culture

La simbologia lunare, così centrale nei tarocchi e nell'oroscopo di oggi per i Pesci, trova echi profondi in numerosi sistemi culturali. Nella tradizione Yoruba dell’Africa occidentale, la dea Yemanja viene venerata come signora delle acque, della maternità e delle profondità dell’anima, proprio come la Luna influenza le maree e governa i sentimenti più celati. In Giappone, la figura della dea Tsukuyomi rappresenta la luna silente e osservatrice, custode dei sentimenti sommessi e degli enigmi notturni. Nella mitologia azteca, la divinità Coyolxauhqui simboleggia la luna sconfitta ma maestosa, portatrice di cicli, cambiamenti e rinascite continue. In ogni cultura la Luna suggerisce adattabilità, mistero ma anche una profonda saggezza nascosta nel femminile sacro.

Similmente, nella poesia persiana, il volto dell’amata viene spesso associato al bagliore lunare, capace di confondere il male e proteggere con dolcezza silenziosa. Da questi racconti risalta una comune attitudine a vedere nel riflesso lunare la porta verso ciò che non si mostra apertamente ai sensi ma è fondamentale per la comprensione profonda della vita.

Consiglio delle stelle per i Pesci: seguite le orme silenziose della vostra immaginazione

Oggi, l'oroscopo dei tarocchi suggerisce ai Pesci di affidarsi alla potenza silenziosa della Luna, ascoltando i messaggi che arrivano dall’inconscio. Se vi sentite più sensibili o inclini alla fantasia, lasciatevi guidare nella creatività anziché cercare di reprimere queste ondate emotive.

Dedicate qualche minuto della giornata all’arte, alla scrittura, oppure alla semplice contemplazione del cielo notturno: questi gesti aiuteranno a rafforzare il dialogo interiore e a dissipare le ombre dell’incertezza. Non temete se oggi le cose non appaiono completamente chiare; la Luna insegna che per raggiungere la verità occorre attraversare il labirinto della propria anima. Date spazio ai sogni e rispettate la vostra sensibilità, usandola come bussola preziosa nelle scelte quotidiane. Solo attraversando i paesaggi misteriosi delle proprie emozioni potrete, come insegna la Luna, trovare risposte che altrimenti resterebbero celate dietro il velo della razionalità.