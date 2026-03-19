Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, giovedì 19 marzo 2026, l'Acquario viene guidato dall'arcano maggiore del Matto. Questa carta, associata al numero zero, simboleggia l'inizio di un viaggio, la spinta verso l'ignoto e la capacità di lasciarsi trascinare dagli eventi con fiducia ingenua ma anche audace. Il Matto rappresenta il vagabondo che abbraccia la vita con leggerezza e coraggio, portando con sé solo uno zaino lievemente carico, segno di distacco dai pesi materiali e di apertura alle infinite possibilità. Nell'universo simbolico dei tarocchi, il Matto è colui che rifiuta le convenzioni, scegliendo di esplorare i limiti dell’esperienza e dando la priorità all’intuizione più che alla logica.

L'energia del Matto entra in sintonia profonda con lo spirito dell'Acquario, segno che per natura non si lascia imbrigliare dagli schemi precostituiti e tende sempre a guardare oltre l’orizzonte. Questo oroscopo dei tarocchi suggerisce che la giornata sarà permeata da una voglia di libertà, di sperimentazione e di abbandono delle vecchie certezze. Nella vita quotidiana, potreste riconoscere il desiderio di abbracciare scelte insolite o di liberarsi da ruoli e abitudini che non vi rappresentano più. L’atteggiamento del Matto non coincide con la superficialità, ma richiama la sana follia dell’innovare, del ricominciare e dell’intraprendere percorsi mai tentati, proprio come solo un Acquario sa fare.

Parallelismi con altre culture

La figura del Matto non è estranea ad altre tradizioni oltre ai tarocchi europei. Nel teatro indiano, il personaggio del Vidushaka, il giullare delle sacre rappresentazioni sanscrite, accompagna spesso il protagonista principale, rompendo con umorismo e imprevedibilità la struttura della storia. Nella cultura nativa americana si trova invece il mito del Trickster, incarnato da coyote o corvo: uno spirito impertinente che, attraverso comportamenti bizzarri, insegna la saggezza dell’adattamento e del cambiamento continuo. Anche il carnevale sudamericano reinterpreta il tema della follia creativa, ribaltando per un momento le norme sociali e celebrando l’irriverenza come valore catartico.

Nelle maschere della commedia dell’arte italiana, Arlecchino aggiunge una dimensione di meraviglia ingenua e libertà assoluta, richiamando proprio la spontaneità gioiosa del Matto.

Consiglio delle stelle per gli Acquario: accettate l’imprevisto con apertura

Oggi, l’oroscopo dei tarocchi vi invita a coltivare lo spirito del Matto attraverso l’accoglienza dell’imprevisto. Siate pronti ad accogliere nuove idee, anche se appaiono poco logiche o fuori dal comune, poiché potrebbero rivelarsi occasioni per scoprire talenti o passioni inattese. Concedetevi il lusso di lasciarvi stupire dagli incontri e dagli eventi che sfuggono ai programmi ordinari. L’energia di questa carta spinge alla leggerezza e alla capacità di non giudicarsi troppo severamente per possibili errori: anche nelle apparenti cadute, infatti, si nasconde spesso la via verso una consapevolezza più libera. Offrite fiducia alla direzione che si presenta spontaneamente, lasciando da parte la necessità di controllare tutto, per vivere appieno l’essenza un po’ folle e scintillante che vi distingue.