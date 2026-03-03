Nell’oroscopo dei tarocchi di oggi, martedì 3 marzo 2026, l’arcano maggiore che accompagna i Pesci è la Luna. Questo simbolo, profondamente legato all’inconscio e agli stati onirici, invita a immergersi in acque inesplorate dell’anima, dove le emozioni si confondono fra realtà e illusioni. La Luna, circondata da cani e lupi che ululano, rappresenta infatti la tensione tra la ragione e l’istinto, suggerendo che non tutto è visibile in superficie e spesso la soluzione si trova abbracciando l’ambiguità piuttosto che respingendola. L’oroscopo dei tarocchi sottolinea come l’energia lunare stimoli la sensibilità artistica e la chiaroveggenza, accompagnando verso uno stato di profonda ricettività ma anche di cautela rispetto alle illusioni.

Per il segno dei Pesci, questa carta trova risonanza negli scenari apparentemente inaccessibili delle emozioni e dei sogni. Da sempre considerati gli esploratori dello zodiaco in merito alle profondità dell’inconscio, i Pesci oggi vivranno una giornata in cui la percezione si fa sfumata e la realtà assume i contorni liquidi delle visioni notturne. L’oroscopo dei tarocchi li pone al centro di una danza fra desiderio di evasione e necessità di discernimento, portando con sé l’invito a non temere la confusione momentanea poiché è proprio nel disordine che può nascere la creazione più autentica. Le relazioni e le scelte di questa giornata potranno essere guidate da un’intuizione sottile, difficile da spiegare ma preziosa da ascoltare.

Parallelismi con altre culture

Nel folclore yoruba, la divinità Yemọja incarna le acque misteriose della profondità e la maternità degli oceani, concetti collegati ai Pesci e alla Luna per l’immensa risonanza emotiva e la capacità di trasformare ciò che è invisibile in fonte di saggezza. In Giappone, la Luna appare spesso nei poemi del periodo Heian come fonte di nostalgia e ispirazione segreta, simbolo delle emozioni inesprimibili che attraversano gli amanti e i poeti, mentre nella mitologia maya, il coniglio sulla Luna rappresenta l’inganno delle apparenze e la necessità di guardare oltre il visibile per trovare risposte profonde. Analogamente, la tradizione islamica ha attribuito alla Luna il potere di regolare il tempo e i ritmi interiori della preghiera, creando un filo sottile tra spiritualità individuale e ciclicità naturale.

In India, il dio Chandra è il signore della Luna e dello spirito onirico, collegando il viaggio umano attraverso le emozioni all’accettazione delle fasi mutevoli della vita, così come le maree seguono i moti lunari.

Consiglio delle stelle per i Pesci: ascoltate le indicazioni della Luna interiore

L’oroscopo dei tarocchi invita oggi i Pesci a non trascurare le percezioni sottili e i segnali provenienti dal profondo. È saggio prendersi una pausa, affidandosi a pratiche che favoriscano la riflessione, come la scrittura di un diario dei sogni o la meditazione in solitudine. Stimolate la creatività con attività artistiche, lasciando che la Musa lunare vi suggerisca immagini e parole nuove. Fate attenzione alle illusioni che possono emergere sia nei rapporti sia nelle decisioni importanti: la Luna rende più facile proiettare desideri o timori sugli altri, perciò è fondamentale distinguere tra intuizione genuina ed evasione.

Questo oroscopo consiglia anche di non forzare risposte immediate ma di lasciar sedimentare i dubbi fino a quando la nebbia interiore non si solleverà, portando a una visione più chiara e autentica della realtà circostante.