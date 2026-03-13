Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, venerdì 13 marzo 2026, i Cancro sono avvolti dall’energia affascinante e enigmatica dell’arcano maggiore della Luna. Questo simbolo si distingue per il suo potere di rivelare ciò che si cela dietro il velo delle cose ordinarie, esplorando l’inconscio e risvegliando percezioni profonde che sfuggono alla logica immediata. La Luna, nel mondo dei tarocchi, non è solo la regina della notte, ma anche la custode dell’incertezza, dell’immaginazione e delle illusioni: una guida fiabesca tra luci e ombre, capace di rendere tutto più complesso ma anche più poetico.

Ogni oroscopo influenzato da questa carta richiama il fascino delle acque profonde e delle emozioni mutevoli, invitando a guardare oltre le apparenze.

I Cancro trovano in questa carta un perfetto riflesso della loro natura sensibile e misteriosa. Oggi, la Luna spalanca le porte a sogni vividi e a sensazioni che salgono dal profondo, talvolta creando incertezza ma anche nuove prospettive di conoscenza personale. Il vostro segno, già dominato dall’acqua, sarà particolarmente ricettivo agli stati d’animo mutevoli e ai segnali provenienti dall’ambiente circostante: in questa giornata l’oroscopo suggerisce di concedersi il tempo per ascoltare le proprie intuizioni e rispettare ogni sfumatura emotiva.

La Luna spinge a fidarsi delle sensazioni interiori, lasciando che la fantasia e la creatività guidino i passi, mentre l’apparenza delle cose si dissolve rivelando ciò che davvero conta.





Parallelismi con altre culture

La Luna possiede ovunque nel mondo un’aura carica di mistero e sacralità. Nella cultura yoruba, l’orixá Yemanjá – divinità del mare e madre degli esseri viventi – collega strette parentele con il simbolismo acquatico e lunare, rappresentando la fonte delle emozioni e della protezione materna, proprio come il segno Cancro. In Cina, la luna è protagonista della Festa di metà autunno, una ricorrenza durante la quale le famiglie si riuniscono per ammirare il satellite e condividere dolci tradizionali, a segno di unità e riflessione interiore.

Tra i Maya, la dea lunare Ix Chel vegliava sulle acque e sulle nascite, simboleggiando la capacità trasformativa e ciclica delle emozioni. Anche nei racconti ancestrali del Nord Europa, la Luna si lega a immagini di metamorfosi, come il mito della Selkie, creatura che vive tra due mondi e rappresenta la connessione tra l’umano e l’invisibile. In tutte queste culture, la Luna invita a un contatto intimo con ciò che sfugge alla razionalità e si muove nell’ombra delle percezioni più sottili.

Consiglio delle stelle per i Cancro: fidatevi dei vostri presentimenti

L’oroscopo dei tarocchi oggi suggerisce ai Cancro di ascoltare le emozioni senza giudizio, lasciando che la Luna riveli ciò che sta sotto la superficie.

Prendetevi dei momenti per stare in silenzio, magari con una passeggiata serale, e lasciatevi guidare dalle immagini interiori che affiorano spontanee. Questo è il tempo di concedervi uno spazio sacro in cui i sogni possono suggerire soluzioni inattese, mentre la mente razionale fa un passo indietro. Il consiglio racchiuso in questa energia lunare consiste nel non temere le incertezze, accogliendo ombre e luci come parte inevitabile dell’anima. Attraverso la lente della Luna, ogni sfida emotiva può diventare uno stimolo a conoscersi meglio e a trovare nuove strade di crescita interiore: più grande sarà l’apertura al mistero, maggiore la ricchezza che ne deriverà nella quotidianità.