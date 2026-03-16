Nell’oroscopo dei tarocchi di oggi, lunedì 16 marzo 2026, i Pesci sono guidati dall’energia arcana della Luna, simbolo di sogno e profondità subconscia. Questo arcano maggiore incorpora la dimensione onirica e l’incertezza, rappresentando cammini avvolti nella nebbia e verità che si rivelano solo con il tempo. Secondo la tradizione dei tarocchi, la Luna invita ad accogliere i moti interiori, a confrontarsi con quanto resta nascosto sotto la superficie della coscienza, ma anche a comprendere che ogni illusione nasconde un segreto prezioso, se si ha il coraggio di indagare oltre il visibile.

Il suo chiaroscuro non nega la realtà, la arricchisce di sfumature.

Per gli Pesci, questo oroscopo si declina in una giornata delicata e suggestiva. L’affinità profonda che il segno ha con il mondo dell’inconscio, dell’arte e della sensibilità viene amplificata dall’arcano della Luna. Oggi le emozioni potranno prendere il sopravvento, mostrando quanto sia importante fidarsi dell’intuito più che della logica razionale. Il senso di smarrimento può trasformarsi in fonte inesauribile di creatività e riflessione, mentre i sogni rivelano particolari che la veglia ignora. Come le onde che muovono il mare interno dei Pesci, la Luna porta messaggi criptati che solo la pazienza e il coraggio possono decifrare.

Parallelismi con altre culture

Il simbolismo lunare affiora in molte culture, da Oriente a Occidente. Nella tradizione nativa americana, la Luna rappresenta lo spirito della Madre che governa i ritmi dell’acqua e le maree, collegandosi profondamente al ciclo delle emozioni. Nella mitologia yoruba, Yemonja è la madre delle acque e incarna qualità empatiche e di accoglienza, simili a quelle illuminate dall’arcano della Luna. In Giappone, la Luna è considerata fonte di ispirazione poetica e misteriosa: la festa dello Tsukimi celebra l’osservazione della sua lucentezza come mezzo per riflettere su bellezza effimera e introspezione. L’antico Egitto vedeva nella dea Iside la signora delle notti illuminate, protettrice degli enigmi e dei sogni rivelatori che plasmano la realtà con il loro ritmo nascosto.

Così, in ogni cultura, la Luna si lega a mistero, metamorfosi e risveglio interiore.

Consiglio delle stelle per gli Pesci: lasciatevi guidare dall’intuito più che dal ragionamento

L’oroscopo dei tarocchi suggerisce di concedere fiducia alle intuizioni, soprattutto oggi, sotto lo sguardo della Luna. Rallentare, ascoltare i segnali sottili del mondo emotivo e prendersi tempo per la contemplazione faciliterà la nascita di nuove consapevolezze. Tenere un diario onirico può aiutare a dare voce ai simboli che emergono durante la notte, così come il dedicarsi a pratiche artistiche stimolerà la fantasia e la comprensione di sé. La Luna insegna che la verità si cela nelle profondità: esplorarle con coraggio porta a intuizioni che nessun pensiero razionale può accogliere del tutto. La ricchezza di questa giornata risiederà nel saper danzare tra luci e ombre, accettando come le incertezze siano il terreno fertile per l’immaginazione e la crescita interiore.