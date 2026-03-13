Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, venerdì 13 marzo 2026, le Bilancia sono guidate dall’arcano maggiore della Giustizia. Questa carta è emblema di verità, razionalità e rettitudine: la sua figura centrale, con spada e bilancia, indica il destino che dispensa secondo un criterio imparziale ogni conseguenza di pensieri e azioni. La Giustizia impone lo sguardo su ciò che veramente conta, richiamando a un equilibrio tra desideri personali e responsabilità verso il prossimo. Nell’oroscopo di oggi, la sua presenza concentra l’attenzione sulle azioni svolte e sulle decisioni in sospeso, suggerendo che solo attraverso un attento esame della realtà è possibile raggiungere armonia e soddisfazione autentica.

Per le Bilancia, la giornata odierna si tinge delle sfumature della Giustizia nella loro più intima accezione: ricerca di equità e bisogno di armonia. Il vostro segno, da sempre legato al simbolo della bilancia, trova una combinazione eccezionalmente potente nell’incontro con questo arcano. La propensione naturale a cercare mediazione potrebbe oggi condurvi a un livello superiore di consapevolezza, dove l’attenzione ai dettagli e il rispetto delle regole diverranno i cardini per prendere decisioni ponderate. Questo oroscopo invita quindi a osservare ogni situazione con lucidità, a pesare bene le parole e a non trascurare nemmeno le piccole sfumature nei rapporti interpersonali.

Parallelismi con altre culture

Il tema della Giustizia attraversa molte civiltà. Nell’antico Egitto, la dea Maat era la personificazione della verità e dell’equilibrio universale: il suo compito era verificare, dopo la morte, la purezza del cuore di ciascun individuo, pesandolo rispetto a una piuma. Nel pensiero cinese, il concetto di Li esprime le regole non scritte che governano la condotta morale nella società, promuovendo un ordine armonioso simile alla perfezione che la Giustizia ricerca nei tarocchi. Nel diritto romano, la figura simbolica della Iustitia con bilancia e spada è rimasta archetipica, esprimendo il desiderio umano di una legge superiore alle passioni e alle contingenze. Questi parallelismi sottolineano quanto la ricerca di equità sia un valore universale, capace di unire popolazioni lontane nello spazio e nel tempo.

Consiglio delle stelle per le Bilancia: cercate l’equilibrio anche nelle emozioni

L'oroscopo dei tarocchi incoraggia oggi le Bilancia a orientare le proprie energie nel ristabilire piccole e grandi armonie, non solo fuori ma anche dentro sé stesse. Mentre la giustizia esteriore guida a decisioni corrette e ponderate, la giustizia interiore invita ad ascoltare le proprie emozioni mantenendo integrità e autenticità. Prendetevi del tempo per riflettere con calma sugli equilibri che desiderate creare, evitando giudizi affrettati. Un breve momento di meditazione o la scrittura di pensieri può essere utile per chiarire i sentimenti e bilanciare le ambizioni con la serenità dello spirito. Abbracciate la via della chiarezza e della coerenza: solo così potrete sentirvi realmente allineate alle energie dell’arcano di oggi.