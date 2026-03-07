Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, sabato 7 marzo 2026, i Pesci vengono abbracciati dall'arcano maggiore della Luna. Questa carta incarna il regno del subconscio, dei sogni e delle intuizioni, un territorio popolato da riflessi ambigui dove la realtà si fonde con la fantasia. La Luna nei tarocchi rappresenta anche illusioni e sentimenti sottili, suggerendo una giornata in cui percezioni, premonizioni e memorie inconsce possono emergere con forza inattesa. La simbologia della Luna suggerisce uno sguardo oltre l'apparenza per indagare le verità celate nelle pieghe di emozioni fluide e interiori.

I Pesci, per natura sensibili e disposti a immergersi in mondi interiori, trovano nella Luna la propria immagine speculare. Questo oroscopo sottolinea l'importanza di ascoltare il movimento delle proprie acque emotive, lasciandosi ispirare dall'arte, dalla musica o da semplici momenti di riflessione silenziosa. La Luna accentua oggi la capacità di captare messaggi sottili, facilitando comprensioni profonde che superano la logica ordinaria. Una giornata in cui intuizione e immaginazione si fanno risorse preziose, ma anche in cui qualche nube d'incertezza può rendere nebulosi i confini della realtà tangibile.

Parallelismi con altre culture

Il simbolismo lunare attraversa culture e civiltà differenti, indicando sempre un potente legame con l'invisibile e il mistero.

Nella tradizione giapponese, Tsukuyomi è la divinità della Luna, associata alla contemplazione e al fluire imperturbabile del tempo. Nella mitologia azteca, la dea Coyolxauhqui rappresenta la Luna e le sue fasi, mettendo in evidenza il tema del rinnovamento ciclico attraverso la trasformazione e l'incertezza. In Africa occidentale, il popolo Bambara ritiene che la Luna, chiamata Muso Koroni, sia custode di misteri che vengono rivelati solo attraverso il sogno e la trance rituale. Anche nelle antiche culture mediterranee, come quella greca e romana, la Luna viene identificata rispettivamente con Selene e Diana, entrambe dee protettrici dei viandanti notturni e custodi dei segreti dell'immaginazione.

Questi riferimenti confermano come la Luna sia da sempre un ponte tra mondi visibili e invisibili, fra il conscio e l'inconscio.

Consiglio delle stelle per gli Pesci: affidatevi ai sogni e all’intuito

L'oroscopo dei tarocchi suggerisce di lasciarsi guidare oggi dall’infinito potenziale dell’immaginazione. Prendetevi qualche istante per annotare un sogno ricorrente o per meditare sulle immagini che vi hanno colpito durante il risveglio, sapendo che spesso il linguaggio dei simboli parla più chiaro delle parole. Non ignorate i sentimenti improvvisi, ma accoglieteli come spunti preziosi per comprendere meglio voi stessi e ciò che vi circonda. Coltivate oggi uno spazio di ascolto silenzioso dove dare forma ai presentimenti e alle visioni interiori, perché proprio in esse si nasconde la possibilità di una nuova ispirazione. Permettetevi di esplorare anche le zone d’ombra, senza timore: la Luna insegna che solo accettando la complessità emotiva si può raggiungere una serenità autentica e trasparente.