Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi sabato 7 marzo 2026, gli Ariete entrano in contatto con l’arcano maggiore del Bagatto, simbolo di inizio, ingegno e padronanza delle risorse personali. Il Bagatto, nella sua rappresentazione tradizionale, appare davanti a un tavolo sul quale sono distribuiti gli strumenti di tutti i semi, indicazione della sua capacità di padroneggiare le opportunità e di mettersi in gioco con audacia. Questa carta è emblematica della scintilla creativa e della forza di volontà che danno il via a nuove imprese e sfide, incarnando lo spirito del mago che plasma la realtà con le proprie mani.

Gli Ariete, spinti dal vigore primaverile che permea la loro natura, si troveranno oggi in una posizione privilegiata per dare forma a idee e progetti lasciati in sospeso. L’oroscopo pone in evidenza la possibilità di un rinnovamento in ambito personale o lavorativo, grazie a una visione chiara e un impulso coraggioso che permette d’agire senza esitazioni. Come il Bagatto, spesso considerato il primo tra gli arcanos maggiori, anche gli Ariete sono chiamati a fidarsi delle proprie capacità, sfruttando l’inventiva per trasformare ciò che è ancora informe in qualcosa di concreto e significativo.

Parallelismi con altre culture

Il potere creativo e la figura del trasformista ricordano la concezione del Trickster delle tradizioni degli indigeni nativi americani, come il Coyote o il Corvo, capaci di trasformare e rimodellare il mondo attraverso scherzi, cambiamenti e nuove prospettive.

Allo stesso modo, nelle culture dell’Africa occidentale il dio Eshu della religione Yoruba agisce da mediatore tra i mondi, offrendo strade alternative e nuove possibilità, proprio come il Bagatto che apre le porte del destino. In India, la figura del demiurgo Prajapati, signore della creazione, riassume la stessa energia di partenza e modellamento degli elementi. Tali archetipi dimostrano come in molte tradizioni esista la consapevolezza che la creatività, la capacità di porre le basi e di intuire nuove direzioni siano qualità celebrate dell’essere umano e, oggi, emerge con forza nell’oroscopo degli Ariete.

Consiglio delle stelle per gli Ariete: seguite la scintilla del Bagatto

L’oroscopo dei tarocchi suggerisce agli Ariete di sfruttare la vitalità del Bagatto concentrandosi su ciò che possono creare ponendo attenzione alla fase iniziale dei progetti, senza temere di osare.

La giornata invita a prendere decisioni rapide, affrontando nuove strade senza lasciarsi bloccare da dubbi e incertezze. È il momento di credere nella propria unicità, canalizzando le energie verso obiettivi concreti con spirito pionieristico. Mantenere flessibilità e apertura, proprio come insegna il mago dei tarocchi, permetterà di adattarsi davanti agli imprevisti, traendo vantaggio anche da ciò che sembra caotico. Coltivare la fiducia nei propri talenti e nelle infinite possibilità che la giornata offre sarà fondamentale per sentire di essere padroni del proprio destino.