Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, martedì 10 marzo 2026, i Pesci ricevono l'influsso arcano della Luna, una carta che richiama le profondità dell'inconscio, la forza del mistero e il potere evocativo dei sogni. La Luna è il regno delle emozioni nascoste, dei desideri inespressi e dei momenti in cui il confine tra ciò che è reale e ciò che viene percepito si fa sottile, quasi impalpabile. Questo arcano maggiore simboleggia la capacità di penetrare oltre le apparenze, di ascoltare la propria voce interiore e cogliere i segnali che arrivano dal substrato più profondo della psiche.

Nella tradizione esoterica, la Luna rappresenta anche le ombre che accompagnano il cammino personale, lasciando intravedere la necessità di affrontare illusioni e paure per avanzare realmente.

Gli Pesci sono il segno che meglio incarna questa energia lunare: la sensibilità, l'inclinazione all'empatia e la propensione a correre dietro ai sogni sono tratti distintivi della loro natura. In questa giornata, l'oroscopo suggerisce di abbandonarsi senza timore alle onde irregolari dell'anima. La Luna chiama a una maggiore introspezione e invita a prestare attenzione ai messaggi che arrivano dalle profondità dell'inconscio, siano essi sogni notturni, intuizioni improvvise o stati d’animo sfuggenti. Questo non è tempo di disperdersi nelle distrazioni o nelle illusioni, ma di lasciarsi trasportare dal proprio flusso interiore, senza paura di navigare acque meno chiare.

Parallelismi con altre culture

Nel mito giapponese, la dea Tsukuyomi rappresenta la Luna, portatrice di luce nelle ore tenebrose e custode dei misteri della notte. La sua figura riflette la dualità tra chiarezza e ombra, così simile alla tensione vissuta dai Pesci sotto l’influsso di questa carta. Nella tradizione degli Yoruba della Nigeria, la luna (Osupa) svolge un ruolo centrale nei racconti del sistema Ifá, agendo come simbolo di passaggio e trasformazione, mediando tra il visibile e l’invisibile. In antiche civiltà mesoamericane, come i Maya, la Luna era associata alla dea Ix Chel, protettrice delle acque e dei cicli vitali, collegando ancora una volta l’elemento liquido al tema dell’inconscio, così legato al segno dei Pesci.

Questi riferimenti mettono in luce come il simbolismo lunare sia universalmente connesso ai temi dell’intuizione, della trasformazione e della capacità di accogliere la parte più vulnerabile del sé.

Consiglio delle stelle per gli Pesci: accogliete il messaggio della Luna

L'oroscopo di oggi suggerisce un approccio attento verso il proprio mondo interiore. Ascoltate la vostra sensibilità, prendete nota dei sogni e lasciatevi attraversare dalle emozioni senza giudizio. Potrebbe rivelarsi utile tenere un diario onirico o dedicarsi a pratiche contemplative come la pittura o la scrittura, così da dare forma e senso ai sentimenti che emergono. L’arcano della Luna incoraggia a non respingere l’incertezza, ma a considerarla come una fase necessaria del percorso personale.

Attraverso il confronto sincero con le proprie paure e illusioni, i Pesci potranno riconnettersi con una parte autentica di sé e trovare ispirazione anche nei momenti di inquietudine. Questo oroscopo celebra la capacità di navigare le acque profonde, sapendo che ogni viaggio nell’ombra prelude a nuove forme di rinascita e conoscenza personale.