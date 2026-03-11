Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, mercoledì 11 marzo 2026, lo Scorpione si trova di fronte all’arcano maggiore della Morte, una carta troppo spesso fraintesa ma in realtà profondamente liberatoria. La Morte, nell’antica iconografia dei tarocchi, non richiama affatto la fine definitiva, quanto piuttosto un passaggio imprescindibile per giungere a nuove fioriture. Questo arcano esprime la necessità di abbandonare ciò che non serve più, di lasciare che vecchi schemi si dissolvano per fare spazio alla rinascita. L’immagine tradizionale della carta, con la falce e il terreno che si rigenera, richiama il ciclo eterno di distruzione e rigenerazione, che non ha nulla di temibile ma molto di necessario.

Gli Scorpione incarnano come pochi il significato profondo della carta della Morte: la loro natura è quella della metamorfosi continua, del lasciarsi alle spalle il passato quando non nutre più la crescita personale. Oggi, in questa giornata che il vostro oroscopo annuncia come cardine, ogni piccolo addio può diventare un primo passo verso una dimensione più limpida e autentica. Spesso portate nelle profondità dell’anima segreti e tensioni; ora la carta della Morte vi regala la possibilità di alleggerirvi, favorendo il coraggio della chiusura per permettere al nuovo di affacciarsi. Prendete esempio dall’acqua stagnante che, quando cambia corso, torna limpida e vitale, così anche voi, attraverso il distacco, potete rinascere e rinnovarvi.

Parallelismi con altre culture

Il simbolismo della Morte trova eco nelle visioni di molte culture. Nella tradizione azteca, la divinità Mictlantecuhtli presiede al regno degli inferi non come giudice crudele, ma come custode dei cicli di vita e morte che garantiscono il rinnovamento del cosmo. Analogamente, la mitologia egizia attribuiva a Osiride la funzione di sovrano dell’oltretomba; la sua morte e rinascita stagionale rappresentavano la fertilità che segue alla trasformazione. In India, la dea Kali viene spesso raffigurata come portatrice di distruzione e rinascita attraverso il suo danzare cosmico, rimuovendo le illusioni per ricondurre ogni essere all’essenza più pura. Anche nella spiritualità africana, soprattutto tra i popoli yoruba, la figura di Oya governa le tempeste, la morte e la rinascita, incarnando il passaggio tra un ciclo e l’altro senza alcun timore, ma come elemento necessario dell’ordine universale.

Attraverso questi esempi, emerge chiaramente come la Morte sia, in tante tradizioni, un ponte verso il rinnovamento e non una semplice cesura.

Consiglio delle stelle per gli Scorpione: abbracciate la trasformazione

Secondo l’oroscopo dei tarocchi, il consiglio che giunge dalla carta della Morte è di non ostacolare i cambiamenti, ma di riconoscerne la necessità. Oggi è il momento ideale per lasciar andare un pensiero fisso, un’attitudine che spegne l’entusiasmo, oppure un’abitudine che ormai non corrisponde più alla persona che siete diventati. Ciò che appare come una perdita si rivelerà, nel tempo, una liberazione preziosa. Siate disponibili ad accogliere nuove esperienze, anche quando fanno paura: la trasformazione passa attraverso il vuoto, il silenzio e la disgregazione del vecchio.

Solo lasciando cadere ciò che rallenta il cammino, lo Scorpione può manifestare il potere misterioso che gli è proprio. La forza di rinnovarsi, suggerita oggi dalla carta della Morte, consente di ricominciare senza rimpianti, con lo sguardo rivolto a un futuro che sarà tanto più limpido quanto meno legato ai detriti del passato.