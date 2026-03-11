Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, mercoledì 11 marzo 2026, i Pesci sono guidati dall'arcano maggiore della Luna. Questa carta, immersa nel chiaroscuro del subconscio, rappresenta il regno dei sogni, dell'intuizione e delle emozioni insondabili. Simbolo di ambiguità e fascino, la Luna rivela ciò che resta nascosto nelle profondità dell’anima, generando sia ispirazione che timori. Nei tarocchi, la Luna invita ad abbracciare le ombre, riconoscendo che solo attraversando i territori dell'incertezza si può aspirare alla vera conoscenza di sé. Il suo influsso induce spesso a interrogarsi sulle verità sussurrate, quelle percepibili solo nell’apparente silenzio della notte.

Questo arcano entra in sintonia perfetta con i Pesci, segno d’Acqua per sua natura permeabile alle correnti celate e ai sentimenti profondi. Oggi l'oroscopo dei tarocchi parla direttamente alla vostra capacità di captare ciò che non si vede a occhio nudo, esortando a non sottovalutare i messaggi che provengono dai sogni o dall’intuito. Il contatto con il mistero, che può suscitare timori o confusione, può rivelarsi una ricchezza per chi, come i Pesci, sa navigare tra realtà e immaginazione. Potreste percepire segnali sottili nel comportamento degli altri o nei dettagli che sfuggono ai più; questa attitudine oggi si fa ancora più intensa e vi invita a fidarvi della vostra sensibilità.

Parallelismi con altre culture

La simbologia della Luna attraversa molte culture, radicandosi profondamente in rituali e tradizioni antiche. Nella mitologia giapponese, la dea Tsukuyomi incarna non solo il mistero lunare, ma anche la capacità di osservazione e introspezione. In Cina, la Festa della Luna riunisce le famiglie per celebrare la luce che rischiara l’oscurità, offrendo spazio a desideri e poesie recitate sotto il cielo notturno. Nel sistema Ifá degli Yoruba, la Luna diventa messaggera di passaggi interiori, connessa alle fasi di trasformazione e alla saggezza occulta degli Orisha. Persino presso gli antichi Greci, Artemide vegliava sul mondo notturno dando voce agli istinti e alle visioni fuori dalla ragione cosciente.

Tutti questi richiami, pur nella diversità, mostrano come le culture riconoscano nella Luna una guida silenziosa, custode di emozioni e rivelazioni che attendono solo chi sa ascoltare davvero.

Consiglio delle stelle per i Pesci: lasciatevi guidare dall’intuizione

All'interno dell'oroscopo dei tarocchi di oggi, la Luna suggerisce ai Pesci di accogliere la propria intuizione come bussola affidabile nel compiere scelte o affrontare incertezze. Sarebbe saggio concedersi del tempo per la meditazione o per annotare eventuali sogni ricorrenti: spesso portano indizi utili a chiarire situazioni apparentemente oscure. Nel corso della giornata, evitate di forzare le risposte; alcune questioni si risolveranno spontaneamente se accolte senza urgenza.

Anche un breve momento di isolamento o ascolto della propria interiorità può servire a distinguere le paure reali da quelle solo immaginate. Riconoscere la forza della propria sensibilità non è segno di debolezza, ma anzi rappresenta il vero potere che la carta della Luna consegna oggi ai Pesci, protagonisti di un oroscopo incentrato su profondità e consapevolezza sottile.