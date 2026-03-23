Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, lunedì 23 marzo 2026, il segno dell'Ariete incontra il Bagatto, arcano maggiore che da secoli rappresenta il principio attivo e la scintilla iniziale. Il Bagatto è mago e artigiano, simbolo di chi possiede tutte le risorse necessarie per trasformare possibilità in realtà. Sulla tavola custodisce gli strumenti di ogni mestiere, suggerendo che il momento è quello ideale per dare vita a iniziative nuove, assecondando il coraggio di chi osa il primo passo senza indugi. In ogni cultura esoterica, la figura del Bagatto equivale alla promessa del principio, colui che plasma il destino partendo dal caos e dalla pura intenzione.

Questa carta, nel vostro oroscopo, invita a onorare il potere nascosto nella volontà personale, evidenziando la forza della scelta e dell’ingegno.

L’energia prorompente e impulsiva degli Ariete trova oggi un alleato prezioso nel Bagatto, archetipo di inizio e autodeterminazione. Come il Bagatto, guidati da un entusiasmo instancabile, gli Ariete tendono a lasciare un’impronta ovunque vadano, pronti a sperimentare strade nuove e a rischiare pur di aprire porte che nessuno ha mai varcato. L’oroscopo di oggi sottolinea la sinergia tra l’energia del segno e quella dell’arcano, suggerendo che la giornata offre terreno fertile per lanciare nuovi progetti, affrontare ostacoli con audacia e tramutare idee ancora inespresse in esperienze concrete.

La chiave è non lasciarsi limitare dalla paura dell’ignoto ma affrontare ogni evento con la sicurezza che l’inizio porta in sé già una magica promessa.

Parallelismi con altre culture

Nel sistema filosofico cinese, la figura del creatore si ritrova nel mito di Pangu, il gigante che separò caos e ordine dando origine al mondo, proprio come il Bagatto che trasforma il potenziale in azione tangibile. Anche nella cosmologia Yoruba, nel sistema Ifá, il principio attivo è rappresentato da Eshu, il messaggero e custode dei crocevia, simbolo di scelta e iniziativa. In India, nella dottrina vedica, la forza di Brahma, il creatore, incarna quell’impulso all’origine di ogni nuova impresa: la spinta iniziale, il desiderio che tutto plasmerà.

In tutte queste visioni, ciò che accomuna il Bagatto è la funzione di ponte tra volontà e manifestazione, tra sogno e realizzazione pratica, ribadendo quanto la magia dell’inizio sia universale e sempre rinnovabile. Ogni cultura riconosce che la forza della creazione appartiene a chi osa agire, plasmandola secondo il proprio talento.

Consiglio delle stelle per gli Ariete: sfruttate il potere dell’inizio

Secondo l’oroscopo dei tarocchi, per gli Ariete la giornata è propizia a sperimentare e ad affrontare senza esitazioni ciò che appare come una sfida. Prendete esempio dal Bagatto che, grazie alla sua versatilità, trasforma immediatezza e spontaneità in occasioni uniche. La chiave sta nel canalizzare la vostra energia verso un obiettivo concreto, evitando dispersioni.

Dedicate attenzione anche agli strumenti concreti: una messa a punto delle risorse e una pianificazione agile possono rendere ogni impresa meno ardua. L’oroscopo odierno suggerisce di restare aperti alla sorpresa, allo slancio creativo e alla fiducia nei propri mezzi. Ogni nuovo inizio nasconde già la sua ricompensa e solo chi osa il primo passo, fedele alla natura del Bagatto, potrà scoprire orizzonti prima insospettati.