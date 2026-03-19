Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, giovedì 19 marzo 2026, i Pesci sono guidati dalla carta della Luna. Questo arcano maggiore custodisce in sé il fascino dell’incertezza, della trasformazione notturna e delle verità che spesso nuotano nei fondali dell’inconscio. L’immagine della Luna nei tarocchi è legata alla ciclicità dei sentimenti, alle illusioni e agli inganni della mente, come pure alla creatività che sboccia dove la ragione non osa mettere piede. La sua luce non è mai fissa, e ciò che illumina è sempre anche in parte velato dall’ombra, suggerendo che ciò che si intuisce è solo una piccola porzione della realtà interiore.

Nel vissuto quotidiano, per i Pesci, la Luna rappresenta la naturale inclinazione alla profondità emotiva e spirituale. Questo segno d’Acqua si muove spesso tra le pieghe dell’empatia, della sensibilità e della percezione del non visibile. La Luna invita i Pesci a onorare i propri sogni e le proprie insicurezze, lasciando spazio ai messaggi dell’inconscio che oggi possono emergere con maggiore intensità. Il velo tra realtà e immaginazione tende a farsi più sottile: le intuizioni sono spesso profetiche, e conviene ascoltare le emozioni senza lasciarsi però travolgere da paure prive di fondamento. L’oroscopo dei tarocchi rivela dunque una giornata ricca di suggestioni e di significati nascosti.

Parallelismi con altre culture

Nell’antica Cina, la Luna era venerata come manifestazione della dea Chang’e, protagonista di miti che narrano di desideri irraggiungibili e sacrifici votati all’amore. Anche la poesia giapponese, in particolare nei versi degli haiku, celebra la Luna come simbolo dell’epifania silenziosa che scaturisce dall’introspezione notturna. Nelle tradizioni dei popoli Maya, la Luna regolava non solo il ciclo agricolo, ma anche i rituali di purificazione e i passaggi iniziatici: il suo cammino determinava i momenti propizi per connettersi con il divino e per fidarsi della saggezza dei sogni. In Africa, nella cosmologia Yoruba, la Luna (Osupa) rappresenta la potenza della memoria e della divinazione, invitando gli individui a prestare attenzione ai segnali che si manifestano con discrezione, ma che portano insegnamenti essenziali.

Consiglio delle stelle per i Pesci: ascoltate le profondità della Luna

L’oroscopo dei tarocchi vi indirizza verso la necessità di prestare attenzione alle vostre percezioni più sottili, senza però confonderle con mere illusioni. Dedicate del tempo all’ascolto interiore: attraverso tecniche come la scrittura automatica o il disegno libero, potrete dare voce a ciò che affiora dal vostro subconscio. Confrontate le vostre sensazioni con il vissuto presente, tenendo in considerazione che non tutto ciò che si prova corrisponde a un reale pericolo o promessa, ma può offrire spunti preziosi per comprendere meglio sé stessi. La Luna insegna a navigare tra le emozioni accettando l’ambivalenza e riconoscendo la bellezza delle zone d’ombra: il consiglio delle stelle è quello di accogliere la complessità del vostro sentire e di trasformarla in fonte di ispirazione, per arricchire la vostra creatività e vivere con maggiore autenticità.