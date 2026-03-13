Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, venerdì 13 marzo 2026, i Capricorno si confrontano con il significato profondo dell'Eremita. In questo arcano maggiore, la figura del saggio che percorre solitario sentieri di montagna con la lanterna rivolta verso il basso incarna la ricerca della verità attraverso il silenzio e l’introspezione. L’Eremita rappresenta non tanto la solitudine quanto la capacità di isolarsi dal frastuono per ascoltare la voce interiore, soppesare le esperienze, distinguere il superfluo dall’essenziale. La lanterna dell’Eremita, tenue ma persistente, illumina ciò che si cela all’apparenza, invitando ciascuno a fermarsi e meditare prima di agire.

Per il Capricorno, segno della resilienza e della determinazione, l’arcano dell’Eremita propone una pausa dalla consueta spinta verso l’alto. La vostra inclinazione al lavoro costante e alla disciplina lascia oggi spazio ad una riflessione che può rinvigorire sia la mente sia lo spirito. I ritmi rallentano, permettendo di osservare il cammino percorso e correggere la rotta con lucidità. L’oroscopo dei tarocchi sottolinea la possibilità di trovare risposte non nell’azione esteriore, bensì nella pazienza del raccoglimento, in un’attenta valutazione dei desideri autentici.

Parallelismi con altre culture

La figura archetipica dell’Eremita trova riscontro in numerose tradizioni e culture. Nell’India antica, il saggio ritirato – il sādhu – si allontana dalla società per perseguire la conoscenza interiore e la disciplina spirituale, diventando simbolo di distacco illuminato e esempio per i ricercatori.

Nell’antico Egitto, il dio Thot, spesso raffigurato in solitudine, rappresentava la sapienza e la capacità di custodire i segreti universali, rivelandoli solo a chi era pronto ad ascoltare. Nel mondo della filosofia cinese, il filosofo Laozi si narra si sia ritirato dalla corte imperiale portando con sé poco più della propria saggezza, regalando all’umanità il prezioso Tao Te Ching. In Africa Occidentale, all'interno del sistema divinatorio Ifá della cultura Yoruba, l’importanza del raccoglimento e del dialogo interiore viene celebrata attraverso la figura di Orunmila, il saggio oracolo che ascolta prima di parlare e riflette a lungo prima di consigliare.

Consiglio delle stelle per gli Capricorno: abbracciate il valore del silenzio meditativo

Secondo l’oroscopo dei tarocchi, la carta dell’Eremita suggerisce ai Capricorno di concedersi oggi del tempo lontano dalle consuete responsabilità e dal rumore circostante. Ritirarsi, anche solo metaforicamente, offre la possibilità di riordinare priorità, approfondire convinzioni personali e ritrovare energia per le sfide future. Un momento di meditazione, una camminata in un luogo tranquillo o la scrittura di pensieri possono agevolare il processo di autoascolto. Ciò che oggi sembra lontano o celato potrà essere rivelato attraverso la calma riflessione, trasformando la solitudine in alleata. Custodire una propria lanterna interiore, come l’Eremita, permetterà di illuminarvi il cammino nelle scelte più complesse e donerà una serenità profonda, difficile da turbarsi anche nei giorni più densi.