Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, mercoledì 18 marzo 2026, i Pesci sono accompagnati dalla carta della Luna, un arcano che richiama la dimensione onirica, le profondità dell'inconscio e le illusioni che si celano dietro la realtà apparente. La Luna nei tarocchi è un invito ad ascoltare le proprie emozioni, anche quando sembrano ambigue o difficili da decifrare, e a fidarsi del proprio sesto senso. L'acqua che scorre ai piedi della carta rappresenta il fluire delle sensazioni più intime e la naturale tendenza verso il mistero e l'introspezione.

Espressione di sogni vividi e percezioni sottili, la Luna insegna come la verità si manifesti raramente in modo diretto, invitando a leggere tra le righe e ad accogliere ciò che si nasconde nell'ombra.

Per i Pesci, la presenza della Luna in questo oroscopo rimanda alla tipica sensibilità e mutevolezza del segno. La giornata di oggi vibra di quelle stesse energie: la mente sarà permeabile a ispirazioni improvvise ma anche a dubbi che emergono da zone oscure della coscienza. Sarà importante accogliere questi moti interiori senza fuggirli, lasciandosi guidare non solo dalla logica ma anche dall'intuito, che in certi momenti potrà rivelarsi più nitido della ragione. Chi appartiene a questo segno troverà dunque nuove sfumature nei rapporti, nei pensieri o nelle sensazioni, come se la realtà fosse filtrata da una luce lattea che confonde i confini tra sogno e veglia.

Parallelismi con altre culture

La Luna come simbolo di mistero, ciclicità e trasformazione attraversa numerose culture. Nel pensiero yoruba, il corpo celeste femminile viene onorato attraverso Yemayá, divinità delle acque e dei misteri profondi, che regola i cicli e le maree interiori come la Luna governa quelle del mare. Nella tradizione giapponese, il racconto della principessa Kaguya narra di una creatura celeste discesa sulla Terra dalla Luna, portatrice di bellezza ma anche di una malinconia insondabile, un richiamo all'impossibile separazione tra ciò che appare e ciò che è nascosto. Nell'antico Egitto la dea Iside, associata proprio alla Luna, veniva invocata nei rituali notturni perché rivelasse la verità attraverso i sogni.

Questi riferimenti sottolineano la costante universale della Luna come ponte tra ciò che si vive durante il giorno e ciò che si sperimenta nel regno della notte e del sogno.

Consiglio delle stelle per gli Pesci: abbracciate l'intuizione e il silenzio

L'oroscopo dei tarocchi suggerisce ai Pesci di ritagliarsi momenti di tranquillità per accogliere i messaggi dell'inconscio. Durante questa giornata, ascoltare i propri sogni o semplicemente concedersi una pausa per riflettere potrà essere fonte di rivelazioni sorprendenti. La carta della Luna invita a non temere il dubbio, ma a considerarlo una fase utile della ricerca interiore. Domenica potrebbe essere favorevole ad attività che stimolano la creatività: dipingere, scrivere un diario o meditare saranno strumenti preziosi per comprendere quello che si muove sotto la superficie delle cose.

Siate attenti agli indizi nascosti nei gesti e nelle parole degli altri, poiché oggi la capacità di cogliere i non detti sarà particolarmente accentuata. La Luna insegna che la verità raramente si offre nella chiarezza assoluta, ma il viaggio stesso verso la comprensione è già parte della risposta che si cerca.