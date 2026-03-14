Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, sabato 14 marzo 2026, il segno dell'Ariete viene illuminato dalla presenza energetica del Bagatto. Questa carta, prima degli arcani maggiori, rappresenta il principio attivo per eccellenza: il creatore che trasforma le idee in realtà. Il Bagatto custodisce gli strumenti del mestiere sul suo tavolo, simbolo di infinite possibilità e della capacità di dirigere le energie con destrezza. Il suo cappello, spesso raffigurato con l'infinito, suggerisce che nulla è precluso a chi agisce con coraggio e fiducia nelle proprie doti.

Il collegamento tra il Bagatto e l'Ariete è immediato: entrambi portano con sé la scintilla dell'inizio, l'ansia benefica di dare avvio a cicli nuovi e di sperimentare senza timore. Oggi l'oroscopo vi invita a riconoscere la forza dell'iniziativa e il valore della fiducia nelle proprie capacità. Per gli Ariete, questa giornata può essere un terreno fertile per proporre idee innovative, agire in autonomia e sfidare i propri limiti. La presenza del Bagatto spinge a uscire dalla staticità, invitando a essere protagonisti attivi delle trasformazioni senza cedere alla paura del rischio.

Parallelismi con altre culture

Nella cultura yoruba dell'Africa Occidentale, la figura di Esù riveste un ruolo simile a quello del Bagatto nei tarocchi: è il messaggero tra gli dèi e gli uomini, colui che apre le strade e invita a superare gli ostacoli con astuzia e creatività.

Questo concetto di iniziatore si ritrova anche nella mitologia greca con Ermes, dio degli scambi, dell'ingegno e della comunicazione, capace di infrangere le barriere tra mondi diversi grazie alla sua rapidità e abilità manuale. In India, la figura del Brahma, creatore dell'universo, testimonia l'importanza della scintilla primordiale, l'atto fondativo che dà inizio al ciclo della manifestazione. Tutte queste tradizioni, pur provenendo da contesti lontani, sottolineano la centralità del coraggio nel muovere i primi passi e nell'aprire vie nuove dove prima c'era solo potenziale non espresso.

Consiglio delle stelle per gli Ariete: mettete in campo il vostro talento creativo

L'oroscopo dei tarocchi suggerisce agli Ariete di abbracciare oggi lo spirito intraprendente del Bagatto.

Lasciate che la vostra naturale energia si esprima senza costrizione, soprattutto nei contesti in cui occorre avviare progetti o risolvere situazioni stagnanti. Siate artefici delle soluzioni, affidandovi alla vostra capacità di improvvisare e di adattarvi, proprio come fa il Bagatto quando crea nuove possibilità con ciò che ha a disposizione. Cercate ispirazione negli oggetti quotidiani o nelle persone che vi circondano: talvolta, il rinnovamento nasce dall'uso sapiente di ciò che già si possiede. Oggi ogni azione intrapresa può gettare le basi per sviluppi futuri, portando alla luce talenti sopiti e nuove collaborazioni che si riveleranno preziose lungo il percorso.